Clip dạy make up tưởng bình thường bỗng khiến cư dân mạng Việt tranh cãi nảy lửa: Cho con làm vậy có nên không?

Một đoạn clip hướng dẫn trang điểm tưởng chừng rất bình thường mới đây lại bất ngờ gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong clip là một bé gái chỉ mới chuẩn bị lên lớp 7, xuất hiện khá tự nhiên trước máy quay.

Trên trang cá nhân, em thường xuất hiện trong các video hướng dẫn make up, chia sẻ cách sử dụng mỹ phẩm hoặc thực hiện những kiểu trang điểm khác nhau.

Nhìn qua những đoạn clip được đăng tải, đây không phải là những nội dung quá khác biệt so với nhiều video làm đẹp trên TikTok. Cô bé nói chuyện khá tự nhiên, thực hiện các bước trang điểm và tương tác với người xem. Một số người nhận xét em có cách nói chuyện tự tin, khá duyên dáng so với tuổi.

Tuy nhiên, điều khiến cuộc tranh luận bắt đầu gay gắt lại nằm ở độ tuổi của em.

Một số cư dân mạng cho rằng học sinh lớp 7 vẫn còn khá nhỏ để thường xuyên tiếp xúc với mỹ phẩm, đặc biệt nếu phải trang điểm với tần suất dày đặc để quay video. Có người lo ngại việc trang điểm rồi tẩy trang liên tục có thể không tốt cho làn da đang trong giai đoạn phát triển.

Bên cạnh chuyện mỹ phẩm, điều đáng quan tâm hơn là trẻ đang dần làm quen với môi trường mạng, nơi mọi biểu hiện đều có thể trở thành chủ đề để người khác nhận xét.

Đáng nói, trong phần bình luận, không ít người đã dùng những lời lẽ khá nặng nề để nhận xét về ngoại hình, cách nói chuyện của cô bé. Chính điều này lại khiến một bộ phận cư dân mạng lên tiếng bảo vệ cô bé.

Họ cho rằng nếu phụ huynh đã đồng ý cho con làm nội dung, việc người ngoài có thể góp ý về cách sử dụng mỹ phẩm hay thời gian dành cho TikTok là điều có thể hiểu được. Nhưng góp ý khác hoàn toàn với việc chế giễu một đứa trẻ.

Trẻ em làm nội dung: Ranh giới nằm ở đâu?

Thực tế, câu chuyện này không chỉ xoay quanh việc một bé gái có nên trang điểm hay không. Nó đặt ra một vấn đề rộng hơn: Khi trẻ em bắt đầu sử dụng mạng xã hội và xây dựng nội dung cá nhân từ sớm, cha mẹ nên đồng hành như thế nào?

Ở một mặt, mạng xã hội có thể giúp trẻ mạnh dạn hơn, phát triển khả năng giao tiếp, sáng tạo nội dung, học cách trình bày trước máy quay và thậm chí khám phá một sở thích mà mình yêu thích. Nếu được gia đình kiểm soát hợp lý, những hoạt động này hoàn toàn có thể trở thành một trải nghiệm tích cực.

Nhưng mặt khác, trẻ ở độ tuổi THCS vẫn đang phát triển cả về thể chất lẫn tâm lý. Các em có thể chưa đủ khả năng để phân biệt hoàn toàn giữa một lời góp ý thiện chí và một bình luận ác ý. Việc liên tục đọc những nhận xét về ngoại hình, cách nói chuyện hay phong cách cá nhân cũng có thể ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận bản thân.

Chưa kể, nếu việc làm nội dung trở thành hoạt động quá thường xuyên, trẻ có thể vô tình hình thành tâm lý phải “đẹp hơn”, “giỏi hơn” hoặc “được nhiều người thích” mới cảm thấy mình có giá trị.

Vì thế, điều phụ huynh cần quan tâm là con đang sử dụng mỹ phẩm ở mức nào, sử dụng mạng xã hội bao lâu, xem những nội dung gì và quan trọng nhất là con cảm thấy thế nào khi đứng trước những lời nhận xét của người khác.

Với cô bé trong câu chuyện này, có thể em đơn giản chỉ đang làm điều mình thích: học trang điểm, quay video và chia sẻ với mọi người. Đó chưa chắc đã là một điều đáng trách. Nếu có điều cần điều chỉnh, có lẽ nên bắt đầu từ việc hướng dẫn trẻ sử dụng mỹ phẩm phù hợp với lứa tuổi, chăm sóc làn da đúng cách, kiểm soát thời gian lên mạng và dạy trẻ cách đối diện với bình luận tiêu cực.

Còn với cộng đồng mạng, một đứa trẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Có thể góp ý rằng một việc làm chưa phù hợp, nhưng không cần biến lời góp ý thành những câu nói khiến một đứa trẻ tổn thương. Bởi người lớn đôi khi chỉ mất vài giây để gõ một bình luận, trong khi một đứa trẻ có thể phải mất rất lâu để quên đi những lời ấy.