Có công nghệ hỗ trợ, rửa chén dĩa sẽ không còn là nỗi ngán ngẩm

Showroom Bếp Nam Dương chuẩn châu Âu đầu tiên tại TP HCM.

Quanh năm tất bật với công việc, anh Nguyễn Hải Triều (quận 7, TP HCM) vừa có hai tuần làm việc tại nhà. "Nấu nướng đã kỳ công, dọn dẹp chén bát càng là cực hình. Còng lưng rửa chén, quần áo bám mùi, nước tẩy rửa hại cho da tay…", anh Triều than thở sau ba ngày phụ vợ việc bếp núc.

Đây là một trong nhiều trường hợp tìm đến showroom Bếp Nam Dương để "giải phóng" câu chuyện bếp núc trong thời gian giãn cách xã hội do Covid-19. "Hầu hết người nội trợ đều thích nấu ăn và ngán ngẩm chuyện rửa chén bát do tính chất nhàm chán, mất thời giờ, phải đứng rã rời sau khi đã dùng xong bữa ăn no nê" - ông Nguyễn Đình Nghĩa, trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng của Bếp Nam Dương cho biết.

Trên thực tế, các bà nội trợ hiện đại tại châu Âu đã ‘thoát khổ’ từ lâu với chuyện rửa chén bát. Công nghệ giúp mỗi hộ dân tiết kiệm đáng kể lượng nước, điện khi dọn rửa. "Thay vì mỗi ngày rửa chén hai lần, tiêu tốn từ 20-30 lít nước, phụ nữ châu Âu chỉ dùng 7 lít nước mỗi ngày để vệ sinh tất cả ly tách, xoong nồi... nhẹ nhàng và kháng khuẩn bằng máy rửa chén", đại diện Bếp Nam Dương nói.

Máy rửa chén với công nghệ Zeolith & Eco rying từ hãng BOSCH giúp chuyển đổi không khí ẩm thành không khí nóng sấy khô chén bát một cách tự nhiên, ngoài ra Bosch cũng giải quyết những lo ngại như tiếng ồn hoạt động, cách tẩy rửa khiến đồ sứ/thủy tinh mau hư hỏng (do công nghệ cũ).

Thiết bị nhà bếp thông minh chính hãng BOSCH tại showroom TP.HCM.

Công nghệ làm thay đổi diện mạo gian bếp của các bà nội trợ khắp thế giới. Các thiết bị bếp thông minh giúp giảm khối lượng công việc, giúp phụ nữ có thời gian gần gũi con cái, gắn kết gia đình.

Trong gian bếp của các bà nội trợ châu Âu, từ việc cắt thái, đun nấu đến dọn dẹp, lau chùi, rửa chén đều trở nên đơn giản. Có được điều đó, các hãng công nghệ đã tích hợp đa chức năng trong các thiết bị bếp nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn, tiện lợi và tiết kiệm.

Gian bếp thông minh hơn khi được tích hợp công nghệ cảm biến, như cảm biến chiên, cảm biến nhiệt, cảm biến khối lượng... Thậm chí, tủ lạnh cũng có "mắt thần" camera giúp người nội trợ truy cập từ xa, quản lý thực phẩm, khóa trẻ em với các thiết bị ở gần mặt đất. Lò nướng thông minh gợi ý 13 chức năng và 10 công thức nấu ăn cho từng thực phẩm...

Công năng kết hợp với tính thẩm mỹ, diện mạo căn bếp ngày nay hiện đại hơn nhờ xu hướng âm tường và công nghệ cảm ứng do đó phù hợp với lối kiến trúc tối giản và đẳng cấp.

Showroom bếp chuẩn châu Âu của Nam Dương rộng 311m2 mới khai trương tại TP HCM sẽ cung cấp hệ sinh thái toàn diện về thiết bị nhà bếp theo chuẩn mực BOSCH toàn cầu.

Địa chỉ: 231-233 Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP HCM.