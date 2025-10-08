Chiều 7/10, Công an phường Thới Hòa (TPHCM) cùng người dân khống chế một người đàn ông có biểu hiện không bình thường.



Trước đó, đối tượng có biểu hiện "ngáo đá", cởi trần, một tay cầm dao, một tay cầm gậy đứng trên quốc lộ 13, đoạn qua ngã tư giao với đường NE8 (phường Thới Hòa), dọa chém người tham gia giao thông, khiến nhiều người hoảng sợ.

Clip: Người đàn ông nghi "ngáo đá" dọa chém người trên đường

Phát hiện sự việc, lực lượng an ninh cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận, thuyết phục đối tượng bỏ hung khí, nhưng người này không chấp hành.

Sau khi gây rối trên quốc lộ 13 , đối tượng chạy vào khu vực có đông dân cư. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an cùng một số người dân đã vây ráp, khống chế đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

Đối tượng dọa chém người đi đường, nhưng may mắn chưa làm ai bị thương

Đối tượng không tỉnh táo, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình lấy lời khai.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.