Clip sốc: Nàng thơ 2003 bị người đàn ông lạ mặt quấy rối, dồn vào góc tường trong rạp chiếu phim

Trang QQ đưa tin mới đây nữ diễn viên Văn Kỳ đã gặp biến cố tại rạp chiếu phim khiến nhiều người lo lắng. Theo đó, ngày 8/1, nữ diễn viên tham dự buổi công chiếu dự án Mã Đằng, Anh Đừng Đi . Sau khi kết thúc, cô bị một người đàn ông lạ mặt ép vào góc tường để đòi chụp ảnh chung. Nữ diễn viên sợ hãi từ chối thì bị người này dùng từ ngữ nhục mạ, đe dọa. Thậm chí, nữ trợ lý đi cùng đã dùng thân mình để che chắn cho Văn Kỳ nhưng cả hai vẫn khá hoang mang.

Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt quấy rối tại rạp chiếu phim

Được biết, người đàn ông này là kẻ chuyên đi "săn người nổi tiếng", yêu cầu họ chụp ảnh chung hoặc ký tặng để sưu tầm. Tuy nhiên, hành vi cưỡng ép ngôi sao nữ khiến công chúng phản cảm, tức giận.

Studio đại diện cho Văn Kỳ sau đó đã ra thông báo khẳng định sẽ thu thập chứng cứ, có thể kiện người đàn ông trên vì vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ. Sau đó, người đàn ông họ Trịnh đã đăng thư xin lỗi Văn Kỳ vì hành động tự ý yêu cầu chụp ảnh chung khi chưa được phép và hành vi can thiệp quá mức vào cuộc sống riêng tư của nghệ sĩ.

"Đã là năm 2026 rồi, mà phụ nữ vẫn bị những người đàn ông lạ mặt dồn vào góc và lăng mạ bằng lời nói ngay cả khi đi xem phim, còn bị ép buộc đi theo vào thang máy. Không gian an toàn cho phụ nữ ở đâu? Nếu gã ta cư xử thiếu suy nghĩ như vậy ở nơi công cộng, thì không thể tưởng tượng nổi hắn sẽ thô tục đến mức nào khi ở trong nhà", "Nếu tôi bị một người đàn ông béo ú, lôi thôi dồn vào góc như vậy tôi sẽ sợ hãi, ám ảnh khi đi ra ngoài", khán giả bình luận.

Công chúng bức xúc vì những gã đàn ông thiếu tôn trọng diễn viên nữ

Theo QQ , tình trạng fan cuồng theo đuôi nghệ sĩ Trung Quốc rất đáng lên án. Nhiều người lái xe đuổi theo thần tượng gây ra không ít rắc rối cho giao thông công cộng, khiến các ngôi sao khó chịu. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từng phải chạy trốn fan cuồng.

Đồng Dao từng bị fan cuồng chặn cửa thang máy đòi ôm. Khi Địch Lệ Nhiệt Ba đang quay chương trình, một người đàn ông lạ mặt lao lên sân khấu quỳ gối cầu hôn cô khiến dàn khách mời sửng sốt, còn mỹ nhân Tân Cương né tránh. Lưu Diệc Phi khi đang quảng bá phim bị một người hâm mộ lao lên sân khấu và xô ngã, Hàn Tuyết hoảng sợ khi bị ôm trước ống kính phóng viên...

Bên cạnh đó, tại Trung Quốc còn có trường hợp nhiều tay săn ảnh tiếp cận các ngôi sao với mục đích không trong sáng. Nhiều minh tinh như Dương Mịch, Tưởng Mộng Tiệp từng bị chụp lại tình huống hớ hênh hoặc chụp dưới váy để bán với số tiền cao. Chính vì vậy, các nghệ sĩ rất sợ hãi khi bị fan cuồng bám theo.

Văn Kỳ sinh năm 2003, ở tuổi 14, thần đồng diễn xuất Trần Văn Kỳ đã nhận được cả 2 đề cử Kim Mã lần thứ 54 vào năm 2017 cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim Năm Tháng Tươi Đẹp và đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc với tác phẩm Huyết Quan Âm . Ngoài ra, Năm Tháng Tươi Đẹp là bộ phim tiếng Trung duy nhất được đề cử, tranh giải thưởng chính tại LHP Venice lần thứ 74.

Văn Kỳ là ngôi sao thế hệ 10X tài năng của Trung Quốc

Sau đó, Văn Kỳ đánh bại "lão tướng" như Diệp Đức Nhàn hay các diễn viên dày kinh nghiệm như Ngô Nhạn Muội, Trần Tương Kỳ, Hứa Vỹ Ninh để giành giải Nữ phụ xuất sắc nhờ phim Huyết Quan Âm . Trong phim, nữ diễn viên vào vai một cô gái chứng kiến tội ác tình dục của hai người phụ nữ. Cô buộc phải im miệng để đổi lấy sự bình yên.

Có thể nói, gương mặt của Văn Kỳ không được xếp vào hàng mỹ nhân, thế nhưng khí chất và gương mặt phù hợp điện ảnh của cô bé đã tạo được sự tin tưởng từ các đạo diễn. Ngay cả nhà phê bình phim, ủy ban điều hành Kim Mã - Ôn Thiên Tường cũng ca ngợi kỹ năng diễn xuất của cô, hoàn toàn xuất phát từ tố chất bẩm sinh. Ở Văn Kỳ, khả năng diễn xuất tự nhiên từ bên trong và không hề có một sự gượng ép nào.

Thành tích phim ảnh của Văn Kỳ rất nổi bật

Cô có vẻ đẹp độc đáo, dễ nhận biết, khác với các diễn viên trẻ hiện nay