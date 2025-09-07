Vào những ngày cuối tuần, quán cà phê và bánh dân gian "Nhà Bá Hộ" trên đường Nguyễn Hữu Cầu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ) luôn tấp nập khách tìm đến. Không chỉ để thưởng thức những món bánh dân dã, nơi đây còn mang đến trải nghiệm đặc biệt đó là được ngắm nhìn và sống trong không gian của một ngôi nhà Nam Bộ xưa.

CLIP: Các vật dụng trong căn nhà được làm từ gỗ quý

Căn nhà gỗ rộng khoảng 200 m² được phục dựng từ những chất liệu quý hiếm. Từng chi tiết nội thất đều gợi nhớ hình ảnh ngôi nhà của bá hộ giàu có ngày trước.

Nổi bật là bộ tủ thờ, bàn tròn, ghế ngồi, tủ áo, tủ ly, tranh thờ chế tác từ gỗ cẩm Nam Phi; gian bếp bền chắc với gỗ căm xe; bộ salon gỗ cẩm Campuchia sang trọng...

Mỗi vật dụng đều được khảm xà cừ tinh xảo, tỏa sáng dưới ánh đèn, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ kính vừa sang trọng.

Bên ngoài căn nhà

Không chỉ bên trong, khuôn viên xung quanh quán cũng được bài trí thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, mang lại cảm giác thư giãn cho khách.

Trong khung cảnh ấy, thực khách có thể vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa thưởng thức những món bánh dân gian như: bánh bò, bánh da lợn, bánh chuối…

Nhiều vật dụng được khảm xà cừ rất tỉ mỉ

Từng chiếc bánh nhỏ bé, giản dị nhưng gợi nhớ hương vị quê nhà, hòa quyện cùng không gian gỗ cổ kính, càng làm trải nghiệm thêm phần trọn vẹn.

Không gian bên ngoài rất thoáng đãng, khách có thể ngồi nhâm nhi thức uống và thưởng thức các loại bánh dân gian

Bà Trần Thị Anh Thư (ngụ phường Cái Khế) bày tỏ: "Nhà Bá Hộ là điểm đến lý tưởng của tôi mỗi cuối tuần. Không gian nơi đây mang lại sự yên tĩnh hiếm có giữa lòng thành phố. Đặc biệt, việc tái hiện những vật dụng xưa quý giá giúp tôi như được quay lại với ký ức về những căn nhà Nam Bộ ngày trước".