Một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại diễn biến vụ chú rể gặp tai nạn giao thông đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Trong đoạn clip, nam thanh niên điều khiển xe máy đang chạy trên đường thì bất ngờ vướng phải sợi dây căng ngang giữa đường, nối giữa 2 xe tải. Cú va chạm đã khiến nạn nhân ngã văng xuống đường, la hét đau đớn. Sau đó, 2 người đàn ông từ 2 xe tải đi xuống, cùng người dân hỗ trợ đưa nạn nhân vào lề đường.

Camera ghi lại diễn biến vụ tai nạn.

Đoạn clip sau khi lan truyền đã khiến nhiều người bức xúc, lên án việc căng dây ngang đường nhưng không hề có cảnh báo cho người tham gia giao thông, gây nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, mọi người cũng bày tỏ sự quan tâm đến tình hình sức khỏe của nạn nhân. Được biết, sự việc xảy ra lúc 13 giờ 45 phút ngày 7/4 trên địa bàn thôn 8B, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan đến sự việc, ngày 8/4, UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk thông tin, sau tai nạn, nam thanh niên đã được đưa đến cơ sở y tế. Người nhà nạn nhân cho biết, vụ tai nạn xảy ra ngay trong ngày cưới của nạn nhân. Vì trời nắng nóng, chú rể đã lái xe máy để đi mua thêm đá lạnh về pha nước uống và gặp nạn.

Lãnh đạo UBND xã Ea Hiao nói thêm, qua nắm bắt, nạn nhân bị trầy xước nhẹ ở chân, được chủ xe đưa đi thăm khám. Hiện nạn nhân đã về nhà và đôi bên tự thương lượng.