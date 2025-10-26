Những ngày gần đây, khu vực Nhà Thờ Lớn (Hà Nội) trở thành một trong những địa điểm tập trung đông người nhất Thủ đô. Từ sáng đến tối, dòng người liên tục đổ về đây để ăn cốm, uống trà chanh, chụp ảnh và tận hưởng tiết trời se lạnh đầu thu. Càng về cuối tuần, lượng người càng tăng nhanh khiến khu vực này thường xuyên quá tải.

Đặc biệt, hôm nay (26/10) là Chủ nhật, lượng người và phương tiện đổ về khu vực Nhà Thờ Lớn tăng đột biến. Ghi nhận cho thấy hôm nay còn đông hơn cả ngày thứ Bảy (25/10). Các tuyến đường xung quanh như Nhà Chung, Nhà Thờ, Ấu Triệu liên tục ùn tắc do xe cộ qua lại dày đặc, trong khi vỉa hè và lòng đường đều ken đặc người đi bộ.

Video: Nhà Thờ Lớn ngày càng đông

Không ít người khi vừa đến đã phải thốt lên "Đông thế!" hay "Đông nhỉ?", tỏ rõ sự ngạc nhiên trước khung cảnh chen chúc ngoài sức tưởng tượng. Một số du khách nước ngoài cũng tỏ ra lúng túng khi không thể tìm được chỗ ngồi, đành đứng nép vào lề đường để quan sát.

Tình trạng khách đổ về quá đông khiến nhiều quán trà chanh, cà phê quanh khu vực không còn chỗ trống. Dù đã hạn chế bày bàn ghế tràn xuống lòng đường, nhiều hàng vẫn lấn nhẹ ra khỏi vỉa hè để phục vụ lượng khách lớn.

Cảnh tượng đông nghịt khiến ai cũng phải thốt lên: "Đông thế!"

Nhiều du khách nước ngoài cũng choáng ngợp trước cảnh tượng đông đúc này

Không ít người phải đứng chờ hoặc rời đi sau một hồi tìm chỗ không thành công.

Một nhóm bạn trẻ chia sẻ nửa đùa nửa thật: "Sai lầm khi chọn đến đây hôm nay", sau khi phải "quay xe" vì không còn bàn trống nào quanh khu vực.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở các quán cà phê xung quanh Nhà Thờ Lớn, nhất là những vị trí ngoài trời và ban công - nơi được nhiều người ưa chuộng để ngắm phố phường.

Nhiều nhóm bạn phải đứng chờ hoặc đành di chuyển đến địa điểm khác vì không tìm được chỗ ngồi

Các hàng quán quanh Nhà Thờ Lớn đều kín khách

Ngoài người dân Hà Nội, hôm nay còn có khá nhiều du khách từ các tỉnh thành khác tới tham quan. Không ít người cho biết họ chọn Nhà Thờ Lớn vì đây là một trong những địa điểm tiêu biểu để cảm nhận không khí mùa thu Thủ đô. Tuy nhiên, mật độ người quá cao khiến một số phải thay đổi kế hoạch, đi đến các địa điểm khác trước.

Không chỉ người dân ở Hà Nội, hôm nay du khách trong và ngoài nước cũng có mặt tại Nhà Thờ Lớn khiến không khí càng thêm phần náo nhiệt

Tính đến trưa, đầu giờ chiều ngày 26/10, lượng người đến Nhà Thờ Lớn vẫn chưa có dấu hiệu giảm.