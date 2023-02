Có 5 loại trái cây làm tiêu mỡ bụng tự nhiên, giúp đẹp da và phòng nhiều bệnh nguy hiểm

Việc giảm cân chưa bao giờ là dễ, bởi việc này đòi hỏi chúng ta phải kiên trì và nỗ lực trong chế độ ăn kiêng. Bên cạnh tăng cường tập luyện thể dục thể thao, phụ nữ cần phải ăn uống thật khoa học và hợp lý. Đặc biệt là phải bổ sung nhiều rau xanh và trái cây – nhóm thực phẩm giàu chất xơ và nước hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Hầu như các loại trái cây đều có lợi ích với sức khỏe, tuy nhiên theo Ellis Hunnes – tiến sĩ dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế UCLA (Mỹ), có 5 loại trái cây không chỉ giúp ngừa bệnh tật mà còn làm tiêu mỡ bụng – một trong những khu vực "cứng đầu" nhất trên cơ thể. Phụ nữ nên mua về ăn để giảm cân.

Phụ nữ nếu biết ăn uống khoa học, tập luyện hợp lý thì giảm cân sẽ dễ dàng hơn.

5 loại trái cây giúp giảm mỡ bụng, làm đẹp da

1. Táo

Ellis cho biết, loại quả này rất giàu chất xơ, flanovoid và protein có khả năng làm tăng cảm giác no lâu, từ đó ngăn chặn việc ăn quá nhiều và cơn thèm ăn. Ngoài ra trong táo cũng giàu pectin – một loại chất xơ hòa tan hỗ trợ quá trình tiêu hóa, cải thiện trao đổi chất và tiêu mỡ bụng nhanh chóng.

Lượng chất xơ trong mỗi quả táo cung cấp khoảng 20% nhu cầu cơ thể cần hàng ngày. Khi đi vào cơ thể, chúng sẽ trở thành thức ăn cho lợi khuẩn trong đường ruột, thúc đẩy quá trình trao đổi chất tạo điều kiện giúp bạn kiểm soát cân nặng. Hãy cố gắng ăn 1 quả táo mỗi ngày là tốt nhất, chúng còn phòng ngừa nhiều bệnh khác.

"Một quả táo mỗi ngày, bác sĩ sẽ tránh xa bạn".

2. Quả bơ

Theo các chuyên gia, quả bơ ăn vào có vị béo, dẻo mềm nhưng thực tế lại sở hữu nhiều chất xơ góp phần giảm cân. Cứ 100gr bơ lại chứa 7gr chất xơ, trong đó chất xơ hòa tan chiếm 25% có khả năng nuôi các lợi khuẩn trong ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh và cải thiện quá trình trao đổi chất.

Bạn nên ăn nhiều các thực phẩm có chứa chất béo tốt như quả bơ hoặc các loại cá béo… vì chúng không gây hại như chất béo từ thịt. Đặc biệt hơn, axit béo oleic trong quả bơ có thể làm giảm tình trạng béo bụng, đồng thời giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa. Chúng cũng làm tăng cảm giác no lâu và hạn chế thèm ăn vặt.

Quả bơ kết hợp với trứng sẽ thành món ăn giúp no lâu, tiêu mỡ bụng.

3. Quả bưởi

Theo Brittany Lubeck – chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại OhSoSpotless, bưởi là loại trái cây chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất cao, đặc biệt sở hữu hợp chất được gọi là phytochemicals. Khi đi vào cơ thể, chất này sẽ làm tăng quá trình đốt cháy mỡ thừa, chuyển hóa chất béo thành năng lượng và giảm cảm giác thèm ăn.

Thêm vào đó, bưởi còn đảm bảo cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể, tăng sức đề kháng khi đang ăn kiêng. Bưởi cũng không chứa nhiều calo nên không gây ra tình trạng thừa năng lượng, hạn chế tích tụ mỡ thừa tại vùng bụng. Hàm lượng chất xơ có trong bưởi sẽ khiến cho cơ thể luôn có cảm giác no, giúp hạn chế việc ăn uống.

Chất phytochemicals sẽ giúp chuyển hóa chất béo thành năng lượng.

Dưa hấu là một trong những loại quả giàu nước bậc nhất, khoảng 94% thành phần là nước nhưng lại chứa chỉ 40 calo nên có thể ăn nhiều mà không sợ béo. Brittany cho biết, ăn dưa hấu trước bữa cơm 30 phút sẽ làm bạn no hơn, từ đó giúp ăn ít lại khi dùng bữa nên hỗ trợ giảm cân nhanh chóng.

Một nghiên cứu năm 2019 trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy, những người ăn dưa hấu mỗi ngày liên tục trong 4 tuần đã có sự khác biệt về cân nặng. Họ không chỉ giảm cơn thèm ăn vặt mà còn có vòng eo nhỏ hơn những người không ăn. Dưa hấu còn giúp đẹp da, làm da căng mịn nhờ lượng nước dồi dào của chúng.

Dưa hấu nhiều nước, giàu chất xơ nên vô cùng tốt cho ngoại hình.

5. Dứa

Dứa không chỉ ít calo mà còn cần nhiều năng lượng để tiêu hóa, cho nên chúng có tác dụng giảm cân và chống lại chất béo trong cơ thể. Ellis chia sẻ, dứa có chứa chất là bromelain – một enzymem giúp chuyển hóa protein, từ đó giúp đốt cháy mỡ thừa ở bụng. Nó cũng hoạt động với các enzyme khác như để tiêu hóa chất béo.

Ngoài ra dứa còn chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa – 2 chất cần thiết cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Cụ thể, vitamin C ngăn ngừa bệnh cúm trong khi chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể, ngăn ngừa stress oxy hóa. Chúng còn kích thích cơ thể tăng sinh collagen giúp đẹp da trông thấy.

Bromelain trong dứa giúp đốt cháy mỡ thừa ở bụng hiệu quả.

Theo Eatthis, NDTV