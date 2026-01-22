Lễ cưới Á hậu Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng đang diễn ra tại một resort ven biển. Những bạn bè thân thiết với cặp đôi đã có mặt để tham dự và chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cô dâu chú rể. Không nằm ngoài dự đoán của cư dân mạng, Phương Nhi và Minh Hoàng vẫn im hơi lặng tiếng, không có động thái mới sau khi đồng loạt đổi ảnh đại diện đôi trên mạng xã hội.

Cho đến mới đây, một vài khoảnh khắc siêu hiếm trong lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng đã được khách mời hé lộ. Theo đó, không gian lễ cưới của cặp đôi được thiết kế hiện đại và sang trọng, đặt nhiều màn hình lớn để quan khách tiện theo dõi diễn biến. Hoa tươi cũng phủ kín từ lễ đường, lối đi để các bàn tiệc.

Đặc biệt, trong clip hiếm này, ca sĩ SOOBIN gây chú ý khi biểu diễn ca khúc Dancing In The Dark khiến không khí lễ cưới thêm phần lãng mạn và cảm xúc. Theo nhiều nguồn tin, dàn khách mời góp mặt trong hôn lễ này là Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, SOOBIN, Touliver...

Clip hiếm từ lễ cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng (Clip:@maii)

Không gian lễ cưới Phương Nhi lấp lánh ánh đèn, nhiều màn hình LED để quan khách tiện theo dõi (ảnh: @maii)

SOOBIN trình diễn chúc phúc cô dâu chú rể (Ảnh: @maii)

SOOBIN và Touliver có mặt tại lễ cưới của Minh Hoàng vào tối nay (Ảnh: @soobin)

Tính đến thời điểm hiện tại, dù lễ cưới đã đi qua ngày đầu tiên nhưng Phương Nhi và thiếu gia Minh Hoàng vẫn chưa chính thức lộ diện trước truyền thông. Cặp đôi tiếp tục giữ sự kín tiếng tuyệt đối, đúng với tinh thần riêng tư được duy trì suốt quá trình chuẩn bị hôn lễ. Theo nguồn tin, trước khi diễn ra tiệc tối, Phương Nhi và Minh Hoàng đã tổ chức lễ Hằng Thuận trong không gian ấm cúng, trang nghiêm, với sự chứng kiến của gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết. Đây được xem là nghi thức mang ý nghĩa tâm linh, đánh dấu khởi đầu cho cuộc sống hôn nhân của cặp đôi trước khi bước vào các hoạt động chính thức của lễ cưới.