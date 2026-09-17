Clip bóc trần nhan sắc thật của Trần Kiều Ân bên chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Sáng 17/9, tờ 163 đưa tin, “người qua đường” vừa tình cờ bắt gặp Trần Kiều Ân khi nữ diễn viên đang cùng ông xã kém 9 tuổi - thiếu gia Alan Tằng Vỹ Xương tận hưởng chuyến du lịch sang chảnh ở Maldives. Trong màn lộ diện lần này, nữ ngôi sao sinh năm 1979 diện chiếc váy 2 dây bằng chất liệu vải tuyn kết hợp với giày bệt, để mái tóc xõa tự nhiên.

Đáng chú ý, loạt ảnh và clip do “người qua đường” quay lại bằng cam thường đã bóc trần hoàn toàn nhan sắc thật của nữ minh tinh họ Trần.

Không khó để nhận ra Trần Kiều Ân đã lộ nếp nhăn dưới mắt trong hình ảnh chưa qua chỉnh sửa. Thế nhưng nếu xét tổng thể thì cô vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ nhan sắc trông trẻ trung hơn hẳn so với tuổi 47. Dù ở ngưỡng U50 song người đẹp Hoàng Tử Ếch vẫn giữ được làn da gần như hoàn hảo cùng vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. So với hồi “làm mưa làm gió” qua các bộ phim thần tượng cách đây 20 năm, nét trẻ trung, ngọt ngào trên khuôn mặt Trần Kiều Ân gần như vẫn còn được giữ lại 1 cách nguyên vẹn.

Trong clip được quay bằng cam thường, nữ ngôi sao họ Trần tiếp tục ghi điểm nhờ làn da gần như không tì vết cùng nét trẻ trung, rạng rỡ bất chấp thời gian. Nguồn: Weibo

Trước đó không lâu, Trần Kiều Ân cũng từng gây sốt nhờ đoạn clip được quay bằng cam thường trong dịp sinh nhật. Trước ống kính, nữ diễn viên 7X nhận được “cơn mưa lời khen” nhờ vẻ đẹp mềm mại và tự nhiên. Khi ấy, người đẹp Hoàng Tử Ếch cũng đã giảm cân khá nhiều, lấy lại vóc dáng thon gọn như thời đỉnh cao sự nghiệp. Ngoài ra, cô còn tự tin diện váy lệch vai, xẻ ngực khoe khéo vòng 1 gợi cảm.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, được mệnh danh là “nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài”. Cô được khán giả toàn châu Á biết đến rộng rãi qua các tác phẩm Hoàng Tử Ếch, Vẫn Cứ Thích Em, Định Mệnh Anh Yêu Em, Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đẳng Cấp Quý Cô...

Đến năm 2019, Trần Kiều Ân tham gia chương trình hẹn hò Tình Yêu Của Người Con Gái mùa 2 và được ghép đôi với Alan Tằng Vỹ Xương. Không giống những cặp đôi chỉ tạo hiệu ứng trên truyền hình rồi nhanh chóng “đường ai nấy đi” sau khi show kết thúc, Trần Kiều Ân và Alan lại thật sự nảy sinh tình cảm ngoài đời. Vào tháng 12/2019, nữ diễn viên Hoàng Tử Ếch chính thức xác nhận hẹn hò với vị thiếu gia kém cô 9 tuổi, khiến dư luận xôn xao.

Tuy nhiên, ban đầu chuyện tình của họ lại không hề trải đầy hoa hồng. Theo truyền thông Trung Quốc, Alan Tằng Vỹ Xương xuất thân trong gia đình giàu có bậc nhất Malaysia, sở hữu khối tài sản lên tới 3 tỷ NDT (hơn 10.000 tỷ đồng), cùng biệt thự xa hoa, máy bay riêng và bộ sưu tập siêu xe đắt đỏ. Thế nhưng hào quang “thiếu gia tài phiệt” nhanh chóng bị phủ bóng khi đời tư của anh bị truyền thông đào bới. Hàng loạt tin đồn liên quan đến cuộc sống ăn chơi và các mối quan hệ tình cảm phức tạp của Alan từng khiến người hâm mộ Trần Kiều Ân phản ứng dữ dội, đồng loạt phản đối mối quan hệ này. Giữa tâm bão dư luận, nữ diễn viên họ Trần vẫn lựa chọn tin tưởng bạn trai và kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Sau thời gian dài đồng hành, tới năm 2022, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Còn nhớ vào tháng 9/2024, họ đã tổ chức hôn lễ xa hoa tại Malaysia - quê hương của chú rể. Theo truyền thông, đám cưới được tổ chức tại khách sạn 5 sao với tổng chi phí lên tới khoảng 71 tỷ đồng. Không chỉ bao trọn toàn bộ chi phí đi lại và lưu trú cho khách mời, cô dâu chú rể còn chuẩn bị những phần quà lưu niệm trị giá hơn 10.000 NDT (39 triệu đồng) dành tặng từng vị khách tham dự, biến hôn lễ trở thành 1 trong những đám cưới được chú ý nhất năm đó.