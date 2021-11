Cô gái bị méo miệng, liệt nửa mặt vì một thói quen ăn uống hàng triệu người trẻ đang có, ngoại hình sau khi can thiệp thẩm mỹ thực sự đáng kinh ngạc

Bị liệt dây thần kinh số 7 khi mới 15 tuổi vì một thói quen ăn uống tai hại

Đó là câu chuyện của cô bạn Luli Phạm (22 tuổi, đến từ Bình Thuận, đang là Makeup Trainer tại TP.HCM). Năm 2014, khi mới 15 tuổi, Luli trải qua cuộc khủng hoảng về tinh thần và thể xác lớn nhất cuộc đời, khi cô đột ngột bị liệt dây thần kinh số 7, gây khó khăn trong sinh hoạt và mất tự tin trong giao tiếp.

Luli kể: "Năm đó mình 15 tuổi, vào một ngày bình thường mình đang nói chuyện cười giỡn với người chị thì đột nhiên phát hiện cơ mặt mình kì kì. Đến khi soi gương thì phát hiện bị méo miệng, cơ không hoạt động theo ý mình nữa".

Luli Phạm trước khi bị liệt dây thần kinh số 7.

Luli tiết lộ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng liệt nửa mặt là do các thói quen sinh hoạt kém khoa học như bị nhiễm lạnh, ngủ máy lạnh nhiều, tắm khuya, ăn uống và ngủ nghỉ không cân đối...

"Tuy nhiên với riêng mình, nguyên nhân gây liệt dây thần kinh số 7 có thể là do bị trúng gió độc và nhiệt độ bị thay đổi đột ngột. Hơn nữa, cũng có thể do mình ăn mặn rất nhiều nên dẫn đến bị huyết áp cao, cộng thêm vô vàn lý do vụn vặt khác nữa...", Luli cho biết.

Kể từ ngày định mệnh đó, cuộc sống của cô gái trẻ hoàn toàn thay đổi, theo lời cô miêu tả: Khi ăn cơm đều bị rớt ra ngoài, uống nước hoặc đánh răng thì nước tự chảy, cười thì bị méo miệng, nhắm mắt ngủ thì mắt bị hở, một nửa bên mặt bị đơ hoàn toàn...



Ngoài sinh hoạt khó khăn, Luli cũng phải trải qua những ngày tháng vô cùng khủng hoảng vì sợ bạn bè chê cười, chế giễu: "Những ngày đó, mình đã suy sụp, khóc lên khóc xuống. Cơ thể mệt mỏi, tiều tụy, xuống cân liên tục do không ăn uống được. Ở cái độ tuổi còn quá nhỏ, mình sợ bạn bè cười chê, sợ gương mặt này sẽ đi theo suốt đời".

Căn bệnh liệt dây thần kinh số 7 mà Luli mắc phải.

Luli khi bị liệt nửa mặt.

Mang nỗi tự ti về sức khỏe và ngoại hình, Luli bắt đầu ngại giao tiếp, ít kết bạn và thường không dám cười trước mặt mọi người.

Thương con cái phải chịu nhiều thiệt thòi, ba mẹ đã tìm cách để điều trị cho Luli dù gia cảnh khó khăn. Luli kể: "Nhà khó khăn không có tiền đi bệnh viện. Mẹ mình hỏi thăm thì được giới thiệu cho cô bác sĩ chuyên ngành châm cứu. Năm đó mình còn rất nhỏ cô cũng thương và nhận điều trị miễn phí cho mình. Đến giờ, mình vẫn còn nhớ mãi cảm giác bị các mũi kim đâm vào mặt, đau thốn vô cùng do mặt là khu vực nhạy cảm. Khoảng 2 tuần đầu mặt còn cứng còn đỡ đau, chứ sau đó cơ bắt đầu hồi phục, các dây thần kinh cảm nhận nhiều hơn nên đau đớn gấp mấy lần".

May sao, sự cố gắng đã có kết quả. Sau 1 tháng điều trị, gương mặt của Luli đã dần trở lại ổn định. Gần 2 tháng sau thì hồi phục như ban đầu. Cô vừa hạnh phúc vừa xúc động, tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt để không phải trả cái "giá đắt" như trong quá khứ nữa.

Ngoại hình lột xác sau 1 cuộc tiểu phẫu nhỏ

Do mắt bẩm sinh bị sụp mí, mắt nhỏ tầm nhìn bị giới hạn nên vào năm 2017, Luli đã quyết định đi cắt mí.

Kể về trải nghiệm lần đầu can thiệp thẩm mỹ của mình, Luli nói: "Hôm đó, mình đã tự đi cắt mí một mình. Sau khi cắt xong thì mình đeo kính và tự đi xe máy về nhà, thật sự là bây giờ nghĩ lại thấy mình cũng rất là gan lì".

7 ngày sau khi cắt, mắt của Luli sưng khá lớn. Trong khoảng thời gian này bác sĩ cho cô ngậm thuốc để giảm đau, giảm sưng. Ngoài ra, cô cũng được hướng dẫn để rửa mí bằng nước muối sinh lý mỗi ngày. Trong 2 tháng sau phẫu thuật, cô cũng được khuyên nên kiêng rau muống, thịt gà, thịt bò...

Ngoại hình xinh đẹp hiện tại của Luli Phạm.

"Mới đầu cắt mí mắt còn sưng thì mọi người xung quanh trách mình vì đã liều lĩnh đi làm đẹp. Nhưng mình có nói đây là quyết định của bản thân mình và mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với những rủi ro. May mắn là sau 2 tháng, nếp mí đã ổn định và đẹp dần".



Luli tiết lộ, cắt mí tuy chỉ là tiểu phẫu nhỏ nhưng nó lại giúp nhan sắc của cô thăng hạn khá nhiều. Nó giúp cô sở hữu đôi mắt to, tròn, long lanh hơn, tầm nhìn rộng hơn, make up cũng dễ dàng hơn. Đặc biệt là nó giúp cô tự tin hơn. Dần dần, mọi người bắt đầu quen với ngoại hình mới của Luli và dành nhiều lời khen cho nó.



Từ một cô gái tự ti, buồn rầu vì căn bệnh liệt dây thần kinh số 7, giờ đây Luli hoàn toàn hạnh phúc với sức khỏe và nhan sắc hiện tại của bản thân. Cô cũng nhận ra trước đây bản thân có những thói quen sống không tốt cần phải thay đổi.

Bằng những kinh nghiệm đã trải qua, Luli khuyên tất cả các bạn trẻ: Nếu không phải vì công việc thì cố gắng ngủ sớm, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tuyệt đối không ăn quá mặn, luôn giữ ấm cơ thể, không được tắm đêm.

"Nếu các bạn nào trong tương lai có ý định phẫu thuật thẩm mỹ thì hãy cố gắng tìm hiểu kỹ và chọn nơi uy tín. Phẫu thuật thẩm mỹ không xấu nhưng phải biết điểm dừng, đừng biến mình trở thành người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Hãy vẫn là bạn nhưng ở một phiên bản đẹp hơn nhé!", Luli nhắn nhủ.