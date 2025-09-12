VNCERT thông tin về vụ lộ dữ liệu cá nhân của CIC

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cho biết có dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập đánh cắp dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia CIC.

CIC bị hacker tấn công, xâm nhập đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã chỉ đạo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều phối các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (Viettel, VNPT, NCS), Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia, đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước xác minh thông tin về sự cố, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kĩ thuật ứng phó sự cố tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh mạng thu thập dữ liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân . Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ.

Các dữ liệu thẻ tín dụng có an toàn không?﻿

Trước những lo ngại của người dân, đặc biệt là về thông tin thẻ tín dụng, ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chongluadao.vn đã chia sẻ trên báo Lao Động, theo đó, ngân hàng không gửi các dữ liệu nhạy cảm như số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV/CVC, OTP hay mật khẩu lên CIC. Do đó, giao dịch và thông tin thẻ tín dụng của khách hàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Chuyên gia này cũng khuyến cáo người dùng nên giữ bình tĩnh, tránh những tin đồn thất thiệt có thể gây hoang mang, thậm chí vội vàng đi đổi thẻ. Ông nhấn mạnh rằng quy trình bảo mật của các ngân hàng không cho phép chia sẻ các thông tin bí mật này ra ngoài.

Người dân cần hết sức cẩn trọng và theo dõi các thông báo chính thức từ các cơ quan chức năng, tránh để bị lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng các dữ liệu kể trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung tâm đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt là các tổ chức tài chính, ngân hàng chủ động rà soát, triển khai đáp ứng tuân thủ TCVN 14423:2025 - An ninh mạng, yêu cầu đối với hệ thống thông tin quan trọng.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cũng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng, tránh để bị lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.﻿