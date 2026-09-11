Chuyện tình "anh thủ khoa - em top 3 bác sĩ nội trú Y học cổ truyền" nghe mà mê: Người giỏi yêu nhau kiểu này!

Có những lựa chọn nghề nghiệp bắt đầu từ một ước mơ lớn. Với Phạm Đức Thành (SN 2002, Hà Nội) - người vừa xuất sắc giành vị trí Thủ khoa ngành Y học cổ truyền trong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú 2026 của trường Đại học Y Hà Nội, mọi thứ lại khởi đầu từ một điều rất nhỏ, đó là những cơn đau của bố mẹ.

6 năm trước, Thành bước vào giảng đường Y sau một cú rẽ hướng khá bất ngờ. Cậu từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Vật lý thời THPT, nhưng rồi quyết định chọn Y học cổ truyền và kiên định theo đuổi lựa chọn ấy cho đến khi tốt nghiệp.

Nhưng 6 năm ở giảng đường Y đã đưa Thành đi xa hơn thế. Chàng trai sinh năm 2002 không chỉ tốt nghiệp ngành Y học cổ truyền với thành tích nổi bật, từng nhận học bổng khuyến khích học tập trong cả 12 học kỳ và tốt nghiệp thủ khoa ngành với điểm trung bình toàn khóa 8.07, mà còn tiếp tục đứng đầu kỳ thi bác sĩ nội trú Y học cổ truyền năm 2026.

Bác sĩ Phạm Đức Thành - thủ khoa ngành Y học cổ truyền trong kỳ thi tuyển bác sĩ nội trú năm 2026 của trường Đại học Y Hà Nội

Tại Match Day 2026 ngày 9/9, Phạm Đức Thành, 24 tuổi, chính thức trở thành thủ khoa đầu vào bác sĩ nội trú Y học cổ truyền với 26,88/30 điểm. Đây cũng là lựa chọn mà Thành đã theo đuổi từ những ngày đầu bước chân vào Đại học Y Hà Nội.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào bảng thành tích, sẽ khó thấy được câu chuyện phía sau một thủ khoa. Đó là một cậu sinh viên từng có những ngày học 13-14 tiếng để chạy nước rút cho kỳ thi, từng cùng lúc gánh việc lớp, khóa luận, thi tốt nghiệp và ôn bác sĩ nội trú; là người từng tự tay điều trị cho bố khi ông đau lưng cấp và cũng là một chàng trai đã có 8 năm đồng hành cùng cô bạn gái từ thời cấp 3 đến giảng đường Y, rồi cùng nhau bước vào 3 năm bác sĩ nội trú.

Từ cậu học sinh đội tuyển Vật lý đến giảng đường Y

Thành kể, lựa chọn Y học cổ truyền của cậu ban đầu xuất phát từ một lý do rất đời thường. Khi chứng kiến bố mẹ thường xuyên đau mỏi, cậu bắt đầu tìm hiểu về các phương pháp điều trị và nhận ra sự kết hợp giữa Y học cổ truyền với Y học hiện đại có thể mang lại hiệu quả trong điều trị những bệnh lý này.

Trường Đại học Y Hà Nội, với bề dày đào tạo y khoa và định hướng kết hợp Đông - Tây y, trở thành lựa chọn mà Thành quyết tâm theo đuổi. Mục tiêu khi ấy của Thành cũng không quá lớn lao, đó chỉ là học đủ để sau này có thể tự tay chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ.

Thế nhưng, càng học, mục tiêu ấy càng thay đổi. Những ngày thực hành lâm sàng tại bệnh viện cho Thành cơ hội quan sát các bác sĩ, đặc biệt là những bác sĩ nội trú đang trực tiếp điều trị, báo cáo ca bệnh và làm việc trong môi trường chuyên môn cao. Sự tận tụy và chuyên môn của các anh chị đi trước khiến Thành dần muốn đi xa hơn mục tiêu ban đầu. Từ mong muốn chữa bệnh cho gia đình, cậu bắt đầu nghĩ đến việc trở thành một bác sĩ nội trú, tiếp tục được rèn luyện chuyên môn và cống hiến cho nghề.

Chọn Y học cổ truyền vì bố mẹ nhưng càng học, Thành càng thấy đam mê ngành mình theo đuổi

Trước kỳ thi nội trú, Thành đã tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội với thành tích ấn tượng

Một trong những kỷ niệm khiến Thành tin rằng mình đã chọn đúng con đường xảy ra vào năm thứ 5 đại học. Khi ấy, bố Thành bất ngờ bị đau lưng cấp, đến mức không thể đi lại hay tự sinh hoạt. Đúng lúc Thành vừa được học về các phương pháp điều trị Y học cổ truyền, cậu quyết định áp dụng những kiến thức đã học để điều trị cho bố.

