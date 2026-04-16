Thời gian gần đây, khu vực Nam Bộ, đặc biệt là tại TP. HCM đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, nền nhiệt liên tục duy trì ở mức cao trong nhiều ngày liền. Cũng vì vậy mà nhu cầu giải nhiệt tăng vọt biến các xe nước mía, dừa tắc, sâm lạnh trên các tuyến đường như Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám hay khu vực Gò Vấp trở thành điểm dừng chân sầm uất nhất. Đặc biệt vào khung giờ trưa từ 10 giờ đến 15 giờ, khách luôn vây kín quầy chờ mua nước.





Chuyện nghề bán nước vỉa hè, nước sâm mùa nắng nóng, ép không kịp thở vẫn vui vì 6 tháng nắng nuôi 6 tháng mưa

Tấp vào lề đường gọi vội một ly nước sâm giữa trưa, bạn Phương Uyên, một khách hàng tại phường Tây Thạnh chia sẻ thời tiết dạo gần đây thay đổi bất thường và oi bức hơn hẳn khiến cơ thể luôn trong trạng thái khát nước.

Cùng chung cảnh ngộ, anh Hùng, một tài xế xe ôm công nghệ quệt mồ hôi bộc bạch: "Chạy ngoài đường tầm này nóng hầm hập. Cứ đi khoảng một tiếng là anh phải tấp vào làm ly nước mía cho tỉnh người. Uống nước lọc không vẫn thấy đuối, phải có tí đường tí đá vào mới lấy lại sức để cày tiếp. Nhìn thấy mấy xe nước mát lề đường lúc này cứ như thấy phao cứu sinh vậy."

Hốt bạc" giữa mùa đổ lửa, thuê thêm người vẫn làm không ngơi tay

Sự khắc nghiệt của thời tiết lại chính là đòn bẩy doanh thu khổng lồ cho các tiểu thương lề đường. Tại một "thủ phủ" nước mía ở quận Gò Vấp, chỉ một đoạn ngắn đã có hàng chục xe mọc lên san sát nhưng quầy nào cũng đông nghịt khách. Lượng nguyên liệu nhập về tăng phi mã. Nếu tháng trước chỉ bán túc tắc vài bó, nay nhiều quán phải đánh bay 40 đến 50 bó mía mỗi ngày.

"Khách dồn lại mua liên tục, máy ép chạy không kịp xả bã. Tôi phải thuê thêm người, chia ra người róc mía, người ép, người chặt đá, người thu tiền mà chân tay vẫn loạn xì ngầu. Với mức giá bình dân từ 15.000 đến 20.000 đồng một ly.", anh Bình, chủ một quầy nước chia sẻ trong tình trạng áo ướt đẫm mồ hôi.

Anh Phan Thanh Hưng, chủ một điểm bán nước dừa tại phường Xuân Hòa cho biết tốc độ chặt dừa, múc nước phải đẩy lên mức tối đa nhưng quầy hàng vẫn luôn trong tình trạng quá tải vì lượng khách đổ về không ngừng. "Rất là đông, khách đông quá mình làm đâu có kịp nhịp đâu. Tốc độ múc dừa thì rất là nhanh, một ngày có thể bán được tầm 400 đến 500 trái. Khách họ cũng đứng ráng chờ thôi."

Cùng chung cảnh, anh Trần Anh Phong, quản lý quầy nước mía tại phường Nhiêu Lộc tiết lộ mức doanh cao trong những ngày qua. Theo anh Phong, quy luật bất thành văn của nghề này là phải cày cuốc vắt kiệt sức trong những tháng nắng đỉnh điểm để bù đắp chi phí cho những ngày mưa ế ẩm. Đáng chú ý, thời điểm hốt bạc của các xe nước không chỉ tập trung vào ban ngày mà còn kéo dài xuyên màn đêm.

"Những ngày vừa qua mình bán có thể chạm mốc 500 ly, cứ 300 ly là khoảng 4,5 triệu. Coi như cái nghề này nó giống như 6 tháng nắng nuôi 6 tháng mưa vậy đó. Thông thường 11 giờ đêm đóng cửa, nhưng khách vẫn tới thì mình vẫn ráng bán, có khi 1 hay 2 giờ sáng mới nghỉ." - anh chia sẻ.

Đóng chai ướp lạnh sẵn, đáp ứng nhu cầu của dân văn phòng

Không chỉ phục vụ khách vãng lai, sức nóng của thời tiết còn mang đến nhu cầu chốt đơn online từ giới văn phòng. Chị Minh Thư, một nhân viên công sở chia sẻ: "Trưa nắng thế này thò mặt ra đường là xỉu nên cả phòng toàn gom lại đặt trên app. Nước mía hay sâm lạnh vừa dễ uống, giải nhiệt tốt mà giá lại quá rẻ, đặt chục chai uống cả chiều cũng không đáng bao nhiêu tiền."

Nắm bắt tâm lý muốn mua nhanh rút lẹ của người đi đường và nhu cầu đặt hàng số lượng lớn của dân văn phòng, nhiều chủ hàng đã nhanh nhạy thay đổi chiến thuật. Nước được ép sẵn, đóng chai châm đầy đá và ướp lạnh trong các thùng xốp lớn. Khách chạy xe ngang qua chỉ mất đúng mười giây để giao dịch, không cần chờ đợi. Các kênh giao hàng trực tuyến cũng hoạt động hết công suất, chiếm đến 70% tổng lượng bán ra của nhiều hàng nước.

Bổ sung thêm góc nhìn về "giờ vàng" chốt đơn, chị Phan Thị Thu Oanh, quản lý tiệm nước sâm ở phường Tây Thạnh chỉ ra một nghịch lý thú vị: "Đông khách nhất là vào buổi chiều á. Chiều người ta đi làm về đó, người ta ghé uống tấp nập luôn." Ban ngày tuy nắng cháy da nhưng khách đi đường thường mua vội rồi đi ngay, sức mua thực sự bùng nổ và dồn dập nhất lại rơi vào thời điểm nhiệt độ đường phố đã bắt đầu hạ nhiệt.