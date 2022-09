Clip 'cảnh sát đánh nam thiếu niên' ở Sóc Trăng: Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm

Chiều 29/9, trả lời PV VTC News, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã nhận được báo cáo của Công an tỉnh Sóc Trăng về việc một số cán bộ Công an thị xã Vĩnh Châu vi phạm nghiêm trọng quy trình công tác và vi phạm lễ tiết trong thi hành công vụ, có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Cảnh sát đánh người cầm lái xe nghi vi phạm luật giao thông. (Ảnh chụp màn hình)

Vụ việc xảy ra lúc 15h ngày 25/9, Tổ tuần tra Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 người: Đại úy H.T.A., Phó Đội trưởng, Tổ trưởng; Đại úy C.M.T.; Trung úy N.Q.T.; Đại úy T.M.Đ., Thượng úy Đ.T.P., làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ Sene Đolta.

Khi đến quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), Tổ tuần tra phát hiện hai người trên xe Yamaha Exciter đi ngược chiều, nghi sử dụng rượu, bia và chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Hai người này không chấp hành tín hiệu dừng xe của Tổ tuần tra, tăng ga bỏ chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng qua nhiều tuyến đường.

Khi đến địa bàn ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải (khu vực cơ sở thu mua tôm Ông Sái), lực lượng làm nhiệm vụ mới dừng được phương tiện.

Do quá bức xúc trước hành vi vi phạm của 2 người này, 3 CSGT gồm Đại úy T., Trung úy T., Thượng úy P. không kiềm chế được nên có hành vi bạo lực với họ. Cảnh trên được camera giám sát của nhà kho ghi lại hình ảnh.

Sau khi được đưa về trụ sở Công an xã để làm việc, hai người đi xe máy khai nhận là N.H.Đ. (16 tuổi, điều khiển phương tiện) và L.T.L. (15 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

Hai thiếu niên thừa nhận không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông; Điều khiển xe lạng lách trên đường bộ ngoài đô thị; Không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà điều khiển mô tô có dung tích xi lanh trên 100cm3.

Liên quan vụ việc, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã đình chỉ Tổ công tác có mặt trong đoạn clip.