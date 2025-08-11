Thận là cơ quan đảm nhiệm vai trò lọc máu, đào thải độc tố và cân bằng nội môi trong cơ thể. Tuy nhiên, đây cũng là bộ phận dễ bị "tổn thương âm thầm" mà chúng ta thường bỏ qua. Bệnh thận giai đoạn đầu hầu như không có triệu chứng rõ ràng, đến khi phát hiện thì chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Theo nhiều khảo sát cho thấy, nhiều người chỉ biết mình mắc bệnh thận khi bắt đầu có các dấu hiệu suy kiệt, phù nề, cao huyết áp… hoặc thậm chí phải chạy thận định kỳ. Chính vì vậy, nếu cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu này ở mắt thì nhất định phải cẩn thận bệnh thận.

Dấu hiệu bệnh thận xuất hiện ở mắt

1. Mắt sưng húp sau khi ngủ dậy

Nhiều người khi thấy mí mắt bị sưng húp sau khi ngủ dậy thường cho rằng đó là do thiếu ngủ, ăn mặn hay mệt mỏi. Tuy nhiên nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, không cải thiện dù đã nghỉ ngơi đầy đủ, rất có thể đây là dấu hiệu cảnh báo chức năng lọc của thận đang gặp vấn đề.

Cụ thể, khi thận suy giảm khả năng đào thải nước và muối, cơ thể sẽ giữ nước lại nhiều hơn, dẫn đến hiện tượng tích tụ chất lỏng dưới da. Dấu hiệu này đặc biệt dễ thấy ở vùng mí mắt, nơi có mô mềm và mạch máu nhỏ. Trong nhiều trường hợp, mắt sưng húp là dấu hiệu duy nhất trong giai đoạn đầu của bệnh thận.

2. Tầm nhìn bị mờ, hoa mắt

Tình trạng tầm nhìn bị mờ – nhất là khi đi kèm các dấu hiệu như phù nhẹ quanh mắt, mệt mỏi hoặc tiểu đêm… lại có thể bắt nguồn từ rối loạn chức năng thận. Khi thận suy yếu, quá trình lọc chất độc trong cơ thể bị ảnh hưởng, khiến áp lực dịch trong các mô tăng lên, bao gồm cả trong võng mạc, gây ra hiện tượng nhìn mờ và nhòe.

Bên cạnh đó, một số bệnh lý thận mãn tính do tiểu đường hoặc huyết áp cao, có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong mắt. Điều này khiến thị lực suy giảm dần mà không gây đau hay đỏ mắt, nên dễ bị nhầm lẫn với lão hóa hoặc mỏi mắt thông thường.

3. Hay bị khô mắt, ngứa mắt

Nhiều người hay bị khô mắt, ngứa mắt do ngồi máy tính nhiều, dị ứng thời tiết hoặc do tuổi tác. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên dù đã dùng thuốc nhỏ mắt hoặc nghỉ ngơi đầy đủ, hãy chú ý đến sức khỏe thận.

Theo các chuyên gia, khi chức năng thận suy giảm, khả năng giữ cân bằng chất lỏng và điện giải trong cơ thể bị rối loạn, gây ảnh hưởng đến việc tiết nước ở các tuyến – trong đó có tuyến lệ ở mắt.

Bên cạnh đó, không chỉ ảnh hưởng đến việc điều hòa dịch thể, bệnh thận còn tác động tới hệ miễn dịch và nội tiết. Những rối loạn này có thể làm tăng nguy cơ viêm nhẹ ở các vùng niêm mạc như mắt, dẫn đến cảm giác ngứa râm ran, khô và khó chịu quanh mí.

4. Mắt đỏ

Mắt bị đỏ ửng kéo dài, đi kèm cảm giác cộm, khô hoặc nhìn mờ thì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo về sự bất thường của cơ thể – đặc biệt liên quan đến thận. Khi thận suy yếu, độc tố không được lọc hết sẽ tích tụ trong máu, gây viêm nhẹ ở nhiều cơ quan, trong đó có màng kết ở mắt, làm xuất hiện tình trạng đỏ mắt dai dẳng.

Ít ai biết rằng, thận và mắt đều có chung đặc điểm là chứa nhiều mạch máu nhỏ, rất nhạy cảm với những thay đổi trong cơ thể. Các bệnh lý thận mãn tính có thể gây tổn thương các mao mạch trong mắt – dẫn đến hiện tượng sung huyết khiến mắt đỏ, thậm chí có thể xuất huyết nhẹ nếu không kiểm soát kịp thời.

5. Khó phân biệt một số màu sắc

Một số nghiên cứu cho thấy, tổn thương thận kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thần kinh thị giác. Khi thần kinh thị giác bị ảnh hưởng, người bệnh có thể gặp tình trạng mờ màu, hoặc cảm giác màu sắc trở nên lẫn lộn, đặc biệt là với các gam màu tối hoặc màu có bước sóng gần nhau.

Đây là dấu hiệu thường bị bỏ qua vì dễ nhầm với mỏi mắt hoặc lão hóa. Tuy nhiên, nếu bạn đột ngột thấy khó phân biệt màu sắc mà không rõ lý do, rất nên đi kiểm tra sức khỏe toàn diện – trong đó có cả chức năng thận.

Những việc cần làm để chăm sóc và bảo vệ thận

- Uống đủ nước mỗi ngày

Nước giúp thận lọc sạch độc tố và muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Thiếu nước trong thời gian dài khiến thận phải làm việc quá tải, dễ dẫn đến sỏi thận và suy giảm chức năng lọc.

- Hạn chế ăn mặn, giảm muối trong khẩu phần ăn

Ăn quá nhiều muối khiến cơ thể giữ nước và làm tăng huyết áp – một nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận. Giảm muối không chỉ tốt cho tim mạch mà còn giúp thận hoạt động hiệu quả hơn.

- Kiểm soát huyết áp và đường huyết

Tăng huyết áp và tiểu đường là hai "sát thủ thầm lặng" của thận. Việc kiểm soát tốt hai chỉ số này giúp ngăn ngừa biến chứng dẫn đến bệnh thận mãn tính.

- Ăn nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu kali

Rau củ quả giúp giảm gánh nặng lên thận nhờ lượng chất xơ và vitamin dồi dào. Tuy nhiên với người đã mắc bệnh thận, cần kiểm soát lượng kali nạp vào để tránh rối loạn điện giải.

- Tập thể dục đều đặn

Hoạt động thể chất giúp duy trì cân nặng, ổn định huyết áp và tuần hoàn máu – tất cả đều có lợi cho thận. Chỉ cần đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày đã mang lại hiệu quả lâu dài.

Theo Indiatimes, Healthline