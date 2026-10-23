Có 3 tỷ đồng, người trẻ nên mua chung cư hay tiếp tục đi thuê nhà?

Theo chuyên gia, với số tiền 3 tỷ đồng như vậy người trẻ nên ưu tiên mua chung cư ở vị trí gần nơi công tác để thuận tiện cho sinh hoạt và việc di chuyển, đặc biệt là thuận lợi cho con cái đi lại sau này. (Ảnh minh hoạ: MarketTimes)

Trên các diễn đàn mua bán nhà, câu chuyện mua hay thuê nhà ở thời điểm lãi suất cho vay từ ngân hàng đang là một thách thức không chỉ với người trẻ mà còn với người có tích luỹ nhiều năm.

Chị Hồng Nhung (31 tuổi) tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân đã đi làm ổn định tại một doanh nghiệp lớn ở Hà Nội được 8 năm, nhờ tích cóp và khoản tiết kiệm bố mẹ cho vừa đủ 3 tỷ đồng, chị dự định vay thêm ngân hàng đểm mua một căn chung cư ngoài vành đai 3.

Tương tự, vợ chồng anh Tuấn từ khi tốt nghiệp đại học ở lại Hà Nội công tác, anh chị cũng để ra được một khoản tiết kiệm 1,5 tỷ đồng và bán một mảnh đất ở quê được 1,6 tỷ đồng, anh dự định mua một căn chung cư 2 phòng ngủ.

Trên các diễn đàn bình luận, với 3 tỷ đồng này, chị Nhung và anh Tuấn có thể mua được mảnh đất thổ cư ven đô diện tích khoảng 40-50m2, chờ tích cóp thêm để xây một ngôi nhà khang trang. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng, người trẻ nên mua chung cư có nhiều tiện ích, phục vụ cho nhu cầu của giới trẻ phù hợp hơn.

Bình luận về vấn đề này, ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Việt Nam cho rằng, với số tiền 3 tỷ đồng như vậy người trẻ nên ưu tiên mua chung cư ở vị trí gần nơi công tác để thuận tiện cho sinh hoạt và việc di chuyển, đặc biệt là thuận lợi cho con cái đi lại sau này.

Với tổng mức tài chính khoảng 4 tỷ đồng, người mua hoàn toàn có thể sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ khá tươm tất ở khu vực vành đai xung quanh trung tâm (như từ Vành đai 3 đổ lại, khu vực Hoàng Mai, Thanh Trì...).

“Nên ưu tiên vay mượn từ gia đình (bố mẹ, người nhà) thay vì vay ngân hàng để tránh áp lực trả nợ nặng nề và không phải lo các thủ tục chứng minh thu nhập. Theo tôi, vay nợ để có ý chí phấn đấu, khuyến khích người trẻ và các doanh nghiệp nên mạnh dạn vay nợ. Khoản nợ sẽ tạo ra áp lực cần thiết, biến thành động lực mạnh mẽ giúp bản thân phấn đấu và làm việc chăm chỉ hơn”, ông Toản nói.

Theo PGS. TS. Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế, với số tiền 3 tỷ đồng người trẻ nên đi thuê nhà để đảm bảo hiệu quả tài chính và tránh rủi ro. Việc vay thêm 1 tỷ đồng với mức lãi suất hiện nay (khoảng 13 - 15%) sẽ tạo gánh nặng trả nợ lớn (hơn 10 triệu đồng/tháng). Ngược lại, nếu gửi tiết kiệm 3 tỷ đồng với lãi suất 8 - 9%, mỗi năm thu về hơn 300 triệu đồng, số tiền này hoàn toàn đủ để thuê nhà không gian tốt mà vẫn còn dư dả.

PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, thực tế thị trường, dù giá nhà có giảm nhẹ nhưng mặt bằng chung vẫn neo ở mức rất cao. Hai vợ chồng thu nhập 30 - 40 triệu/tháng có thể mất tới 30 năm "nhịn ăn không uống" mới mua được nhà. Đi thuê nhà hiện nay là phương án tốt nhất, giúp dòng tiền sinh lời, tránh tình trạng "mất ăn mất ngủ" vì nợ ngân hàng, đồng thời cũng phù hợp với chủ trương khuyến khích phát triển nhà cho thuê của Chính phủ.

Còn ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại OneHousing (thuộc One Mount Group)cho rằng, đây là giai đoạn khá tốt để người dân cân nhắc tái cơ cấu danh mục bất động sản hoặc lựa chọn một nơi ở phù hợp với nhu cầu của mình.

Tuy nhiên, việc có nên mua bất động sản ở thời điểm này hay không phải xuất phát từ mục tiêu và nhu cầu thực tế của mỗi người. Nếu phải vay vốn trong bối cảnh chưa có chính sách hỗ trợ lãi suất phù hợp, chỉ để đầu tư kiếm lời, đây chưa phải thời điểm thích hợp. Ngược lại, nếu mua nhà để ở hoặc nâng cấp nơi ở, đây có thể là giai đoạn rất tốt để cân nhắc.

“Chúng ta cần nhìn nhận thực tế này một cách thẳng thắn. Thị trường hiện nay đang được dẫn dắt chủ yếu bởi nhu cầu thực, thay vì hoạt động đầu tư như những giai đoạn trước”, ông Trung nhấn mạnh.