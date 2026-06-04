Clip Hương Giang lần đầu lên tiếng về giám khảo chấm 5 điểm, hé lộ khoảnh khắc đụng mặt ở hậu trường

Sau hành trình kéo dài tại Miss Grand International All Stars 2026, Hương Giang đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ cùng chúng tôi về những dấu mốc đáng nhớ của mình. Xuất hiện tại buổi chia sẻ, nàng hậu gây chú ý với diện mạo thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật.

Sau những ngày thi đấu căng thẳng tại Thái Lan, người đẹp vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, phong thái điềm tĩnh và năng lượng tích cực. Tại buổi chia sẻ, Hương Giang cũng có dịp nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hành trình chinh chiến tại Miss Grand International All Stars 2026. Thông qua loạt hình ảnh ghi lại từng cột mốc đặc biệt, từ những ngày đầu nhập cuộc, các phần thi quan trọng cho đến đêm chung kết, nàng hậu không chỉ chia sẻ cảm xúc của mình ở từng thời điểm mà còn lần đầu hé lộ thêm nhiều câu chuyện hậu trường ít người biết.

Zoom cận visual rạng rỡ của Hương Giang (Clip: Thái Châu)

Gây chú ý trong đó là câu chuyện về ban giám khảo của mùa thi All Stars năm nay. Khi nhìn lại khung hình của giám khảo Omar, Hương Giang đã bật cười và cho biết bản thân và nam giám khảo rất có duyên. Ở Miss Universe 2025, ông Omar cũng chấm thi Hương Giang nhưng sau đó rút lui trước thềm chung kết. Và tại Miss Grand International All Stars, ông Omar lần nữa được mời làm giám khảo và cũng chính ông Omar là người đặt câu hỏi cho Hương Giang trong Top 5.

Bên cạnh đó, nhắc về khoảnh khắc ông Omar chấm Hương Giang 5 điểm ở phần thi mặt mộc, nàng hậu cho biết với vị trí là thí sinh, cô đều chấp nhận những đánh giá của ban giám khảo, cuộc thi và khán giả. Hương Giang cho biết dù mỗi người có những tiêu chí hay nhìn nhận khác nhau, nhưng sau cuộc thi, ông Omar là giám khảo đang được lòng người hâm mộ Việt. Hương Giang cũng hé lộ rằng ông Omar mong muốn sẽ sớm đến Việt Nam để du lịch.

Hương Giang chia sẻ cảm xúc về những khoảnh khắc đáng nhớ ở Miss Grand

Bên cạnh đó, một trong những giám khảo gắn với tên của Hương Giang trong thời gian qua chính là Lupita Jones. Nguồn cơn xuất phát từ tranh cãi về 2 điểm 5 mà vị giám khảo này chấm nàng hậu Việt ở phần thi ứng xử Top 5 và Top 3. Sau chung kết, Lupita đối diện với làn sóng tranh luận, và câu chuyện càng drama hơn bởi bức ảnh nhạy cảm về Hương Giang xuất hiện trên trang cá nhân của nữ giám khảo này.

Khi được gợi nhắc về khoảnh khắc được Lupita Jones chấm thi, Hương Giang vẫn giữ quan điểm rằng luôn tôn trọng về cách đánh giá của ban giám khảo. Á hậu 2 Miss Grand International All Stars nói thêm: "Giang nghĩ nhiệm vụ của giám khảo là đánh giá thí sinh, bản thân Giang không có ý kiến hay bất cứ vấn đề gì với giám khảo. Mỗi người họ sẽ mang đến quyết định riêng, và khi họ công khai quyết định đó với công chúng thì phần còn lại, quyền đánh giá quyết định đó như thế nào là thuộc về công chúng. Giang không thể can thiệp vào quyết định của giám khảo cũng như, mỗi người sẽ chịu trách nhiệm cho sự quyết định của mình".

Ngoài đêm thi chính thức, Hương Giang cũng chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường khi gặp gỡ giám khảo Lupita Jones: "Giang có gặp cô ấy trong thang máy, và Giang vẫn chào hỏi, nói chuyện bình thường thôi. Bản thân mình là thí sinh, và nói gì thì nói người ta cũng biết mình đến từ Việt Nam, nên trong chuyện giao tiếp, không chỉ với giám khảo mà với từng người trong cuộc thi, Giang đều giữ sự thân thiện nhất, đúng với tinh thần của con người Việt Nam".

Hương Giang cho biết vẫn giữ sự thân thiện, lễ phép khi gặp gỡ Lupita hay bất kỳ người nào trong cuộc thi. Cô khẳng định không có bất cứ vấn đề gì với những quyết định của giám khảo

Xuyên suốt Miss Grand International All Stars, Hương Giang được đông đảo bạn bè, KOLs và fan nhan sắc cổ vũ. Trong đêm thi chung kết, một khoảnh khắc trở nên viral chính là sự xuất hiện của bạn trai hiện tại Phú Cường và tình tin đồn một thời Phạm Hồng Phước.

Tại buổi chia sẻ, khi nhìn lại khoảnh khắc này, Hương Giang không khỏi xúc động và dành sự cảm ơn đối với những người đã luôn đồng hành cùng mình trước đây lẫn hiện tại. Dù mỗi người bên cô một thời điểm nhưng nhìn cách họ xuất hiện và cổ vũ cho mình, Hương Giang cảm thấy biết ơn và nhìn nhận bản thân đã đủ "ok" để nhận được sự yêu thương này.

"Giang nghĩ đây là một khoảnh khắc đẹp. Đây là 2 người đã đồng hành cùng Giang trong công việc, và cùng xuất hiện, vui vẻ với nhau, trông rất thân thiết. Lý do vì sao khoảnh khắc này viral thì Giang không biết (cười), tuy nhiên Giang cảm thấy rằng, bức ảnh có một mối quan hệ mười mấy năm và một mối quan hệ đã 3 năm cho Giang cảm xúc biết ơn. Biết ơn vì mình vẫn giữ được mối quan hệ với người từng đồng hành trong giai đoạn đầu sự nghiệp và có những người mới quen biết nhưng vẫn nhận được tình cảm từ họ", Hương Giang chia sẻ.

Biểu cảm của Hương Giang trước khoảnh khắc đặc biệt

Bên cạnh những câu chuyện hậu trường, Hương Giang cũng có những chia sẻ thú vị về chiến lược thi đấu tại Miss Grand International All Stars 2026. Nàng hậu tiết lộ đây là một hành trình mà gần như mỗi ngày đều xuất hiện những biến số mới, buộc cô và ê-kíp phải liên tục điều chỉnh kế hoạch. Từ hình ảnh, trang phục, cách xuất hiện cho đến các hoạt động bên lề, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng nhưng vẫn cần sự linh hoạt để thích ứng với diễn biến thực tế của cuộc thi.

Hương Giang cho biết không có một công thức cố định nào cho hành trình All Stars. Thay vào đó, cô cùng đội ngũ luôn trong tâm thế làm mới bản thân, tìm kiếm những điểm nhấn khác biệt để mỗi lần xuất hiện đều mang đến cảm giác mới mẻ và ấn tượng hơn.

Những câu chuyện thú vị quyết định thi quốc tế, câu chuyện hậu trường và tranh luận về cuộc thi sẽ lần đầu được Hương Giang chia sẻ sẽ xuất hiện đầy đủ trong bài phỏng vấn sắp lên sóng.