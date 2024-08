Sữa là một trong những loại thực phẩm quan trọng với sức khỏe, đặc biệt là sự phát triển của trẻ nhỏ. Đầu tiên, sữa là một nguồn cung cấp canxi dồi dào, khoáng chất thiết yếu cho sự phát triển và duy trì xương, răng chắc khỏe. Chưa kể nó còn cung cấp protein giúp hồi phục cơ bắp sau tập luyện.

Ngoài ra, sữa còn chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên và các khoáng chất thiết yếu, giúp điều chỉnh huyết áp, cải thiện sức khỏe tim mạch. Do đó, việc bổ sung sữa vào chế độ ăn uống hàng ngày có thể hỗ trợ sức khỏe toàn diện và cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Sữa là loại thực phẩm cực kỳ quan trọng với sức khỏe, đặc biệt là con trẻ.

Tuy nhiên ít ai biết rằng, ngoài nguồn sữa từ động vật chúng ta thường uống, cũng có 1 loại sữa hoàn toàn đến từ thực vật, đặc biệt rất giàu chất xơ tốt cho sức khỏe. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chăm uống loại sữa này còn giúp cải thiện làn da và làm chậm lão hóa. Đó chính là sữa yến mạch.

Lợi ích của sữa yến mạch

Sữa yến mạch là một loại sữa thực vật được làm từ yến mạch, một loại ngũ cốc giàu dinh dưỡng. Quy trình sản xuất sữa yến mạch bắt đầu từ việc ngâm yến mạch trong nước, sau đó xay nhuyễn và lọc để tách bỏ bã. Cuối cùng thu về loại sữa có kết cấu mềm mịn, nhìn như sữa bò nhưng hoàn toàn đến từ thực vật.

Nhìn chung, sữa yến mạch là một lựa chọn tốt cho những người dị ứng hoặc không dung nạp lactose. Ngoài ra, loại sữa này cũng là một nguồn cung cấp chất xơ hòa tan, đặc biệt là beta-glucan, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu.

Sữa yến mạch hoàn toàn từ thực vật nên rất an toàn với sức khỏe, còn giàu chất xơ.

Thêm vào đó, sữa yến mạch thường được bổ sung các vitamin và khoáng chất như vitamin D, vitamin B12 và canxi… để tương đương với các giá trị dinh dưỡng của sữa bò. Nó cũng là một nguồn cung cấp carbohydrate chậm hấp thụ, giúp duy trì mức năng lượng ổn định và cảm giác no lâu hơn.

Theo các chuyên gia, sau đây là một số lợi ích đáng chú ý của sữa yến mạch, chị em tuyệt đối không nên bỏ qua mà hãy tranh thủ uống ngay:

- Ổn định lượng đường trong máu

Như đã đề cập, yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan, đặc biệt là beta-glucan - một loại chất xơ có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate trong ruột. Điều này giúp giảm tốc độ gia tăng lượng đường trong máu sau bữa ăn, từ đó duy trì mức đường huyết ổn định hơn.

Ngoài ra, sữa yến mạch có chỉ số glycemic thấp hơn so với nhiều loại sữa động vật khác, góp phần vào việc duy trì sự cân bằng đường huyết. Việc uống sữa yến mạch có thể hỗ trợ một chế độ ăn uống lành mạnh, giúp kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến rối loạn đường huyết.

Sữa yến mạch có thể làm ổn định lượng đường trong máu.

- Trì hoãn lão hóa, giảm nếp nhăn

Yến mạch, nguyên liệu chính của sữa yến mạch, chứa nhiều chất chống oxy hóa như avenanthramides, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Các gốc tự do có thể gây lão hóa da sớm bằng cách phá hủy collagen và elastin - hai protein quan trọng duy trì độ đàn hồi, săn chắc của da.

Ngoài ra, sữa yến mạch còn cung cấp chất xơ beta-glucan, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể của da bằng cách duy trì độ ẩm và làm giảm tình trạng khô da. Beta-glucan cũng hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường, từ đó làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

- Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Các beta-glucans trong sữa yến mạch có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và tạo cảm giác no lâu hơn. Điều này có thể giúp bạn ăn ít hơn và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất xơ hòa tan có thể hỗ trợ quản lý cân nặng lâu dài, ai cũng nên sử dụng loại sữa này thường xuyên.

- Tăng cường sức khỏe xương khớp

Sữa yến mạch được bổ sung canxi và vitamin D, hai chất dinh dưỡng thiết yếu giúp xây dựng hệ xương chắc khỏe. Canxi cần thiết để duy trì xương chắc khỏe và tăng lượng hấp thụ sẽ làm giảm nguy cơ gãy xương. Còn vitamin D hoạt động bằng cách tăng cường hấp thụ canxi để tăng cường sức khỏe của xương lên mức cao hơn.

Sữa yến mạch giàu vitamin D và canxi nên giúp tăng cường sức khỏe xương khớp hiệu quả.

Lưu ý khi dùng sữa yến mạch

- Nên chọn các sản phẩm sữa yến mạch không đường hoặc ít đường, vì nhiều loại sữa yến mạch trên thị trường có thể chứa thêm đường hoặc các chất phụ gia.

- Khi mua, nên đọc kỹ thành phần để đảm bảo không chứa hương liệu. Nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc từ các nguyên liệu hữu cơ hoặc tự nhiên để đảm bảo chất lượng và tính an toàn.

- Sữa yến mạch nên được bảo quản trong tủ lạnh sau khi mở nắp, không nên để quá lâu vì sẽ gây hại và bị hao hụt dinh dưỡng.

- Nếu có điều kiện thì hãy học cách tự chế biến ở nhà, sẽ an toàn hơn và kiểm soát được lượng đường nạp vào.

