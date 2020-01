Chuyện từ Dốc Nhà Làng: Ai cũng có thể yêu thành phố theo cách của riêng mình

Tô điểm Dốc Nhà Làng- Từ ý tưởng hiện thực hóa tình yêu của những người trẻ nặng lòng với Đà Lạt

Ý tưởng tô điểm sắc màu mới cho Dốc Nhà Làng- một trong những con dốc lâu đời và cổ kính Đà Lạt đến từ chương trình nghệ thuật Phố Bên Đồi- một tổ chức nghệ thuật vì cộng đồng phi lợi nhuận. Đây là dự án tập hợp của nhiều người trẻ là họa sĩ, kiến trúc sư, thiết kế… nặng lòng với Đà Lạt và có tình yêu lớn lao với mảnh đất này, nhằm mang nghệ thuật để định vị Đà Lạt trở thành điểm đến thú vị tại khu vực Đông Nam Á.

Kiến trúc sư Đoàn Anh Khoa- Giám đốc điều hành mảng quy hoạch của dự án chia sẻ: "Mình yêu những điều hiện hữu trong lòng Đà Lạt và luôn mong muốn có thể đóng góp cho vùng đất này, nơi vốn là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật. Chính vì thế, trong Phố Bên Đồi 2019 và cuộc thi sáng tác "Vào miền nghệ thuật" năm nay, mình hy vọng những dự định mà mình và BTC ấp ủ cho Dốc Nhà Làng và Đà Lạt, cùng với lòng yêu mến tôn trọng, sự nghiên cứu nghiêm túc kỹ lưỡng, sẽ tạo tiền đề để không gian sống và cảnh quan đô thị của Đà Lạt dần hướng đến tinh thần trân quý những giá trị xưa cũ và cùng phát triển bền vững."

Dự án ra đời đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ, lan tỏa trong cộng đồng các họa sĩ, kiến trúc sư, chuyên viên thiết kế đồ họa trong cả nước. 30 bản vẽ qua vòng tuyển chọn đều có liên quan đến chủ đề Đà Lạt với cảnh sắc, con người…là dấu ấn chủ đạo.



Được lựa chọn cho dự án Phố Bên Đồi 2019, Dốc Nhà Làng là con dốc nhỏ dài 200m gần khu Hòa Bình, nay có tên gọi mới là Nguyễn Biểu. Vì trải qua năm tháng thời gian nên con dốc không tránh khỏi các vấn đề loang lổ, nứt nẻ, vẽ bậy nhếch nhác…

Việc mang lại bộ mặt mới cho con dốc không chỉ là mong đợi của người trẻ, mà còn của cả những người dân nơi đây.

30 bản vẽ vượt qua vòng loại cuộc thi tìm kiếm ý tưởng "tô lại sắc màu" cho Dốc Nhà Làng thể hiện nhiều chủ đề gắn bó với Đà Lạt như: các loài hoa, phong cảnh thiên nhiên, cảnh trí xưa (trường nữ sinh Bùi Thị Xuân), những con người gắn bó với Đà Lạt (A.Yersin, Trịnh Công Sơn…) đều tô đậm cái hồn của Đà Lạt.

Tới quá trình chung tay tô màu sắc mới cho con dốc thân thương

Ngay sau khi các ý tưởng được cụ thể hóa trên giấy, phần khó khăn tiếp theo là hiện thực hóa bằng các bức bích họa trên tường.

Anh Viên- trưởng nhóm họa sĩ thực hiện chia sẻ: "Khó khăn đầu tiên mà nhóm gặp phải là các bạn chủ yếu đến từ miền Trung và Sài Gòn, nên khi lên tác nghiệp ở Đà Lạt còn gặp nhiều bỡ ngỡ. Từ khó khăn khi dựng giàn giáo ở địa hình dốc, cho tới việc phải làm quen với thời tiết nóng lạnh thất thường tại Đà Lạt, có những hôm họa sĩ phải vẽ với đôi tay lạnh cóng. Nhưng nhờ bà con ủng hộ, nhờ các anh thi công nhiều kinh nghiệm ở địa phương mà sau gần 1 tháng, con dốc đã có bộ mặt mới giàu sức sống hơn"

Ít người biết rằng, bề mặt tường thi công do đã cũ nên rất lồi lõm, xù xì. Cần phải cạo sạch lớp tường vôi cũ, sau đó quét sơn nền lên thì mới có thể thực hiện việc vẽ tranh. Đó là chưa kể đến việc dựng giàn giáo ở địa hình dốc, hoặc khi gặp các bức tường cao cũng thật khó khăn.

Trên những giàn giáo cao 2-3m, người họa sĩ bằng sự tỉ mỉ, chỉn chu dần hoàn thiện từng tác phẩm, đưa hồn mình thả vào từng nét vẽ trau chuốt. Nhưng việc di chuyển lên xuống cũng là một thách thức, đòi hỏi độ chính xác trong từng nét vẽ để không phải vẽ đi vẽ lại nhiều lần

Đặc biệt, để đảm bảo sự sinh động cho mỗi tác phẩm, toàn bộ sơn đươc sử dụng trong dự án là sơn KOVA. Nhờ vậy, các tác phẩm đều được lên đúng màu, tươi tắn và đảm bảo về độ bền.

Để đến khi các tác phẩm ra đời, cả người dân sống nơi đây cũng không khỏi ngỡ ngàng, hạnh phúc.

Từ giờ những em bé này sẽ có thêm một không gian để có thể thỏa thích vui chơi, nô đùa. Những tác phẩm đã góp phần "tô điểm", tạo ra những kỷ niệm nhiệm màu trong suốt năm tháng tuổi thơ của các em.

Du khách khi tới check in tại đây đều được người dân, đặc biệt là nhóm tình nguyện Act Now hướng dẫn cụ thể về cách giữ gìn vệ sinh chung, bảo tồn vẻ đẹp của từng bức bích họa. Chính các bạn Act Now cũng là những người tham gia dự án từ những ngày đầu, tình nguyện làm sạch rác tại con dốc.

Qua chiến dịch ý nghĩa này, Phố Bên Đồi cùng sơn KOVA mong mỗi bạn trẻ sẽ thêm yêu thành phố của mình theo cách riêng. Đồng thời lan tỏa tình yêu Đà Lạt, giới thiệu điểm đến thú vị này tới bạn bè khắp nơi.

Dốc Nhà Làng thuộc dự án "Tôi vẽ thành phố tôi", với 100% các bức vẽ sử dụng sơn KOVA, góp phần tô điểm sắc màu cho dốc Nhà Làng bằng những bức họa lấy cảm hứng từ chính thành phố hoa, mang hơi thở đời sống, gần gũi với thiên nhiên và con người. Sơn KOVA mong rằng, dự án không chỉ tô điểm cho con dốc Nhà Làng mà còn lan tỏa tình yêu, ý thức xây dựng và bảo vệ Đà Lạt, để thành phố luôn rực rỡ, sạch đẹp, mang đến hạnh phúc cho người dân và du khách.