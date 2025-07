Nam diễn viên Bình An gần đây là cái tên rất hot bởi sự trở lại ở bộ phim Dịu Dàng Màu Nắng. Trong phim, nhân vật của anh thậm chí còn không có tên riêng, được gọi là "Khách VIP" và cũng chỉ xuất hiện vài phân cảnh nhưng lại gây ám ảnh cực độ. Cụ thể, "Khách VIP" từng là nhân tình bao nuôi nữ chính Lan Anh (Lương Thu Trang). Sau khi chuyện ngoại tình bị phát giác, Lan Anh cố gắng cắt đứt nhưng "Khách VIP" không buông tha. Anh ta lộ bản chất biến thái liên tục đeo bám, đe dọa Lan Anh, đỉnh điểm là còn tấn công, hành hung cô.

Tạo hình của Bình An trên phim

Trong những diễn biến mới nhất của phim, phân cảnh "Khách VIP" hành hung Lan Anh đã được lên sóng, may mắn thay khi đúng lúc này, Bắc (Duy Hưng) đã xuất hiện kịp thời để cứu Lan Anh. Trên phim, "Khách VIP" bị Bắc đạp ngã sõng soài, sau đó chỉ dám lớn tiếng quát tháo, kết quả suýt bị Bắc xử đẹp cho đến khi Lan Anh lao tới can ngăn.

Bắc cứu Lan Anh khỏi tay nhân tình cũ

Trên phim phân cảnh này khiến khán giả cực kỳ đã mắt khi nhân vật của Bình An phải trả giá thì nhưng ít ai ngờ, tại hậu trường, chính Bình An cũng phải "trả giá" vì phân cảnh này. Trong đoạn clip do chính nam diễn viên đăng tải, anh bị Duy Hưng đạp thẳng vào mặt, ngã sõng soài và phải ôm đầu vì đau. Duy Hưng ngay sau đó cũng vội tới kiểm tra tình hình của đồng nghiệp. Đáng nói hơn khi lúc này, ngay cả đạo diễn cũng phải chất vấn: "Đạp thật à, đạp thật à?". Chỉ một câu hỏi cũng đủ để khán giả sốc vì mức độ chân thật vượt ngoài nội dung kịch bản và màn "lỡ chân" của Duy Hưng.

Bình An bị Duy Hưng đạp trúng mặt trong trên phim trường

Hiện, chỉ sau chưa đầy nửa ngày đăng tải, đoạn clip của Bình An đã cực viral, hút tới gần 4 triệu lượt xem cùng vô số bình luận. Nhiều trang tin cũng reup đoạn clip này khiến nó càng viral mạnh mẽ hơn. Phần đông khán giả người thì giống đạo diễn, quá sốc với mức độ chân thật của cảnh phim, người lại trêu đùa, cho rằng Duy Hưng "nói không với diễn xuất". Số khác cũng lo lắng cho tình trạng của Bình An vì rõ ràng, màn "lỡ chân" của Duy Hưng không hề nhẹ nhàng.

Bình luận của khán giả:

- Tui y chang ông đạo diễn, xem xong phát tự hỏi "ơ đạp thật à?"

- Duy Hưng nói không với diễn xuất.

- "Ơ đạp thật à", đạo diễn nói thay tiếng lòng của người xem.

- Đạp này không nhẹ đầu, ông Hưng còn rất khỏe nữa, xem mà lo cho cái tai của Bình An.

- Đạp mạnh thế, khổ thân diễn viên.

Bình An có vẻ không mấy bình an sau cảnh quay

Chuyện tai nạn trên phim trường không phải điều hiếm gặp nhưng khi xem phân cảnh hậu trường này, khán giả vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Nhiều người khen thái độ diễn xuất chuyên nghiệp của cả 4 diễn viên trong cảnh quay, số khác cũng chúc mừng Bình An vì đã có một vai diễn đặc biệt đáng nhớ trong sự nghiệp.