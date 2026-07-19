Clip sốc của ngọc nữ showbiz lộ hợp đồng mang thai hộ cho đại gia, bị đàng trai ráo riết đòi hàng trăm tỷ

Trong thời gian gần đây, nữ diễn viên đình đám Cbiz Cảnh Điềm vướng nghi vấn nhờ người mang thai hộ ở Mỹ, nhưng cuối cùng lại bội ước và ôm tiền của bạn trai đại gia bỏ trốn. Được biết, ngọc nữ showbiz đã cắt đứt liên lạc sau khi lấy được 50 triệu NDT (182 tỷ đồng) của nửa kia giàu có. Sau nhiều lần yêu cầu Cảnh Điềm trả tiền bất thành, vị đại gia đã quyết định tung hê vụ việc lên mạng, đồng thời thuê hẳn đội ngũ luật sư hàng đầu, tiến hành thu thập toàn bộ sao kê ngân hàng, hợp đồng mang thai hộ và lịch trình bay để làm hồ sơ kiện nữ diễn viên sinh năm 1988 với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Cảnh Điềm đã dàn xếp thành công với bạn trai đại gia và dần trở lại hoạt động ở showbiz sau thời gian ở ẩn vì ồn ào.

Và mới đây nhất trong sáng 18/7, Cảnh Điềm vừa đăng tải video mới lên trang Weibo cá nhân có gần 30 triệu người theo dõi. Trong clip gây xôn xao, nữ minh tinh cầm trên tay ly rượu vang đỏ rồi khiêu vũ, lắc lư theo điệu nhạc với tâm thế vui vẻ không giống với người vừa trải qua biến cố lớn nhất trong sự nghiệp. Qua video, “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” ngầm thông báo cho người hâm mộ biết rằng cô đã sẵn sàng trở lại guồng quay của công việc với trạng thái tinh thần tốt nhất có thể. Nhan sắc của Cảnh Điềm ở thời điểm hiện tại cũng khiến công chúng không khỏi trầm trồ vì không hề thay đổi 1 chút nào so với thời điểm trước khi xảy ra vụ lùm xùm. Người đẹp sinh năm 1988 cũng không hề để lộ dấu hiệu bị sụt cân sau vụ ồn ào nghiêm trọng.

Clip Cảnh Điềm vui vẻ khiêu vũ sau ồn ào lớn nhất sự nghiệp đã thu hút được sự quan tâm lớn từ công chúng mới đây. Nguồn: Weibo

Nữ diễn viên tỏ ra vô cùng vui vẻ, phấn chấn, không giống với người vừa dính ồn ào đời tư nghiêm trọng. Ảnh: Weibo

Nhan sắc của Cảnh Điềm trong màn lộ diện mới đây cũng khiến cho công chúng không khỏi bất ngờ. Nhiều khán giả càng ngạc nhiên hơn khi biết nữ diễn viên sắp bước sang tuổi 40. Ảnh: Weibo

Ngọc nữ 8X vẫn giữ nguyên vẹn được nhan sắc, aura như thời điểm trước khi xảy ra bê bối. Ảnh: Weibo

Trước đó, vào ngày 24/6, Cảnh Điềm cũng gây chú ý khi cùng bạn diễn Trương Bân Bân xuất hiện tại đại hội chiêu thương thường niên của Tencent 2026 để quảng bá cho tác phẩm mới mà mình đóng chính mang tên Xương Rồng Đốt Rương. Tại sự kiện, nữ diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc rạng rỡ, sang trọng và gợi cảm.

Nhan sắc rạng rỡ, thần thái sang trọng và phong thái tự tin của “Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh” trong ngày tái xuất hậu scandal đã thu hút sự chú ý từ giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Ảnh: Sina

Vụ việc nổ ra vào giữa tháng 4 khi Cảnh Điềm vướng lùm xùm bị 1 đại gia thông qua blogger giải trí tố cáo giả vờ tìm người mang thai hộ rồi lừa bạn trai cả nghìn tỷ. Sau đó, hình ảnh về bản hợp đồng mang thai hộ ở Mỹ bằng tiếng Anh có chữ ký “Tian Jing” nghi là thuộc về nữ diễn viên Cảnh Điềm đã lan truyền khắp MXH và gây bàn tán xôn xao trong dư luận. Nguyên nhân là do nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của ngọc nữ này.

