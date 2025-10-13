Anh trai 12 tuổi cõng em gái rời đi khi trần nhà đổ sập ở Đà NẵngVụ việc xảy ra lúc 19 giờ ngày 7-10 tại xã Hà Nha (TP Đà Nẵng). Khi đó, hai anh em Thanh Nhật (12 tuổi) và Kiều Nhi (8 tuổi) đang ở trong nhà thì mảng trần la phông bất ngờ rơi xuống.

Tiếng động mạnh khiến bé Nhi hoảng sợ, đưa tay bịt tai, còn Nhật – đang nằm trên ghế – vội buông điện thoại, quay sang kiểm tra em gái.



Thấy em an toàn nhưng vẫn run rẩy, Nhật nhanh chóng trấn an, cúi người cho em leo lên lưng rồi cõng ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước khi rời phòng, cậu bé còn cẩn thận rút phích cắm chiếc quạt điện đang hoạt động để đề phòng rò rỉ điện.

Anh trai cõng em gái rời đi khi trần nhà đổ sập ở Đà Nẵng

Chị Kiều Ánh, mẹ của hai bé, cho biết thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng chị cùng con út đang đi vắng.

"Nhận được điện thoại của con trai, tôi vội mở camera trong nhà để xem tình hình. Trên đường về, tôi chỉ biết cầu mong các con không sao" - chị Ánh chia sẻ. Khi về đến nhà, chị thấy hai con vẫn còn hoảng hốt.

Sau đó, chị Ánh đã chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội để cảnh báo các gia đình nên kiểm tra kỹ trần nhà, phòng ngừa sự cố tương tự.

Clip nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng chục ngàn bình luận. Nhiều người không ngớt lời khen ngợi sự bình tĩnh, thông minh và trách nhiệm của cậu bé 12 tuổi.

"Anh trai nhỏ mà hành động quá chuẩn, kiểm tra em, cõng em ra ngoài, rút phích điện – chỉ mong con mình sau này cũng yêu thương nhau như vậy" - một tài khoản bình luận.