Clip 5 phút ai xem cũng thấy ngượng giùm Phương Oanh

Trong tập mới nhất của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, khán giả được xem lại phân cảnh hồi tưởng khoảnh khắc Mỹ Anh (Phương Oanh) và Đăng lần đầu gặp nhau, khi cả hai cùng mua kem.

Theo tình tiết phim, đây là đoạn Mỹ Anh hồi tưởng về ngày đầu tiên cô và Đăng gặp nhau đúng vào dịp kỷ niệm quen nhau. Ý đồ của đạo diễn là xen kẽ quá khứ và hiện tại, gợi sự tiếc nuối khi chồng đã quên mất ngày kỷ niệm.

Đây vốn là chi tiết dễ thương, đánh dấu khởi đầu mối duyên định mệnh của cặp đôi. Nhưng chính cảnh "xin nick Yahoo" với biểu cảm rụt rè, ánh mắt "ngại mà không nói", cùng phục trang của cả hai nhân vật lại khiến khán giả "quay xe", cho rằng: "Nếu đạo diễn không ghi chú đây là hồi ức, chắc tưởng hai cô chú đi hẹn hò giữa trưa".

Cộng đồng mạng cùng đồng loại tán đồng rằng xem mà cười ngượng cả người.

Trên mạng xã hội, đoạn clip hơn 5 phút nhanh chóng gây bão với hàng ngàn lượt thả cảm xúc và gần 1000 lượt bình luận. Dù kịch bản mang ý nghĩa gợi nhớ thanh xuân, nhưng đa số người xem đều nhận xét: "Người diễn không ngại, người xem mới ngại".

Bình luận của cư dân mạng

Bên dưới clip, netizen liên tục để lại những bình luận vừa hài hước vừa "bắt lỗi":

- Thời Yahoo chưa có Lexus đâu nha đạo diễn!

- Người diễn không ngại, người xem ngại giùm luôn á!

- Xin đạo diễn đấy

- Xem mà ngượng giùm Phương Oanh

- Diễn viên không ngại, đạo diễn không ngại, người ngại là người xem tụi tôi

Không ít người còn cho rằng đạo cụ, phục trang và diễn xuất trong cảnh hồi tưởng này "già đời hơn độ tuổi teen Yahoo năm ấy", khiến không khí kỷ niệm trở nên "sượng trân".

Một số bình luận khác nhẹ nhàng bênh vực: "Đoạn này chắc đạo diễn muốn tạo cảm giác hoài niệm, nhưng hơi quá sức tưởng tượng của khán giả Gen Z".