Thỏa thuận yêu cầu bạn trai đại gia phải trả khoản tiền cọc đầu tiên là 100.000 USD (2,6 tỷ đồng), nhưng đối phương đã hào phóng đến mức chuyển cho minh tinh Cbiz 30 triệu NDT (gần 110 tỷ đồng). Không chỉ vậy, để Cảnh Điềm không bị lộ chuyện nhờ người mang thai hộ và có sự thoải mái nhất trước khi lấy trứng, vị đại gia đã dùng máy bay riêng đưa cô sang Mỹ, bao trọn 1 tầng của khách sạn cao cấp tại Los Angeles để phục vụ riêng cho nữ diễn viên. Tuy nhiên vào ngày lấy trứng, Cảnh Điềm đã đột nhiên thay đổi thái độ, nói mình không được khỏe và đòi bạn trai chuyển thêm tiền mới chịu tiếp tục thực hiện thỏa thuận mang thai hộ. Sau khi bị đối phương từ chối, cô ôm 50 triệu NDT (182 tỷ đồng) đã lấy được từ người yêu từ trước đi, đi máy bay dân dụng bỏ về nước và chặn mọi liên lạc.

Hợp đồng mang thai hộ nghi thuộc về Cảnh Điềm đã gây xôn xao MXH. Nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của nữ diễn viên sinh năm 1988. Ảnh: Weibo

Sau khi vướng lùm xùm đời tư, Cảnh Điềm biến mất và không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Toàn bộ hoạt động nghệ thuật, hoạt động thương mại công khai của Cảnh Điềm đều bị tạm dừng vô thời hạn. Không chỉ vậy, điện thoại, email và mọi kênh liên hệ liên quan đến minh tinh 8X đều không có người phản hồi.

Không lâu sau, Cảnh Điềm bị phát hiện rao bán 1 căn hộ hạng sang gần sông Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc) với diện tích khoảng 460 m2 và có tầm nhìn 270 độ. Bất động sản này được mỹ nhân Cbiz chào bán với giá 155 triệu NDT (563 tỷ đồng). Do không tìm được người mua, giá bán căn hộ đã giảm xuống 20 triệu NDT (72,8 tỷ đồng) và mới đây đã xuất hiện thông tin “cần bán gấp” trên trang web bất động sản. Ngoài căn hộ ở Thượng Hải, Cảnh Điềm còn rao bán lỗ 1 bất động sản ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để gom tiền bồi thường cho bạn trai đại gia.

Tới tháng 6, có thông tin cho hay Cảnh Điềm đã dàn xếp thành công với bạn trai đại gia. Nữ diễn viên thú nhận với bạn trai rằng cô vờ muốn mang thai hộ lừa anh để lấy tiền trang trải cuộc sống trong giai đoạn sự nghiệp lao dốc. Nữ diễn viên chấp nhận hoàn trả số quà tặng trị giá khoảng 20 triệu NDT (73 tỷ đồng) trong thời gian yêu đương, khoản phí 30 triệu NDT (109 tỷ đồng) đã chi cho việc mang thai hộ và phí bồi thường danh dự cùng phí hòa giải lên tới 200 triệu NDT (726 tỷ đồng).

Tuy nhiên, Cảnh Điềm cũng yêu cầu bạn trai không tiếp tục lại rùm beng mọi chuyện trên truyền thông cũng như đâm đơn kiện cô. Do số tiền đền bù 250 triệu NDT (907 tỷ đồng) quá lớn, nữ diễn viên xin trả góp dần từng phần vì gặp khó khăn kinh tế. Trước sự hối lỗi trong nước mắt của bạn gái, vị đại gia đã đồng ý tha cho Cảnh Điềm và liên hệ với giới giải trí gỡ đóng băng hoạt động nghệ thuật của cô. Tới nay, nữ diễn viên đã dần xuất hiện hoạt động trở lại ở showbiz.