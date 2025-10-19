Vào khoảng 7h40 ngày 2/10, đầu bếp sushi Wan Lai, 26 tuổi, đang đi bộ gần ngã tư đường Little Bourke và đường Spencer ở khu trung tâm thương mại Melbourne, Úc thì bị kẻ lạ mặt tấn công tấn công.

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy, một người phụ nữ chạy đến phía sau Lai, rút dao ra rồi đâm vào cô trước khi bỏ chạy

Những người chứng kiến đã lập tức chạy đến giúp đỡ nạn nhân khi cô khuỵu xuống và ôm chặt vết thương đang chảy máu.

Lai bị thủng phổi trong vụ tấn công.

Lai bị người phụ nữ lạ mặt cầm dao đâm vào ngực.

Cảnh sát và người qua đường đã giúp đỡ Lai cho đến khi xe cứu thương đến và đưa cô đến bệnh viện.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết, vết thương của Lai không nguy hiểm đến tính mạng.

"Cảnh sát đã tiến hành khám xét toàn bộ khu vực, bắt giữ một người phụ nữ và thu giữ một con dao. Người phụ nữ 32 tuổi ở Melbourne bị buộc tội cố ý gây thương tích và phạm tội có thể bị truy tố trong khi đang được tại ngoại", người phát ngôn của cảnh sát cho biết.

Lai cho biết, cô cảm thấy có ai đó chạm vào lưng của mình trước khi bị đâm. Cô bị tràn khí màng phổi, khiến máu và không khí tích tụ xung quanh phổi gây khó thở.

Chị gái của Lai nói với 7News rằng vụ tấn công có thể gây tử vong.

Ivana chia sẻ với hãng tin: "Lần này, cô ấy quay sang phải và thấy có người ở đó - nhưng nếu cô ấy quay sang trái thì sao? Có là trái tim của cô ấy".

Lai không thể đi làm kể từ khi bị thương và cho biết cô cảm thấy không an toàn ở khu phố cũ của mình. Sau vụ tấn công, cô đã chuyển đến một ngôi nhà mới, nơi cô cảm thấy an toàn hơn.

Chị gái cho biết thêm rằng Lai "không còn dám ra ngoài nữa".