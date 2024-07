Cô gái 18 tuổi tử vong do bệnh bạch hầu ở Nghệ An, có 119 người tiếp xúc gần

Ngày 8/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đang tham mưu Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện, Trung tâm Y tế Kỳ Sơn (Nghệ An) triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu và hướng dẫn triển khai công tác tiêm bù vắc xin sau khi phát hiện có một trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn.

Cơ quan chức năng điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân C.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 4/7, CDC Nghệ An nhận được thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về một ca nghi mắc bệnh bạch hầu. Trung tâm đã cử đoàn giám sát tiến hành điều tra và lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân được xác định là em P.T.C. (18 tuổi, dân tộc Khơ Mú, trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) học sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Bệnh nhân C. chưa từng tiêm phòng vắc xin có thành phần bạch hầu.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 24/6, C. có biểu hiện sốt, ho, đau họng, tự mua thuốc điều trị (thuốc tây và thuốc nam) nhưng không đỡ. Ngày 26 ,27, 28/6 bệnh nhân có tham gia dự kỳ thi THPT năm 2024 tại trường THPT Kỳ Sơn. Sáng 29/6 sau khi thi xong, bệnh nhân về nhà nhưng tình trạng bệnh vẫn không đỡ.

Lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân C.

Đêm 30/6, C. được gia đình đưa vào nhập viện TTYT Kỳ Sơn với tình trạng mệt mỏi, sốt 37,8 độ C, ho, đau họng, khàn tiếng, sưng vùng cổ phải, nuốt đau, nổi hạch góc hàm 2 bên, amydal to có dịch mủ, có giả mạc trắng bám amydal và lưỡi gà, dễ bóc tách. Bệnh nhân được chẩn đoán là theo dõi bệnh bạch hầu.

Ngày 4/7, C. được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp tục điều trị. Tại đây, C. được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn/bạch hầu, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng, rối loạn đông máu, giảm tiểu cầu. Đến 4h ngày 5/7, bệnh nhân C. tử vong và được hướng dẫn xử lý y tế.

CDC Nghệ An sau đó cũng nhận được thông báo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về kết quả xét nghiệm của bệnh nhân C. dương tính với vi khuẩn C.diphtheria (bạch hầu).

Tiến hành điều tra dịch tễ và lịch sử tiếp xúc, CDC Nghệ An xác định có 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân từ lúc khởi phát đến lúc tử vong. Cụ thể, trong vòng 14 ngày trước khi có dấu hiệu khởi phát bệnh, bệnh nhân C. ở tại ký túc xá phòng số 5-6 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Kỳ Sơn. Thời điểm này C. tiếp xúc thường xuyên với 7 bạn học ở cùng phòng và 92 bạn học ở các phòng lân cận.

Ngày 26, 27, 28/6, bệnh nhân C. tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng phòng thi với 23 bạn. Trong đó có 10 người học sinh trường PTDTNT THCS Kỳ Sơn và 13 người TT GDNN-GDTX Kỳ Sơn. Ngoài ra còn có 6 cán bộ coi thi.

Huyện Kỳ Sơn họp khẩn triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn.

Ngày 29/6, bệnh nhân C. về nhà và tiếp xúc với 6 người gồm bố, mẹ, chị dâu, cháu con anh trai và 2 bạn học. Trong quá trình điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, bệnh nhân C. có tiếp xúc với 22 người gồm 20 cán bộ y tế có phòng hộ cá nhân, 2 bệnh nhân cùng phòng.

Trong các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân P.T.C ở ký túc xá thì có 2 người là M.T.S và M.T.B đã di chuyển từ huyện Kỳ Sơn ra tạm trú tại tỉnh Bắc Giang. Hiện M.T.B. có kết quả dương tính với bệnh bạch hầu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục theo dõi ổ dịch trong vòng 14 ngày kể từ ngày 4/7, đồng thời thực hiện điều tra, truy vết và chỉ định lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp tiếp xúc gần, có dấu hiệu nghi mắc, cách ly tại nhà và theo dõi tình trạng sức khỏe người tiếp xúc gần trong vòng 14 ngày.

Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cũng đã tổ chức đoàn điều tra, giám sát triển khai các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu trên địa bàn. Tiến hành mua thuốc kháng sinh dự phòng 1.000 viên Azythromycin 500 mg, 1.000 viên Azythromycin 250 mg phục vụ điều trị dự phòng cho người có liên quan.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bản Phà Khảo nơi bệnh nhân C. sinh sống.