Cô gái 38 tuổi liên tục tham gia các cuộc hẹn hò, tuy nhiên các đối tượng đều bỏ cuộc sau khi biết được tiêu chuẩn "cao ngất ngưởng"

Đặt ra tiêu chuẩn khi tìm đối tượng hẹn hò là một điều bình thường. Tuy vậy, tiêu chuẩn nào thì cũng nên căn cứ vào tình hình thực tế cũng như phải biết được bản thân mình ở đâu.



Nhiều người phụ nữ xinh đẹp nhưng đặt ra tiêu chuẩn quá cao, để rồi sau đó họ không thể nào tìm được một đối tượng phù hợp để kết hôn.

Trang 163.com (Trung Quốc) đăng tải câu chuyện về một người phụ nữ họ Trần, 38 tuổi. Cô Trần rất xinh đẹp, dáng chuẩn và ăn mặc sành điệu.

Đã đến tuổi này mà chưa có bạn trai nên cô Trần liên tục tham gia vào những buổi hẹn hò xem mắt hoặc được mọi người mai mối cho. Tuy nhiên, đã trải qua hơn chục cuộc hẹn, các anh chàng cứ lần lượt đến gặp rồi lại lần lượt đi. Tất cả cũng bởi tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô Trần cao quá.

Theo đó, cô muốn đối phương phải có nhà lầu, xe hơi, lương hàng năm phải có khoảng 300 nghìn NDT (hơn 1 tỷ đồng). Nếu như đối tượng hẹn hò mà không đạt được những tiêu chí đó thì "không có cửa".

Bởi vậy, hơn chục lần gặp mặt, có người thì cô Trần chê chưa đạt yêu cầu, có người thì vừa nghe ra những chỉ tiêu đó thì đã vội bỏ cuộc. Người ta cho rằng, dù cô Trần có xinh thế nào đi chăng nữa thì ở độ tuổi đó, việc lựa chọn người đàn ông hoàn hảo mọi mặt là rất khó khăn và gần như chẳng ai đáp ứng được.

Cô Trần xinh đẹp nên đặt ra yêu cầu cao cho đối tượng hẹn hò.

Cô Trần sinh ra ở một huyện nông thôn, cha mẹ đều làm nông. Gia cảnh nhà cũng khó khăn nên cô hiểu rõ chuyện tri thức có thể thay đổi số phận.

Cô ra sức học hành với hy vọng thoát khỏi cuộc sống nông thôn và có chỗ đứng ở thành phố.

Sau khi tốt nghiệp một trường đại học trọng điểm, cô làm việc trong công ty nước ngoài với mức lương hơn 10 nghìn NDT (hơn 35 triệu đồng). Cô Trần đã thực hiện được ước mơ, có việc làm ở thành phố, ăn ngon mặc đẹp.

Sự nghiệp phát triển tốt nhưng chuyện tình yêu của người phụ nữ này lại khá quanh co. Cô đã yêu nhiều lần nhưng các mối quan hệ đều chẳng bền chặt. Không phải do đàn ông kém mà là do cô yêu cầu về đối phương quá cao.

Bản thân cô nói rõ rằng sẽ chẳng bao giờ cùng đồng cam cộng khổ, lúc nào chọn người yêu cô cũng buộc anh ta phải có nhà có xe, điều kiện tài chính "không phải nghĩ". Theo cô Trần, những ai không đạt được yêu cầu thì đều chẳng xứng đáng với mình.

Quanh đi quẩn lại, nhiều năm trôi qua, cô Trần giữ khư khư những quy chuẩn đó nên thành ra các mối quan hệ chẳng đi đến đâu cả. Cô chê người ta không đủ giàu, người ta chê cô xuất thân bình thường, gia đình cũng nhiều gánh nặng. Thậm chí, có một anh chàng tình cũ còn cho rằng cô Trần là phụ nữ vật chất, kẻ đào mỏ khi suốt ngày nhắc đến chuyện lương bổng, tiền bạc.

Sau tuổi 30, nhìn bạn bè kết hôn sinh con, cô Trần cũng lo lắng. Bố mẹ cô thúc giục rất nhiều nhưng tìm đối tượng thích hợp đâu có dễ. Nhất là khi lúc nào cô cũng cố chấp với tiêu chuẩn của mình.

Bởi vậy, người phụ nữ này quyết định chi ra 70 nghìn NDT (hơn 240 triệu) để đăng ký thông tin trên website hẹn hò, nhằm tìm đối tượng kết hôn "chất lượng cao".

Phía website hẹn hò khuyên nhiều nhưng cô Trần không nghe theo.

Các nhân viên đã ra sức sắp xếp các buổi hẹn hò xem mắt, điều kiện của đằng trai đều rất ổn nhưng họ quay lưng hết khi biết cô Trần đã 38 tuổi lại còn lắm yêu cầu.

Phía đơn vị tư vấn hẹn hò thành thật khuyên nhủ, họ cho rằng tuổi tác là khuyết điểm và nếu cô Trần hạ tiêu chuẩn chọn bạn đời thì sẽ tìm được người thích hợp.

Cô Trần vẫn không nghe, cho rằng điều kiện của mình tuyệt vời về mọi mặt. Cô cũng chẳng hiểu tại sao đàn ông chê bai mình như thế bởi các điều kiện trên cũng khá cơ bản.

Dân mạng xứ Trung đã xôn xao rất nhiều trước câu chuyện này. Nhiều người cho rằng cô Trần điều kiện ổn nhưng yêu cầu lại quá cao. Việc ra điều kiện khi chọn bạn đời là bình thường nhưng cũng phải phù hợp với thực tế bản thân mình. Nếu cứ cố chấp như vậy thì có thể người phụ nữ 38 tuổi sẽ “ế” thêm nhiều năm nữa.

Nguồn: 163.com