Clip nữ sinh Hà Nội ăn mì trong lớp, cãi nhau với giảng viên: Thông tin từ phía nhà trường

Vừa xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip dài khoảng 46 giây ghi lại cảnh một sinh viên nữ tranh cãi gay gắt với giảng viên ngay trong giờ học, sau khi bị nhắc nhở vì ăn mì trong lớp.

Theo nội dung đoạn clip, khi sau phát hiện hành vi thiếu nghiêm tục trong lớp, giảng viên đã dừng bài giảng giữa chừng và thông báo sẽ tổ chức dạy bù cho các bạn sinh viên còn lại. Tuy nhiên, nữ sinh lại có phản ứng khá bất ngờ, không chấp nhận góp ý và liên tục đôi co qua lại với giảng viên.

"Em chỉ ăn mì thôi, em có làm phiền mọi người đâu ạ...Em xin lỗi vì có mùi...", nữ sinh liên tục đôi co khiến không khí lớp học trở nên căng thẳng.

Trong khi đó, giảng viên bình tĩnh góp ý một cách cứng rắn: "Bạn lên phòng công tác sinh viên hỏi ăn mì trong lớp có vi phạm kỷ luật không? Tôi sẽ không tranh cãi với bạn nữa. Tôi sẽ không tiếp tục dạy nếu như kỷ luật của lớp không được chấn chỉnh".

Thái độ của nữ sinh trong lớp khiến nhiều người bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, tranh luận từ số đông. Đa phần đều tỏ ra bức xúc với ý thức, thái độ kém của nữ sinh.

Thông tin trên Dân Việt, đại diện Đại học Phenikaa xác nhận vụ việc và đây là sinh viên của trường. Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp cũng đã ghi nhận trường hợp chưa tuân thủ quy tắc văn hóa học đường, thể hiện thái độ, hành vi và lời nói chưa phù hợp trong lớp học, gây ảnh hưởng đến giảng viên và bạn học.

"Nhà trường sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, nhằm giữ gìn môi trường học tập lành mạnh, tôn trọng và văn minh", nhà trường thông tin.