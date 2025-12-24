Đó chính nhờ là vẻ điển trai ngời ngời, gần như “không góc chết” của thủ môn Trần Trung Kiên trong loạt clip được quay tại một tiệm massage trị liệu ở Gia Lai.

Theo đó, cửa tiệm này thường ghi lại một số khoảnh khắc trong quá trình trị liệu, phục hồi thể lực của khách hàng rồi đăng tải lên TikTok nhằm mục đích quảng bá. Không ngờ, clip ghi lại hình ảnh Trần Trung Kiên đi massage trị liệu lại bất ngờ viral, khiến cộng đồng mạng không ngớt lời khen ngợi ngoại hình của nam thủ môn trẻ.

Clip thủ môn Trần Trung Kiên đi massgae trị liệu bất ngờ viral, netizen tấm tắc khen ngợi vẻ ngoài điển trai. Nguồn: Trung Tài T2



Clip được quay từ tháng 10 - trước khi anh chàng lên đường dự SEA Game 33. Tuy nhiên, khi lượt tìm kiếm về thủ môn trẻ tăng cao sau giải đấu, các khoảnh khắc cũ bất ngờ “đào lại”, thu hút hàng triệu lượt xem.

Đáng chú ý nhất là đoạn clip quay cận gương mặt Trần Trung Kiên trong lúc giãn cơ, phục hồi thể lực. Camera thường bắt cận gương mặt mộc của nam thủ môn, khiến nhiều netizen đồng loạt công nhận một điều: đẹp trai đúng nghĩa.

1001 biểu cảm của Trần Trung Kiên khi đi massage trị liệu, chỉ có vẻ điển trai ngời ngời là không thay đổi. Nguồn: Trung Tài T2

Dù chỉ qua 11 giây ngắn ngủi và nhân vật chính thì không hề tạo dáng tí gì vì đang chăm chú trị liệu, nhưng nét đẹp trai “tuyệt đối điện ảnh” của nam thủ môn thì không thể giấu. Ngoài ra, Trần Trung Kiên còn ghi điểm nhờ sự thân thiện.

"Tuyệt đối điện ảnh mọi người ơi, đã cao to, thủ môn, mặt cỡ này", "Face bạn này đẹp đỉnh nha, quay cận thấy rõ ràng này mũi cao, mắt đẹp, khuôn miệng đẹp luôn, còn cằm chẻ, khuôn mặt cũng góc cạnh", "Trời mở TikTok lên thấy mặt mà sốc visual", "Sao mà đẹp sắc nét, có nét luôn ấy, anh này đi thi nam vương cũng ổn đó", "Đã giỏi còn đẹp",... là những bình luận của cư dân mạng.

Vài ngày trước, Trần Trung Kiên cũng được mạng Thái Lan bình chọn là đẹp trai nhất SEA Games 33. Theo đó, trong một hội nhóm về sắc đẹp của Thái Lan là T-pageant Club với hơn 212.000 thành viên, một tài khoản mở cuộc bình chọn không chính thức dành cho "thủ môn đẹp trai nhất SEA Games" đã gọi tên Trung Kiên. Hình ảnh của thủ thành U22 Việt Nam ở vị trí số 1.

Ảnh chụp màn hình.

Ảnh: FBNV.

Ảnh: FBNV.

Trần Trung Kiên còn được netizen ví như một "phiên bản hoàn hảo" về ngoại hình khi sở hữu chiều cao lên đến 1m91; phong độ thi đấu ấn tượng.

Trần Trung Kiên (quê Hưng Yên cũ, lớn lên ở Pleiku, Gia Lai) trưởng thành từ lò đào tạo Học viện Nutifood JMG và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sở hữu chiều cao 1,91m cùng khả năng phản xạ tốt, Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Trong năm 2025, anh cùng các lứa đội tuyển nam Việt Nam gặt hái nhiều thành tích ấn tượng như chức vô địch U23 Đông Nam Á và mới nhất là HCV SEA Games 33, trong đó Trung Kiên đảm nhận vai trò bắt chính và để lại dấu ấn tích cực trong khung gỗ. Sau trận chung kết SEA Games 33 tối 18/12, Trần Trung Kiên là một trong những cầu thủ "hot" nhất mạng xã hội. Ngoài đời, anh chàng được bạn bè, người hâm mộ nhận xét có tính cách "hài ngầm", hướng ngoại.

Cùng xem thêm một số hình ảnh đời thường của Trần Trung Kiên:

Nguồn: Trung Tài T2, FBNV.