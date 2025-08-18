Clip làm loạt phụ huynh có con vào lớp 1 "gục ngã": Nghĩ tới tương lai mà bế tắc quá!

Mới đây, một đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến hàng loạt bố mẹ vừa cười vừa… ôm đầu bất lực. Trong clip, một em bé chuẩn bị vào lớp 1 đang rèn chữ "e" theo hướng dẫn. Nghe thì tưởng đơn giản: một chữ cái bé nhỏ, quen thuộc. Nhưng thay vì viết chữ "e", từ đầu đến cuối, cô bé lại hí hoáy vẽ ra vô số vòng tròn liên tục như… ốc xoáy.

Phụ huynh đăng clip thì chỉ có thể kêu trời: "Top 1 nguyên nhân gây tiền đình khi có con sắp vào lớp 1 đây chứ đâu!". (Nguồn: Phạm Thanh Lịch)

Ngay lập tức, clip thu hút hàng trăm bình luận đồng cảm. Một phụ huynh để lại dòng chữ đầy run run: "Nhìn mà sợ, con tôi năm sau vào lớp 1. Nghĩ tới tương lai mà bế tắc quá!". Một người khác đồng cảm: "Đúng là cười ra nước mắt. Độ tuổi này chắc chắn được sản xuất theo lô hay sao, mấy đứa trẻ cũng y chang nhau! Hồi tập viết số 2, cháu mình viết thành hình con thiên nga. Thế là cả nhà tự an ủi: ít ra cũng có năng khiếu nghệ thuật" .

Trước khi bước vào lớp 1, rất nhiều bé vẫn loay hoay với việc cầm bút, viết chữ. Đối với trẻ, cây bút chì bé nhỏ đôi khi còn khó "thuần phục" hơn cả chiếc điện thoại thông minh của bố mẹ. Mà chữ cái tiếng Việt thì nào phải đơn giản, mới tập viết đã gặp ngay "e", "ê", "i", "o", "ô", "ơ"… đủ kiểu đường cong, khiến bố mẹ phải hoa mắt.

Nhưng nghĩ đi thì cũng nên nghĩ lại. Việc trẻ loay hoay khi tập viết hoàn bình thường, thậm chí đáng yêu. Bởi đó chính là giai đoạn đầu tiên của các em bước vào hành trình "chinh phục chữ nghĩa". Còn bố mẹ, hãy học cách coi những vòng tròn, sắc bén xiêu vẹo kia như kỷ niệm đáng nhớ. Sau này nhìn lại, có khi lại thấy… dễ thương vô cùng.

Hãy động viên con khi con viết từng nét chữ bằng các câu:

- Con giỏi lắm!

- Con cố lên!

- Con sắp viết đẹp rồi!

- Mẹ thấy chữ này rất đẹp!...

- Mẹ thích nhất là chữ này của con...

Khi con viết chưa đẹp, đừng trách móc! Thay bằng các lời khuyến khích:

- Con gần giỏi rồi!

- Con gần viết đẹp rồi!

- Con chỉ cần viết nét này/ nét kia rộng hơn, thẳng hơn một chút xíu thôi là chữ con siêu đẹp.

- Không sao con ạ! Mình viết chữ khác đẹp hơn nhé!...

Bố mẹ cần xác định tư tưởng đúng. Có những bạn có năng khiếu quan sát và sao chép đúng chữ mẫu, kĩ năng cầm bút và điều khiển tay cực tốt, nên viết cực đẹp. Còn mình đừng so "con mình" với "con nhà người ta" .

Điều quan trọng nhất khi trẻ vào lớp 1 không phải viết chữ đẹp, mà là giữ được sự hứng thú học tập. Chữ có thể rèn sau, nhưng sự tự tin và niềm vui thì nếu mất sẽ khó lấy lại.