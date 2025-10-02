Có 1 nút trên máy giặt nếu bật lên, quần áo sẽ sạch và bền hơn hẳn nhưng bấy lâu nay nhiều người vẫn chưa biết

Trong cuộc sống hiện đại, máy giặt đã trở thành vật dụng không thể thiếu của mỗi gia đình. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách tận dụng tối đa các chức năng của thiết bị này. Thực tế, nhiều người chỉ sử dụng máy giặt với những chế độ cơ bản như “giặt thường”, “xả vắt” hay “giặt nhanh”, mà bỏ qua một số nút bấm nhỏ nhưng lại có khả năng cải thiện đáng kể chất lượng giặt và độ bền của quần áo.

Một trong những nút ít được chú ý nhất chính là chế độ “Pre-wash” (giặt sơ/giặt trước) hoặc một số dòng máy gọi là “Soak” (ngâm). Vị trí của nút này thường nằm khá kín trên bảng điều khiển, đôi khi chỉ là một biểu tượng nhỏ mà người dùng dễ dàng bỏ qua. Tuy nhiên, khi được kích hoạt, chức năng này cho phép quần áo được xử lý sơ bộ trước khi bước vào chu trình giặt chính. Nhờ đó, các vết bẩn cứng đầu như bùn đất, mồ hôi, dầu mỡ… được làm mềm hoặc loại bỏ bớt, giúp quần áo sạch hơn mà không cần giặt đi giặt lại nhiều lần.

Các chuyên gia điện máy cho biết, thói quen chỉ giặt trực tiếp mà bỏ qua bước “giặt sơ” là nguyên nhân khiến quần áo nhanh xuống cấp. Khi chất bẩn chưa được xử lý, máy giặt phải dùng lực xoáy mạnh để loại bỏ, khiến sợi vải dễ bị xơ, bạc màu hoặc giãn. Trong khi đó, việc tận dụng chế độ “Pre-wash” sẽ giúp giảm tải cho quá trình giặt chính, nhờ vậy quần áo vừa sạch hơn, vừa giữ được form dáng và màu sắc lâu dài.

Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, nút bấm nhỏ này còn mang lại lợi ích lớn về mặt vệ sinh. Trong quá trình giặt sơ, máy giặt thường sử dụng thêm nước và đôi khi kèm theo nhiệt độ cao (tùy dòng máy), nhờ đó vi khuẩn, nấm mốc và mùi hôi được hạn chế đáng kể. Đây là ưu điểm đặc biệt quan trọng đối với quần áo trẻ em, đồng phục thể thao hoặc chăn ga gối vốn cần mức độ vệ sinh cao hơn.

Điều đáng nói, nhiều gia đình thậm chí không hề biết đến sự tồn tại của chức năng này, hoặc cho rằng nó không cần thiết, gây tốn nước và điện. Trên thực tế, mức tiêu thụ tăng thêm là không đáng kể so với hiệu quả mang lại. Một chu trình “giặt sơ” thường chỉ kéo dài khoảng 15 – 20 phút, nhưng lại giúp nâng cao chất lượng giặt rõ rệt.

Bên cạnh chế độ “Pre-wash”, một số dòng máy đời mới còn tích hợp thêm các nút phụ trợ khác như “Extra Rinse” (xả thêm) hoặc “Steam” (hơi nước). Chúng cũng thường bị bỏ qua nhưng lại có tác dụng bảo vệ quần áo và làn da. Với “Extra Rinse”, quần áo sẽ được xả kỹ hơn, loại bỏ hoàn toàn bột giặt, thích hợp cho người có làn da nhạy cảm. Trong khi đó, chức năng giặt hơi nước giúp sợi vải mềm mại, giảm nhăn và tiêu diệt vi khuẩn tốt hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị, để sử dụng hiệu quả máy giặt, người tiêu dùng nên dành chút thời gian đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất. Mỗi nút bấm đều có ý nghĩa riêng và có thể giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa, thay mới quần áo. Ngoài ra, việc kết hợp hợp lý giữa các chế độ sẽ mang lại trải nghiệm tối ưu, vừa sạch sẽ vừa an toàn sức khỏe.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, việc khai thác triệt để các tính năng sẵn có trên thiết bị không chỉ là mẹo nhỏ tiết kiệm, mà còn là cách nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ánh Lê