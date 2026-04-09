



Tối 8-4, Công an xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, truy bắt nhóm đối tượng sử dụng súng, hung khí giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn ấp Tân Thạnh, xã Tân Hương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt ra từ clip

Trước đó, vào tối 5-4, Nguyễn Châu Thanh và Tô Văn Nhẫn cùng một số người bạn đang nhậu tại nhà Huỳnh Tấn Kiệt tại bàn ấp Tân Thạnh thì một nhóm khoảng 6 đối tượng đi trên xe máy che biển số xông vào ẩu đả với nhóm người trong bàn nhậu.

Lúc này, một đối tượng dùng vật nghi là súng bắn vào bụng của Nhẫn. Thanh cũng bị một đối tượng khác dùng dao đâm vào vai. Các đối tượng còn lại dùng hung khí truy đuổi làm những người trong bàn nhậu bỏ chạy. Sau đó, 6 đối tượng lên xe bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an xã Tân Hương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương khám nghiệm hiện trường và làm việc những người liên quan. Lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một viên nhựa màu nâu hình tròn nghi là đầu đạn cao su.

Qua làm việc, Nhẫn khai nhận trước đó xảy ra mâu thuẫn với một số đối tượng tại phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Thanh đến nhậu để đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa 2 bên nhưng cũng bị các đối tượng gây thương tích.