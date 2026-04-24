Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21/4 đến 24/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng phu nhân Kim Hye-kyung đã trở thành tâm điểm chú ý của công chúng và truyền thông.

Hình ảnh trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng phu nhân Kim Hye-kyung do Instagram của Tổng thống đăng tải (Ảnh: Instagram@2_jaemyung)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng phu nhân ghé thăm quầy đồ lưu niệm (Ảnh: Instagram@2_jaemyung)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng phu nhân đã thưởng thức những món ăn truyền thống của Việt Nam tại khu vực phố cổ Hà Nội (Ảnh: Instagram@2_jaemyung)

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cùng phu nhân vẫy tay chào người dân Thủ đô (Ảnh: Instagram@2_jaemyung)

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao chính thức, những hình ảnh thân mật, gần gũi của hai người trong suốt chuyến công du nhanh chóng được lan truyền, thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội.

Trong một chia sẻ vào năm 2022, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã công khai câu chuyện tình yêu với phu nhân Kim Hye-kyung và thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Cụ thể, trong loạt hồi ký được đăng tải trên Instagram với tiêu đề “Gặp Kim Hye-kyung”, Tổng thống Lee Jae-myung đã bày tỏ: “Kết hôn với vợ là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi”.

Ông nhớ lại thời điểm năm 1991, khi đang làm luật sư và trải qua cuộc sống bận rộn, đầy căng thẳng. Chính vì vậy, ông đã đưa ra một quyết định khá bất ngờ: “Tôi thấy mình không thể tiếp tục cuộc sống mệt mỏi như thế này nữa, nên đã tự đặt ra quyết tâm sẽ kết hôn với người mình gặp trước khi tháng 8 kết thúc.”

Sau đó, ông tham gia tổng cộng 5 buổi xem mắt. Đến buổi thứ 3, ông gặp bà Kim Hye-kyung, người sau này trở thành vợ mình.

Ấn tượng đầu tiên của ông về bà là một người phụ nữ tốt nghiệp khoa piano của Đại học Nữ sinh Sookmyung, có tính cách “dịu dàng, ấm áp, tươi sáng và vui vẻ”. Ông chia sẻ: “Thời gian ở bên cô ấy thật tuyệt. Dù còn nhiều điều về cô ấy khiến tôi thấy lạ lẫm, nhưng chính những điều đó lại mang đến cho tôi niềm hạnh phúc.”

Hồi ký được đăng tải trên Instagram của Tổng thống Lee Jae-myung với tiêu đề “Gặp Kim Hye-kyung” (Ảnh: Instagram@2_jaemyung)

Từ sau lần gặp đầu tiên, ông cho biết mình gần như thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt: “Những buổi tụ tập với bạn bè ở Seongnam hay các quán quen dường như không còn trong suy nghĩ của tôi nữa. Tối nào tôi cũng vội vã đi gặp cô ấy, chỉ cần không gặp một lúc thôi là đã thấy không chịu nổi rồi.”

Đáng chú ý, ngay trong lần gặp thứ 4, ông đã ngỏ lời cầu hôn. Khi đó, bà Kim Hye-kyung chỉ cười như thể thấy khó tin. “Thấy cô ấy cười, tôi nghĩ chắc mình không bị từ chối. Tôi đã say mê đến mức chưa từng như vậy với bất kỳ ai, và lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng ‘đã thế thì phải kết hôn thôi’.” ông kể lại.

Dù vậy, bà Kim không lập tức đưa ra câu trả lời. Sau nhiều lần gặp gỡ mà vẫn chưa nhận được sự đồng ý, ông đã đưa cho bà 6 cuốn nhật ký ghi lại 10 năm cuộc đời mình, từ năm 15 đến 24 tuổi, kèm lời nhắn: “Anh là con người thế này đó. Anh sẽ để em thấy tất cả về mình, nếu em cảm thấy có thể cùng anh xây dựng cuộc sống gia đình, thì hãy kết hôn với anh nhé.”

Cuối cùng, Phu nhân Kim Hye-kyung đã đồng ý lời cầu hôn sau 7 tháng quen nhau. “Tôi cảm thấy như có được cả thế giới”, ông viết. Sau này, bà Kim cho biết chính những cuốn nhật ký cùng sự thẳng thắn đã mang lại cho bà sự tin tưởng. Hai người kết hôn sau 7 tháng quen nhau.

Khép lại câu chuyện, ông Lee nhấn mạnh: “Nếu phải chọn điều đúng đắn nhất trong cuộc đời, thì đó chính là kết hôn với vợ tôi. Và những lúc hạnh phúc nhất là khi hai vợ chồng có thể ngồi bên nhau, thoải mái trò chuyện.”

Hiện tại, hai người đã có với nhau 2 con trai. Trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, ông Lee Jae-myung cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ, thậm chí từng chia sẻ rằng ông vẫn muốn gắn bó với bà nếu có kiếp sau.