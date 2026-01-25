Clip: Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại

Chiều 24/1, Công an phường Phú Lợi (TPHCM) tiếp nhận tin báo của một người dân về việc ô tô bị đập bể gương chiếu hậu khi đang đỗ bên đường.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, giữa trưa cùng ngày, chiếc ô tô đang đỗ trên đường Phú Lợi, đoạn gần ngã tư Chợ Đình (phường Phú Lợi, TPHCM), bất ngờ một người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm đã dùng tay đập gương chiếu hậu.

Người đàn ông đi xe máy, không đội nón bảo hiểm

Người này dùng tay đập phá gương chiếu hậu ô tô đỗ bên đường

Người đàn ông đầu trọc sau đó tiếp tục điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Sau khi quay lại xe, tài xế phát hiện gương chiếu hậu không còn nên nhờ người dân gần đó trích xuất camera để tìm hiểu nguyên nhân.

Khi biết gương chiếu hậu ô tô bị người đàn ông đập phá, tài xế đã liên hệ Công an phường Phú Lợi để được giải quyết.