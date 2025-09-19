CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”

Theo ghi nhận của chúng tôi vào khoảng 10h sáng 19/9 tại quán cà phê trên phường Vĩnh Tuy, nơi xảy ra vụ việc "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê, đã có một diễn biến cực bất ngờ. Người được dân mạng gọi là "tổng tài" đã đến trực tiếp và xin lỗi chủ quán - tức là mẹ nạn nhân.

Clip "tổng tài" đến xin lỗi nhưng bị từ chối (Clip: S.A)

Ban đầu “tổng tài” đề nghị được gặp nói chuyện với chủ quán nhưng bị từ chối với lý do đông khách. Khi người này tiếp tục đề nghị trao đổi 5 phút thì chủ quán từ chối: “5 phút cũng không!”.

Trong khi đó “tổng tài” liên tục xin lỗi: “Em xin lỗi ạ! Em xin lỗi ạ”.

Tuy nhiên chủ quán từ chối nhận lời xin lỗi và mời thanh niên này ra ngoài: “Muộn rồi! Em xin lỗi chị giờ này quá muộn. Chỉ trong vòng 24 tiếng. Em đủ chỉ đạo 1 người để đánh con chị. Em đủ khôn rồi. Mời em ra ngoài, chị không tiếp em”.

Ngoài ra chủ quán cho biết thêm con mình đã đi khám ở 2 bệnh viện nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được lời hỏi thăm từ phía “tổng tài” và nhóm người đi cùng. Cuối cùng chủ quán đề nghị nam thanh niên đến làm việc với cơ quan chức năng, không tiếp người này.

“Đến giờ này em chưa hỏi thăm con chị. Em không có tư cách gọi điện cho chị, em hiểu chưa. Vấn đề này bây giờ em ra công an, công an sẽ mời em đến làm việc. Chị không tiếp. Mời em ra ngoài” - chủ quán nói.

"Tổng tài" có mặt tại quán cà phê vào sáng 19/9

Cũng theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng 19/9, quán cà phê này khá đông người, luôn ở trạng thái full bàn. Một số người đến xem sau khi biết đến sự việc "tổng tài", một số người đi cà phê bình thường vì quán đang chạy chương trình đồng giá 20k.

Trước đó, vào chiều 17/9/2025 tại một quán cà phê ở Times City (Hà Nội), một nhân viên nhắc nhở nhóm khách vì dùng tẩu thuốc trong không gian kín thì xảy ra lời qua tiếng lại. Sau đó, một người trong nhóm ra hiệu để một người khác bất ngờ lao tới tấn công khiến nhân viên ngã xuống sàn.

Người ra hiệu này được gọi là “tổng tài” - N.V.T., 27 tuổi, tự giới thiệu là Chủ tịch Công ty cổ phần. Sau đó người này hô thêm “Thôi, thôi, thôi” để can ngăn.

Hình ảnh chụp màn hình từ camera tại quán cà phê

Hiện tại, nạn nhân bị sưng mặt, ù tai, đã đi khám và cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc. Bản thân N.V.T cũng liên tục đăng bài giải thích và xin lỗi về sự việc.

Theo Người lao động, dưới góc độ pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, đánh giá hành vi hành hung nhân viên quán cà phê là hành vi cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thể hiện qua việc dùng vũ lực như đánh, đấm, đá… vào cơ thể nạn nhân nhằm mục đích gây thương tích.