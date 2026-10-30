Cô Diệu Thu và hành trình truyền cảm hứng với phương pháp học Văn mới

Đây cũng là nền tảng hình thành thương hiệu Học Văn Bằng Công Thức Cùng Cô Diệu Thu , hướng đến giúp học sinh học chủ động và phát triển tư duy độc lập.

ThS. Lê Trần Diệu Thu (Tên thật là Lê Thị Diệu Thu)

Từ học thuộc văn mẫu đến học cách làm bài

Trong nhiều năm, không ít học sinh xem việc học Văn là ghi nhớ tác phẩm, học thuộc bài mẫu và tái hiện kiến thức khi kiểm tra. Tuy nhiên, khi gặp đề mới, các em thường khó tìm ý, lựa chọn dẫn chứng và triển khai lập luận.

Từ thực tế đó, Học Văn Bằng Công Thức Cùng Cô Diệu Thu phát triển phương pháp học chú trọng kỹ năng vận dụng thay vì ghi nhớ máy móc.

Học sinh được hướng dẫn xác định yêu cầu đề bài, xây dựng luận điểm, lựa chọn dẫn chứng và triển khai bài viết. Với thơ, các em học cách phân tích hình ảnh, ngôn từ, cảm xúc; với truyện, trọng tâm là nhân vật, tình huống và chi tiết nghệ thuật.

Điểm khác biệt của phương pháp nằm ở việc hệ thống hóa những yêu cầu phức tạp thành quy trình cụ thể, giúp học sinh có định hướng khi làm bài.

Học sinh của cô Diệu Thu đang học bộ sách Công thức học văn

Hệ thống hóa ba kỹ năng trọng tâm của môn Ngữ văn

Phương pháp Học Văn Bằng Công Thức Cùng Cô Diệu Thu tập trung vào ba kỹ năng: Đọc hiểu, Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học.

Đọc hiểu: Học sinh được hướng dẫn nhận diện dạng câu hỏi, xác định yêu cầu, tìm căn cứ trong văn bản và trình bày câu trả lời phù hợp, từ đó chủ động xử lý ngữ liệu mới.

Nghị luận xã hội: Học sinh rèn kỹ năng tìm ý, xác lập quan điểm, xây dựng luận điểm, phát triển lý lẽ và lựa chọn dẫn chứng, hạn chế tình trạng bí ý, viết lan man hoặc thiếu sức thuyết phục.

Nghị luận văn học: Trọng tâm là giải mã đề, phân tích nội dung và nghệ thuật, xây dựng luận điểm và đánh giá giá trị tác phẩm.

Hệ thống những cuốn sách giúp học Ngữ Văn dễ dàng

Thông qua phương pháp này, học sinh được định hướng tự giải quyết yêu cầu đề bài thay vì phụ thuộc vào đáp án có sẵn.

Công thức là điểm tựa, không phải khuôn mẫu

Khác với quan niệm công thức khiến bài Văn trở nên máy móc, Học Văn Bằng Công Thức Cùng Cô Diệu Thu xem công thức là khung tư duy giúp học sinh tổ chức suy nghĩ và triển khai bài viết.

Chẳng hạn, khi làm bài nghị luận, học sinh cần xác định vấn đề, tìm luận điểm, lựa chọn dẫn chứng, phân tích và đánh giá. Khi nắm vững quy trình, các em có thể linh hoạt vận dụng vào nhiều dạng đề.

Công thức không thay thế cảm xúc hay sự sáng tạo mà tạo nền tảng để học sinh thể hiện quan điểm cá nhân rõ ràng, mạch lạc hơn.

Từ phương pháp đến hệ thống sản phẩm học tập

Phương pháp Học Văn Bằng Công Thức Cùng Cô Diệu Thu được phát triển thành hệ thống sách, tài liệu và chương trình học tập.

Các đầu sách như Công Thức Chinh Phục Đọc Hiểu, Công Thức Chinh Phục Nghị Luận Xã Hội, Đỉnh Cao Công Thức Nghị Luận Văn Học tập trung hướng dẫn phương pháp và kỹ năng làm bài.

Bên cạnh đó, bộ Sổ Tay Ngữ Văn gồm Đọc hiểu, Nghị luận xã hội và Nghị luận văn học hệ thống kiến thức trọng tâm, công thức và những lưu ý quan trọng, thuận tiện cho việc ôn tập.

Ngoài sách, thương hiệu còn triển khai phương pháp qua các lớp học, hoạt động luyện tập và nội dung hướng dẫn dành cho nhiều khối lớp.

Sự kết hợp giữa kiến thức, thực hành và ôn luyện giúp học sinh củng cố kỹ năng theo từng giai đoạn.

ThS. Lê Trần Diệu Thu phát biểu trong chương trình tặng sách tại trường mầm non

Đổi mới cách học để học sinh chủ động hơn

Mỗi học sinh có xuất phát điểm khác nhau. Có em cảm thụ tốt nhưng lập luận yếu; có em nắm kiến thức nhưng khó diễn đạt. Vì vậy, phương pháp phù hợp cần giúp người học nhận diện hạn chế và từng bước cải thiện.

Với Học Văn Bằng Công Thức Cùng Cô Diệu Thu, mục tiêu không phải giúp học sinh thuộc thêm nhiều bài mẫu mà là hình thành khả năng tự đọc, tự phân tích, tự lập luận và tự viết.

Đổi mới cách học Văn không đồng nghĩa với loại bỏ cảm xúc hay sáng tạo. Ngược lại, khi có phương pháp, học sinh có thêm nền tảng để phát triển tư duy và thể hiện dấu ấn riêng.

ThS. Lê Trần Diệu Thu tham gia chia sẻ về giáo dục

Đó cũng là định hướng mà Học Văn Bằng Công Thức Cùng Cô Diệu Thu theo đuổi: chuyển từ "học thuộc để làm bài" sang "hiểu cách làm để chủ động viết", giúp học sinh vững kỹ năng và tự tin thể hiện tiếng nói của mình trong môn Ngữ văn.