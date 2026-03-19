Có 1 sự thật: Các thương hiệu lớn đang "quay xe" để lấy lòng những quý cô ở độ tuổi "chớm thu"

Trong một kỷ nguyên mà sự trẻ trung từng được coi là đơn vị tiền tệ duy nhất của sự hấp dẫn, một báo cáo mới đây từ PCG Lab (Consumer Insight Lab) đã làm đảo lộn mọi định kiến: Phụ nữ trung niên không chỉ đang quay trở lại tâm điểm, mà họ còn nắm giữ chiếc chìa khóa định hình lại toàn bộ nền kinh tế tiêu dùng toàn cầu.

Khi "nếp nhăn" trở thành vương miện của quyền lực

Nếu lật giở những trang tạp chí thời trang danh giá nhất cuối năm 2025, bạn sẽ thấy một sự chuyển dịch âm thầm nhưng đầy quyết liệt. Theo phân tích mới nhất từ tạp chí Jing Daily về các xu hướng định hình tương lai xa xỉ, ánh hào quang không còn là đặc quyền của tuổi đôi mươi.

Hình ảnh nữ diễn viên gạo cội Huệ Anh Hồng (Kara Wai) ở tuổi 65, tự tin xuất hiện với tư cách gương mặt đại diện cho thương hiệu xa xỉ Loewe.

Không cần đến những thủ thuật chỉnh sửa để trẻ hóa, chính chiều sâu từ đôi mắt đã đi qua bao thăng trầm và phong cách cá nhân riêng biệt mới là thứ khiến giới mộ điệu ngả mũ

Hay như khoảnh khắc Tân Chỉ Lôi rạng rỡ nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Venice ở tuổi 39, chúng ta hiểu rằng: Ánh hào quang giờ đây không chỉ dành cho sự thanh xuân, mà dành cho sự trưởng thành.

Những người phụ nữ ấy không còn đóng vai phụ trong những câu chuyện gia đình hay đứng sau bóng dáng người khác.

Họ bước ra ánh sáng, phá vỡ mọi định kiến về "tuổi xế chiều" để chứng minh rằng: Ở ngưỡng 40, 50 hay xa hơn thế, người phụ nữ mới thực sự chạm đến độ chín của nhan sắc và bản lĩnh.

Quyền lực từ những con số "biết nói"

Tại sao các thương hiệu lớn lại "quay xe" để lấy lòng những quý cô ở độ tuổi "chớm thu"? Câu trả lời nằm ở tiềm lực kinh tế khổng lồ mà báo cáo từ PCG Lab vừa chỉ ra.

Theo đó, nhóm phụ nữ từ 45–59 tuổi hiện đang kiểm soát một dòng tiền khổng lồ, lên tới khoảng 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,39 nghìn tỷ USD) chi tiêu hàng năm.

Đặc biệt, hơn 80% quyết định chi tiêu trong các hộ gia đình hiện nay đều do phụ nữ dẫn dắt.

Đây không còn là một nhóm khách hàng "tiềm năng" nữa, mà là một "đế chế" thực thụ đang cầm trịch cuộc chơi. Họ chính là những người thúc đẩy sự nâng cấp của các thương hiệu, buộc các nhãn hàng phải thay đổi từ tư duy bán hàng sang tư duy thấu cảm.

Điều làm nên sự khác biệt của phụ nữ ở tuổi 40+ chính là "logic tiêu dùng" cực kỳ tinh tế và khắt khe. Họ đã đi qua giai đoạn mua sắm theo phong trào hay sở hữu món đồ chỉ để chứng tỏ bản thân với xã hội. Giờ đây, mỗi lựa chọn của họ là một sự khẳng định về giá trị sống.

Dẫn chứng từ chiến dịch của Miu Miu tại Thượng Hải là một ví dụ điển hình. Thay vì chỉ trình diễn trang phục, họ thành lập Câu lạc bộ Văn học (Literary Club) để tạo ra những cuộc đối thoại sâu sắc về sự trưởng thành của phụ nữ.

Hay như thương hiệu túi xách Songmont, họ không quảng cáo về độ bền vật lý, mà thay vào đó là những podcast kể về câu chuyện của các nghệ nhân, biến một món đồ da trở thành "vật mang" cảm xúc và ký ức.

Phụ nữ trưởng thành không cần những lời quảng cáo bóng bẩy hay sự hào nhoáng bề ngoài. Họ cần sự chân thành. Một món đồ hiệu chỉ được họ chấp nhận khi nó mang trong mình một triết lý nhân sinh, một sự bền vững và chiều sâu cảm xúc tương xứng với những gì họ đã trải qua.

40s Club: Kiêu hãnh bước vào kỷ nguyên của chính mình

Sự trỗi dậy của nhóm "quyền lực tiêu dùng mới" này đánh dấu một bước ngoặt cấu trúc: Chúng ta đang chuyển từ một xã hội tiêu thụ dựa trên quy mô sang một xã hội trân trọng sự trau dồi và chiều sâu.

Đối với những quý cô của 40s Club, đây chính là thời điểm vàng để tận hưởng thành quả của sự độc lập. Chúng ta có kiến thức để phân biệt thật giả, có tài chính để lựa chọn những dịch vụ tốt nhất, và quan trọng nhất, chúng ta có sự tự tin để không phải chạy theo bất kỳ ai.

Dù bạn đang đầu tư cho một khóa học chuyên sâu, một chuyến du lịch chữa lành, hay đơn giản là một chiếc túi thủ công mang đậm dấu ấn cá nhân, hãy nhớ rằng: Bạn không chỉ đang tiêu dùng, bạn đang khẳng định vị thế của một thế hệ phụ nữ làm chủ vận mệnh. Thế giới đang phải thay đổi để thấu hiểu bạn, vậy nên hãy cứ kiêu hãnh và rực rỡ theo cách của riêng mình.