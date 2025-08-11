Vừa qua, concert Quốc gia Tổ Quốc Trong Tim tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình đã khiến hàng chục ngàn người xúc động vì những khoảnh khắc tràn đầy tự hào dân tộc. Khi bất cứ một giai điệu nào vang lên, tất cả đều cùng cất tiếng, hoà ca, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng.

Trong số đó, bài hát được cho là có dàn “fanchant” đông đảo nhất chính là ca khúc quen thuộc Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng. Đáng chú ý hơn, ca sĩ nhí thể hiện bài hát này cũng nhận được nhiều sự quan tâm, khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Màn "fanchant" ca khúc Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng đang viral khắp cõi mạng (Video ghi màn hình từ livestream)

Thiên Kim - ca sĩ nhí thể hiện ca khúc nhanh chóng được cộng đồng mạng "săn đón" (Ảnh: Như Hoàn)

Cô bạn ghi điểm bởi visual xinh xắn, giọng hát trong trẻo

Bởi đứng trên một sân khấu lớn, quy tụ rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi và hát trước 50 nghìn khán giả nhưng cô bạn này vẫn thể hiện được sự tự tin, giọng hát trong trẻo. Không những thế, nhan sắc xinh đẹp, đáng yêu cùng nụ cười tươi tắn, rạng rỡ của cô bé cũng khiến nhiều người phải “thả tim”, vỗ tay rần rần.

Được biết, cô bé này có tên Đặng Kim Thiên Kim (SN 2012), hiện đang là học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội). Thực tế, Thiên Kim không còn là gương mặt quá xa lạ trong giới nghệ thuật nhí. Bởi cô bạn đã từng tham gia và giành rất nhiều giải thưởng về âm nhạc, tài năng nghệ thuật.

Một số thành tích nổi bật có thể kể đến như đoạt giải vàng Solo Vocal và giải vàng Duet tại Liên hoan châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Bangkok, Thái Lan năm 2023; giải nhất Hội thi Tài năng thiếu nhi thủ đô năm 2024; giải nhất cấp thành phố Giọng hát họa mi năm 2023; giải nhất Sao Việt tỏa sáng, do Cung thiếu nhi Hà Nội tổ chức năm 2022…

Thiên Kim là gương mặt học sinh tiêu biểu, có nhiều thành tích trong hoạt động Đội và tham gia nghệ thuật

Bên cạnh nghệ thuật, Thiên Kim cũng xứng danh “con nhà người ta” bởi thành tích học tập nổi bật. Không những vậy, cô bạn còn tham gia nhiều chương trình, sự kiện lớn và cái tên tiêu biểu, đại diện cho nhiều thanh thiếu nhi Việt Nam. Gần đây nhất, Thiên Kim trở thành một trong những đại biểu đại diện cho thiếu nhi Việt Nam tham dự chương trình “Gặp gỡ Hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào”, diễn ra vừa qua tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Cô bạn gây chú ý khi thể hiện được sự tự tin của thế hệ trẻ Việt Nam, năng động, nhiệt huyết.

Cô bạn cũng là đại diện cho thiếu nhi Việt Nam tham dự chương trình “Gặp gỡ Hữu nghị thanh thiếu nhi Việt Nam - Lào”

Trên các trang MXH của mình, Thiên Kim cũng nhận được rất nhiều lượt theo dõi, ủng hộ từ khán giả. Không ít người đều bày tỏ nếu để kể về thành tích của cô bạn này thì 1 trang A4 cũng không đủ. Bởi không chỉ là con ngoan, trò giỏi, Thiên Kim còn được yêu mến bởi tính cách thân thiện, vui vẻ.

Cô bạn cũng thường xuất hiện trên TikTok, chia sẻ lại quá trình học tập, đi hát, biểu diễn của mình. Song được biết, vì lịch trình dày đặc và cũng còn nhỏ tuổi nên các MXH của Thiên Kim đều được gia đình hỗ trợ quản lý.

Ngoài ra, nhiều lần chia sẻ trên truyền thông về ước mơ của mình, Thiên Kim bày tỏ cô bạn mong muốn sau này sẽ thi đỗ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thực hiện ước mơ trở thành nghệ sĩ - chiến sĩ.

Loạt hình ảnh của Thiên Kim khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ảnh: FBNV