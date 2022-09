Lũ đang dâng nhanh, miền Trung còn mưa đến bao giờ?

Ngày hôm nay (29/9), do tác động của không khí lạnh yếu kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên khu phía nam của Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.



Lượng mưa tính từ 07h đến 13h ngày 29/9 có nơi trên 60mm như: Thụy Phúc (Thái Bình) 81.4mm, Vụ Bản (Nam Định) 79.6mm, Bắc Sơn (Ninh Bình) 63.0mm, Hà Sơn (Thanh Hóa) 86.4mm, Thanh Mai (Nghệ An) 161.8mm, Hưng Phú (Nghệ An) 126.6mm, Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) 71.6mm…

Theo ứng ứng dụng Vrain, lương mưa đo được tại Nghệ An trong hơn 350mm.

Ảnh: Ngập lụt nghiêm trọng tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Cơ quan khí tượng dự báo, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2-3/10. Trong đó mưa lớn nhất từ đêm nay (29/9) đến đêm 1/10 với lượng mưa:

- Từ đêm 29-30/9, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

- Từ đêm 30/9-01/10, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi 80mm.

Trong ngày 2-3/10 mưa tiếp tục ở khu vực này nhưng giảm về cường độ.

Từ đêm 29/9 đến ngày 30/9, các khu vực khác ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội: từ đêm 29/9 đến ngày 01/10, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Cảnh báo: mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 02-03/10. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Dự báo mưa tại khu vực Bắc Trung Bộ và 1 số tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì trng ngày mai.

Lũ các sông ở Nghệ An, Hà Tinh tiếp tục lên

Vài chiều 19/9, lũ trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang dao động ở mức cao; mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, sông Cả (Nghệ An) và hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) đang lên. Mực nước lúc 13 giờ ngày 29/9, trên các sông như sau:

- Sông Cả tại Nam Đàn 5,66m, trên báo động (BĐ)1 0,26m;

- Sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt 7,52m, ở mức BĐ1; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 12,65m, dưới BĐ3 0,35m; sông La tại Linh Cảm 3,9m, dưới BĐ1 0,6m.

Dự báo Trong 12h-24h tới, mực nước hạ lưu sông La tiếp tục lên và dao động ở mức BĐ1; hạ lưu sông Cả lên mức BĐ2, sau biến đổi chậm.

Cảnh báo:

Từ tối đêm nay (29/9) đến ngày 30/9, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-3m.

Đỉnh lũ các sông nhỏ, thượng lưu Mã lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Mã ở dưới mức BĐ1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Đô Lương (Nghệ An); Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: Cấp 2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Độ ẩm đất (lượng nước tích lũy trong đất) tính đến thời điểm 13 giờ ngày 29 tháng 9 năm 2022: Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum đã bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa (trên 85%).

Diễn biến và dự báo mưa: khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh Thừa Thiên Huế, khu vực các tỉnh Quảng Nam và Kon Tum với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo: Nguy cơ cao, rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc đối với các huyện: