Cô bé mặc áo dài trắng quê Vĩnh Long lớn lên thành mỹ nhân cực hot: Ở biệt thự 50 tỷ, yêu đương là ẩn số

Ít ai biết rằng trước khi trở thành "Nữ hoàng nội y" đình đám, Ngọc Trinh từng có tuổi thơ không mấy đủ đầy tại thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh (nay là Vĩnh Long). Mẹ ruột qua đời không lâu sau khi sinh cô, ba một mình bươn chải nuôi bốn người con. Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Ngọc Trinh sớm ý thức được giá trị của đồng tiền và luôn mong muốn có điều kiện để chăm lo cho gia đình.

Ngọc Trinh sở hữu gương mặt xinh xắn từ khi còn nhỏ. Bức ảnh cô diện áo dài trắng, thắt hai bím tóc cách đây khoảng 24 năm từng được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người xuýt xoa vì vẻ ngoài đáng yêu. Những đường nét trên gương mặt của nữ người mẫu cũng được nhận xét không thay đổi quá nhiều so với hiện tại.

Từ ngày còn bé, Ngọc Trinh đã rất điệu đà

Ngọc Trinh sở hữu nhan sắc xinh xắn, ấn tượng ngay từ khi còn đi học

Trong một lần chia sẻ về nhan sắc, Ngọc Trinh từng cho biết: "Mình chưa bao giờ nhận mặt mình đẹp hay sắc sảo gì cả, nếu tự chấm điểm về khuôn mặt mình chỉ dám chấm khoảng 6 điểm thôi, chỉ dám nhận khuôn mặt nhìn baby hoặc dễ thương thôi". Cô cũng khẳng định bản thân yêu những nét mộc mạc của quê hương: "Nói thẳng ra, mình có thể thay đổi nét quê trên khuôn mặt mình bằng cách đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng mình đã không chọn cách như vậy, mình yêu nét quê Trà Vinh của mình".

Bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2005, Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong làng mẫu nhờ vóc dáng nổi bật và phong cách thời trang táo bạo. Danh xưng "Nữ hoàng nội y" gắn liền với tên tuổi cô suốt nhiều năm, đưa nữ người mẫu trở thành một trong những nhân vật thường xuyên được nhắc đến trong showbiz Việt.

Ngọc Trinh đã vào showbiz hơn 20 năm và có vị trí nhất định

Tuy nhiên, hành trình hoạt động nghệ thuật của Ngọc Trinh không thiếu những tranh luận. Một số phát ngôn về ngoại hình, vóc dáng và quan điểm sống của cô từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Người đẹp từng tự tin nói về lợi thế hình thể, thậm chí có những chia sẻ gây tranh cãi về tiêu chuẩn phụ nữ đẹp và ngoan. Dù nhận về phản ứng khác nhau, không thể phủ nhận Ngọc Trinh luôn là cái tên có sức hút truyền thông đáng kể.

Ngọc Trinh từng chia sẻ không muốn can thiệp quá nhiều mà muốn giữ lại nhan sắc tự nhiên

Hiện tại, Ngọc Trinh sở hữu căn biệt thự rộng khoảng 800m² tại TP.HCM, gồm 4 tầng, với chi phí hoàn thiện ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, ưu tiên không gian mở và tận dụng ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng. Biệt thự có nhiều khu vực lưu trữ quần áo, đồ đạc và vật dụng cá nhân. Phòng khách rộng rãi với bộ sofa lớn màu trắng cùng hệ cửa kính lớn là một trong những điểm nhấn. Đặc biệt, phòng ngủ của Ngọc Trinh từng gây chú ý khi được tiết lộ có diện tích khoảng 250m², đầu tư nhiều tiện nghi và mang đậm dấu ấn cá nhân. Chiếc giường lớn với thiết kế bo tròn cùng bức tranh chân dung nữ chủ nhân tạo nên điểm nhấn riêng cho không gian.

Không gian thời trang của Ngọc Trinh cũng khiến nhiều người choáng ngợp. Cô sở hữu lượng lớn quần áo, giày dép và phụ kiện, trong đó bộ sưu tập giày được cho là lên tới khoảng 700-800 đôi. Các món đồ được sắp xếp trong hệ thống tủ lớn, tạo cảm giác như một showroom thời trang ngay trong nhà. Từ cuộc sống từng nhiều thiếu thốn đến không gian sống tiện nghi hiện tại, sự thay đổi của Ngọc Trinh là điều khiến công chúng không khỏi chú ý.

Ngọc Trinh ở trong biệt thự 50 tỷ đồng ở TP.HCM

Phòng riêng của Ngọc Trinh trong biệt thự có diện tích rất rộng lớn

Ngọc Trinh sở hữu kho đồ hiệu ai nhìn cũng mê

Trái ngược với cuộc sống vật chất thường xuyên được chia sẻ, chuyện tình cảm của Ngọc Trinh vẫn là dấu hỏi lớn. Thời gian gần đây, cô từng bị cư dân mạng đặt nghi vấn có mối quan hệ tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau một số tương tác gây chú ý. Tuy nhiên, cả hai chưa lên tiếng xác nhận, vì vậy những đồn đoán này vẫn chỉ dừng lại ở suy đoán của khán giả.

Trong một cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi được hỏi về dự định kết hôn và sinh con, Ngọc Trinh cho biết cô không còn đặt ra những cột mốc cố định như trước. Người đẹp chia sẻ: "Hiện tại tôi không đặt cột mốc khi nào có con hay lập gia đình nữa. Mấy năm trước, tôi đặt cột mốc nhưng không thành nên hiện tại tôi muốn để mọi thứ đúng thời điểm, tuỳ duyên, tuỳ người".

Về hình mẫu bạn đời, Ngọc Trinh cho biết cô mong muốn một người đàn ông biết quan tâm đến gia đình, không gia trưởng và sẵn sàng dành thời gian cho người mình yêu. "Tôi thích một mối quan hệ có sự đồng hành, hai người cùng nhau cố gắng kiếm tiền, làm việc, tối về dành nhiều thời gian cho nhau", cô bày tỏ.

Ngọc Trinh vướng nghi vấn đã hẹn hò và toang với Kiều Minh Tuấn