Cô gái được báo Thái khen "quyến rũ nhất Việt Nam", truyền thông Trung cũng náo loạn vì đẹp như Angela Baby

Trong số những gương mặt nữ nổi bật của Vbiz, không ít mỹ nhân từng khiến truyền thông quốc tế chú ý nhờ nhan sắc và phong cách riêng. Có người gây ấn tượng bởi thần thái sắc sảo, có người lại ghi điểm nhờ vẻ đẹp trong trẻo, dễ tiếp cận. Jun Vũ là một trong những cái tên hiếm hoi hội tụ cả hai yếu tố đó, thậm chí còn được báo chí nước ngoài ưu ái dành nhiều lời khen có cánh.

Tại Thái Lan - nơi Jun Vũ từng có thời gian hoạt động nghệ thuật - cô không ít lần xuất hiện trên các trang tin giải trí lớn. Tờ Sanook - một trong những trang tin giải trí lớn tại đất nước chùa Vàng - từng đăng tải bài viết về Jun Vũ và còn gọi nữ diễn viên sinh năm 9X là "minh tinh quyến rũ nhất Việt Nam". Trong bài viết, Sanook nhận xét sự pha trộn giữa nét ngọt ngào và gợi cảm giúp Jun Vũ dễ dàng gây thiện cảm với khán giả Thái.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc lại chú ý đến Jun Vũ theo một cách khác. Nhiều bài viết so sánh cô với Angela Baby - biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Theo đó, năm 2015, nhiều tờ báo xứ tỷ dân ưu ái gọi cô là "hot girl trà sữa phiên bản Việt" nhờ vẻ ngoài trong trẻo, ngọt ngào.

Đáng chú ý, một số bài viết còn đặt Jun Vũ lên bàn cân với Angela Baby khi cho rằng cả hai sở hữu nhiều nét tương đồng về đường nét gương mặt và thần thái. Trang Sina mô tả cô là một nữ sinh gây chú ý bởi ngoại hình xinh đẹp, đồng thời là người mẫu và gương mặt quảng cáo có độ nhận diện. Đường nét hài hòa đến thần thái dịu dàng, Jun Vũ được nhận xét sở hữu visual "chuẩn gu châu Á", dễ dàng nổi bật trong những khung hình cận cảnh.

Jun Vũ từng là đại diện Việt Nam góp mặt trong chương trình thực tế Tripmate: Who Are You? phát sóng trên đài KBS. Đây là show kết nối các nghệ sĩ trẻ đến từ nhiều quốc gia, cùng trải nghiệm và khám phá Hàn Quốc.

Ngay từ những tập đầu tiên, Jun Vũ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng và thanh thoát. Không chỉ gây ấn tượng với khán giả, cô còn nhận được nhiều lời khen trực tiếp từ các thành viên tham gia cũng như ekip sản xuất. Đáng chú ý, truyền thông Hàn Quốc thậm chí còn ưu ái gọi cô là "tình đầu quốc dân Việt Nam" - một danh xưng hiếm khi được dành cho nghệ sĩ nước ngoài trên sóng truyền hình xứ kim chi.

Jun Vũ tên thật là Vũ Phương Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô theo gia đình sang Thái Lan định cư năm 15 tuổi. Jun Vũ nổi tiếng ngay từ tuổi thiếu niên khi là người mẫu cho nhiều thương hiệu thời trang Thái Lan và thế giới. Năm 2015, cô tham gia trong MV Sau Tất Cả của Erik và được nhiều khán giả Việt biết đến hơn.

Jun Vũ tự tin lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh với việc tham gia 2 bộ phim Việt Nam được đánh giá cao là 12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy và Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa. Từ bước đệm đó, Jun Vũ ngày càng được các đạo diễn trong nước tin tưởng. Dù đảm nhận vai thứ hay chính, tình tin đồn của Hải Nam luôn thể hiện tròn trịa. Các bộ phim đình đám mà Jun Vũ tham gia phải kể đến: Tháng Năm Rực Rỡ, Người Bất Tử, Gái Già Lắm Chiêu 3, Gái Già Lắm Chiêu V, Chìa Khóa Trăm Tỷ...

Ở giai đoạn gần đây, Jun Vũ tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với một số dự án điện ảnh, tuy nhiên chưa tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Một số bộ phim mà cô tham gia vướng phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, xoay quanh kịch bản, cách xây dựng nhân vật cũng như tổng thể chất lượng tác phẩm.

Ở tuổi 31, Jun Vũ vẫn giữ phong độ nhan sắc và body gợi cảm