[CLIP] “Test độ nhạy” giá vàng của dàn sao: Quân A.P ngơ ngác, chị Cano “chốt” 26 triệu 1 chỉ, người duy nhất đoán trúng thì... không có tiền mua!

Thời điểm này, có lẽ 2 từ khóa hot nhất chính là: Tiêu Tết và giá vàng. Ngày nào cũng thấy "vàng tăng giá", đi đâu cũng nghe được những lời thì thầm nhỏ to "sắm Tết đến đâu rồi?". Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết, thế nên chuyện này cũng chẳng có gì khó hiểu.

Hòa chung tinh thần rộn ràng tổng kết năm cũ, đón Tết mừng năm mới, cùng "bắt nhịp" giá vàng, trong lần gặp gỡ gần nhất, chúng tôi đã có một bài "kiểm tra nho nhỏ" với dàn sao: Quân A.P, Ngọc Kayla, Chị Cano, Bông Tím, Cầm.

Dàn sao tiết lộ khoản chi lớn nhất dịp Tết, chia sẻ về giá vàng và câu chuyện mua vàng

Khoản chi lớn nhất dịp Tết là?

Tết là dịp chi tiêu nhiều và dàn sao này cũng không phải ngoại lệ, chỉ là mỗi người sẽ "tốn" ở 1 khoản khác nhau.

Với Ngọc Kayla và Bông Tím, khoản chi lớn nhất dịp Tết là dành cho gia đình và tiền biếu bố mẹ. Còn với Chị Cano và Cầm, cả 2 lại cùng đưa ra 1 từ khóa chung: Lì xì. Lý do đơn giản là "đã đến tuổi phải đi lì xì rồi chứ không còn nhận được lì xì như nữa nữa" .

Riêng với Quân A.P, khoản chi lớn nhất dịp Tết là đi chơi, gặp gỡ bạn bè chứ bản thân Quân thì "chẳng mua sắm gì đâu".

Còn bài kiểm tra với "giá vàng" thì sao?

Khi được hỏi về câu chuyện mua vàng cũng như "độ nhạy" với giá vàng, dàn sao Gen Z này mỗi người 1 câu trả lời, nhưng lại gặp nhau ở 1 điểm chung: Năm qua ít mua vàng.

Quân A.P có phần "ngơ ngác" vì không rõ giá vàng đang bao nhiêu 1 chỉ, thừa nhận: "Quân không có nhiều vàng lắm, nên cũng không theo dõi thị trường" .

Còn Chị Cano lại mạnh dạn đoán "giá vàng giờ 26 triệu 1 chỉ phải không ta?" và cho biết bản thân "ít mua vàng lắm" . Người duy nhất đoán đúng giá vàng hiện tại "khoảng 17 triệu 1 chỉ" là Bông Tím.

"Lâu lắm rồi mình không có mua vàng, vì mình không có tiền thôi chứ không có gì hết" - Bông Tím chia sẻ.

Quân A.P, Chị Cano và Bông Tím đều "ít mua vàng"

3 từ khóa dành cho 2026

Nhìn lại 1 năm vừa qua, Quân A.P gọi đó là "bước ngoặt", Chị Cano gói gọn trong 2 từ "biết ơn". Còn với Ngọc Kayla, 2025 "10 điểm không có nhưng".

Nghĩ về năm mới 2026, mỗi người lại có những mục tiêu khác nhau, nhưng tinh thần chung đều là: Phải tốt hơn 2025.

Với Quân A.P, 3 từ khóa và cũng là 3 mục tiêu lớn nhất trong 2026 là: Ra nhạc, làm show, tạo hit. Với Bông Tím, mục tiêu lớn nhất là trả hết nợ, và sau đó là phải "thật giàu". Còn Chị Cano và Ngọc Kayla đều quyết tâm sẽ nắm bắt cơ hội, cố gắng bình tĩnh tự tin để thành công và chiến thắng.

Với Cầm thì chỉ cần làm đủ được 3 điều này là 2026 trọn vẹn: Vui, chạy, sexy!