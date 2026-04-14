Cuộc sống hối hả tại các đô thị lớn khiến nhiều người trẻ không có đủ thời gian dành cho thú cưng của mình và đó chính là lý do khiến Taotao, một cô gái thuộc thế hệ 9X sinh sống tại Thượng Hải, đưa ra quyết định gây choáng ngợp. Cô đã chi tới 12.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 46 triệu đồng, để đăng ký cho chú chó Samoyed sáu tháng tuổi của mình vào một trường mẫu giáo dành riêng cho động vật.

Khối lượng công việc khổng lồ khiến Taotao hiếm khi có mặt ở nhà và cô cảm thấy có lỗi khi để người bạn bốn chân thui thủi một mình giữa bốn bức tường. Gói dịch vụ đắt đỏ mà cô lựa chọn không chỉ cung cấp chỗ ở đơn thuần mà bao gồm hàng loạt tiện ích cao cấp như kiểm tra tính cách, đào tạo hành vi, tổ chức các hoạt động giao lưu xã hội và thậm chí có cả xe buýt đưa đón học sinh tận cửa.

Cụ thể, mức phí hàng tháng này được chia nhỏ ra với phí nội trú mỗi ngày là 188 nhân dân tệ (khoảng 725 nghìn đồng), các lớp học tương tác giữa chủ và vật nuôi tốn thêm 368 nhân dân tệ (1,4 triệu đồng), chưa kể đến chi phí cho các bữa ăn được tính hoàn toàn riêng lẻ. Ngoài ra, cơ sở này còn cung cấp dịch vụ trọn gói từ dọn dẹp vệ sinh hàng ngày, khám sức khỏe định kỳ cho đến việc thiết lập hệ thống trực tuyến giúp chủ nhân có thể theo dõi sát sao mọi hoạt động của chó cưng qua camera theo thời gian thực để luôn an tâm khi đi làm.

Ngành công nghiệp tỷ đô và những dịch vụ chăm sóc vượt sức tưởng tượng

Nhu cầu tìm kiếm những dịch vụ chăm sóc thú cưng chất lượng cao như trên đang bùng nổ mạnh mẽ tại đất nước tỷ dân, phản ánh một sự thay đổi lớn trong cách con người đối xử với vật nuôi. Theo lời một người sáng lập trường học thú cưng họ Trần tại Thượng Hải, các khóa học và dịch vụ chăm sóc toàn diện này luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, khách hàng thường xuyên phải xếp hàng chờ đợi từ hai đến ba tuần mới có thể ghi danh thành công.

Trong những khoảng thời gian thấp điểm, cơ sở của ông duy trì chăm sóc khoảng hai mươi đến ba mươi thú cưng, nhưng con số này có thể tăng vọt lên mức hơn một trăm bé vào các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán. Sự phát triển này hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu từ Sách trắng Công nghiệp Thú cưng Trung Quốc, ghi nhận quy mô thị trường tiêu dùng thú cưng ở khu vực thành thị đã chạm mức 312,6 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025 và được dự báo sẽ nhanh chóng vượt mốc 405 tỷ nhân dân tệ vào năm 2028.

Những ngôi trường mẫu giáo này không chỉ đơn thuần giải quyết bài toán thời gian cho những người chủ bận rộn mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc can thiệp và chỉnh sửa các vấn đề hành vi của chó, chẳng hạn như thói quen sủa liên tục, hay nhảy chồm lên người lạ hoặc đi vệ sinh không đúng nơi quy định, từ đó giúp chúng dễ dàng hòa nhập hơn với môi trường sống đô thị khép kín.

Làn sóng tranh cãi từ cộng đồng mạng về mức độ bạo chi tiêu

Sự phân hóa về mức giá trong ngành dịch vụ này cũng cho thấy mức độ chịu chi và nhu cầu đa dạng của từng tầng lớp khách hàng yêu động vật. Chỉ tính riêng tại thị trường Thượng Hải, các dịch vụ chăm sóc ban ngày ở mức cơ bản thường dao động quanh ngưỡng 950 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 3,6 triệu đồng), các gói tầm trung sẽ tiêu tốn khoảng 3.000 đến 6.000 nhân dân tệ (khoảng 11,5 triệu đồng đến 23 triệu đồng), trong khi những chương trình được thiết kế riêng biệt và cao cấp như gói dịch vụ mà Taotao lựa chọn có thể dễ dàng vượt qua con số 10.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 38 triệu đồng).

Xu hướng này ngay khi được truyền thông chia sẻ rộng rãi đã nhanh chóng tạo ra một làn sóng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội với vô số luồng ý kiến trái chiều từ sự kinh ngạc, tò mò cho đến cả thái độ ghen tị gay gắt. Rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự khó tin trước độ xa hoa của dịch vụ, tự hỏi mức thu nhập của những người chủ này phải khủng đến mức nào mới có thể gánh vác mức học phí ngang ngửa, thậm chí đắt đỏ hơn cả trường học của con người.

Có người thẳng thắn bình luận rằng nhiều bậc phụ huynh thậm chí còn không nỡ bỏ ra số tiền 12.000 nhân dân tệ (khoảng 46 triệu đồng) cho một học kỳ mẫu giáo của con ruột mình, huống hồ là chi cho một chú chó chỉ để đi học cách giao tiếp. Một tài khoản khác lại chia sẻ câu chuyện từng chứng kiến một người nuôi thú cưng ở Thâm Quyến sẵn sàng trả 5.500 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng) mỗi tháng chỉ để thuê người dắt chó đi dạo mỗi buổi chiều, qua đó ngậm ngùi thừa nhận rằng giới hạn của sự nghèo khó thực sự đã cản trở trí tưởng tượng của họ về thế giới tiêu tiền của những người giàu có.