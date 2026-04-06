Cô gái 18 tuổi đến từ Ninh Bình đăng quang Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026

Tối 5/4, đêm chung kết Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), khép lại hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện cho vẻ đẹp tri thức và bản sắc văn hóa Việt trong thời đại mới. Vượt qua 19 thí sinh, Nguyễn Trần Hà Linh cô gái đến từ Ninh Bình chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất.

Khoảnh khắc được xướng tên, Hà Linh không giấu được sự xúc động. Ở tuổi 18, tân Hoa hậu cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, nhưng lại cho thấy sự chững chạc và bản lĩnh đáng chú ý xuyên suốt hành trình.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Thu Trúc, Á hậu 2 gọi tên Nguyễn Hồng Hải Vân, Á hậu 3 là Trịnh Thị Huệ và Á hậu 4 thuộc về Lưu Tố Uyên. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng phụ như: Người đẹp Tri thức (Nguyễn Hồng Hải Vân), Người đẹp Hình thể (Nguyễn Lê Phương Linh), Người đẹp Tài năng (Lưu Tố Uyên), Người đẹp Trình diễn (Nguyễn Thị Thu Trúc), Người đẹp Gương mặt khả ái (Phạm Thị Hường) và Người đẹp Truyền thông (Nguyễn Trần Hà Linh).

Sinh năm 2008, cao 1m76, Nguyễn Trần Hà Linh hiện là học sinh Trường THPT Khoa học Giáo dục (Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngay từ những vòng đầu, cô đã tạo ấn tượng với ban giám khảo nhờ sự tự tin, tư duy rõ ràng và nền tảng tri thức nổi bật.

Ở phần thi ứng xử, Hà Linh nhận được câu hỏi về cách người trẻ gìn giữ văn hóa truyền thống trong thời đại công nghệ. Cô trả lời bằng lập luận mạch lạc, nhấn mạnh vai trò của ý thức cá nhân, sự tự hào cội nguồn, đồng thời cho rằng giới trẻ có thể lan tỏa giá trị văn hóa qua những nội dung sáng tạo, hiện đại trên mạng xã hội. Theo cô, gìn giữ văn hóa không phải là quay về quá khứ mà là đưa những giá trị truyền thống đồng hành cùng tương lai. Phần thể hiện này được xem là yếu tố quan trọng giúp cô chinh phục ban giám khảo.

Không chỉ nổi bật về nhan sắc và phong thái, Hà Linh còn sở hữu thành tích học tập đáng chú ý. Cô từng giành học bổng “Người tiên phong” của Swinburne University of Technology, đạt giải Ba học sinh giỏi cấp trường môn Ngữ văn năm học 2025–2026, giải Nhì cuộc thi “Lắng đọng HOLA” năm học 2024–2025, cùng nhiều thành tích ở các sân chơi học thuật như Olympic Ngữ văn, Toán trên mạng bằng tiếng Việt và các kỳ thi học sinh giỏi môn Địa lý.

Bên cạnh đó, nữ sinh 2008 còn tích cực tham gia hoạt động phong trào và cộng đồng. Cô từng là cán bộ lớp xuất sắc, đảm nhiệm vai trò Đại đội phó Đại đội 1 trong năm học 2023–2024, đồng thời tham gia các chương trình tình nguyện như HES Open Day hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Trước khi đăng quang, Hà Linh cũng từng giành danh hiệu Hoa khôi HES’s Beauty 2025 – Vẻ đẹp tri thức, cho thấy sự hội tụ của nhan sắc, trí tuệ và tinh thần cống hiến.

Với danh hiệu Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026, Nguyễn Trần Hà Linh được kỳ vọng trở thành hình mẫu tiêu biểu của thế hệ trẻ những người vừa hội nhập quốc tế, vừa giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Theo kế hoạch, cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đa Văn hóa Thế giới 2026 vào tháng 6. Trong khi đó, Á hậu 1 Nguyễn Thị Thu Trúc sẽ lên đường dự thi Miss Eco International 2026 tại Ai Cập vào tháng 5.