Sau vài ngày, bố có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Với Thành, đó không chỉ là một lần thực hành kiến thức trên giảng đường mà còn là khoảnh khắc đặc biệt khi cậu tự tay hiện thực hóa mong muốn đã đưa mình đến với ngành Y.

"Khoảnh khắc nhìn thấy sự hồi phục của bố, mình không chỉ thấy yêu nghề hơn, củng cố thêm niềm tin vào Y học mà còn nhận ra rằng con đường mình đã chọn là hoàn toàn đúng đắn và không có gì phải hối tiếc", Thành chia sẻ.

Có lẽ cũng vì ý thức được nghề nghiệp mình đang theo đuổi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng người bệnh, Thành không đặt ra cho bản thân một phương pháp học quá đặc biệt. Điều cậu cố gắng duy trì là học thật chắc từng phần kiến thức, không học đối phó.

"Tất cả những gì mình đang học bây giờ sau này đều sẽ được đánh đổi bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng của bệnh nhân. Cứ nghĩ đến điều đó là mình tự bắt bản thân phải học cực kỳ cẩn thận, không được qua loa hay học đối phó", Thành nói.

13-14 tiếng mỗi ngày cho 2 tháng cuối và khoảnh khắc "thở phào" khi đứng đầu

Với Thành, kỳ thi bác sĩ nội trú không phải một cuộc đua chỉ bắt đầu vài tháng trước ngày thi. Kiến thức nền tảng đã được cậu tích lũy từ những năm đầu đại học, còn việc ôn thi chuyên sâu bắt đầu từ cuối năm thứ 5.

Tuy nhiên, bước sang năm thứ 6, lịch học và các công việc khác khiến kế hoạch ôn tập bị gián đoạn. Thành vừa phải tiếp tục học và thực hành lâm sàng, vừa làm khóa luận tốt nghiệp, ôn thi tốt nghiệp và đảm nhiệm công việc quản lý lớp. Vì thế, phần ôn thi được đẩy mạnh nhất vào khoảng 2 tháng cuối. Đây cũng là giai đoạn Thành phải tăng tốc để có thể rà soát lại khối lượng kiến thức lớn trong thời gian ngắn.

"Lúc đó 1 ngày mình học khoảng 13-14 tiếng thì mới kịp để ôn lại toàn bộ kiến thức, tuy nhiên mình vẫn duy trì ngủ đêm từ 5-6 tiếng", Thành kể.

Có thời điểm, Thành học 13-14 tiếng/ngày

Áp lực không chỉ đến từ lượng kiến thức cần ôn. Thành phải cùng lúc hoàn thành nhiều mục tiêu và luôn có nỗi lo liệu mình có thể làm trọn vẹn tất cả hay không. May mắn, cậu không phải đi qua giai đoạn ấy một mình. Gia đình, các anh chị khóa trên, các em khóa dưới, bạn bè và đặc biệt là Nguyễn Phương Thảo, cô bạn gái đã đồng hành cùng Thành suốt nhiều năm, đều trở thành nguồn động viên tinh thần để cậu tiếp tục cố gắng.

Khi biết mình đứng đầu nhóm Y học cổ truyền với 26,88/30 điểm, cảm xúc đầu tiên của Thành là vui và bất ngờ. Cậu vốn bước vào kỳ thi với tâm thế cố gắng đạt thứ hạng tốt nhất trong khả năng để dù kết quả thế nào cũng không phải hối tiếc. Đến khi tên mình đứng ở vị trí số 1, cảm giác còn lại trong Thành là sự tự hào xen lẫn nhẹ nhõm: "Mình thấy tự hào và thở phào vì những công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng".

Người đầu tiên Thành báo tin cũng là bố mẹ. Với chàng trai từng bước vào ngành Y vì mong muốn có thể chăm sóc hai người, kết quả thủ khoa lần này giống như một món quà để cậu gửi đến đấng sinh thành.

Bước vào 3 năm bác sĩ nội trú, điều Thành mong chờ nhất là được đứng ở vị trí mà trước đây cậu từng ngưỡng mộ khi còn là sinh viên. Nếu ngày trước Thành chỉ có thể quan sát các anh chị nội trú điều trị bệnh nhân, báo cáo ca bệnh thì giờ đây cậu chuẩn bị trực tiếp bước vào môi trường ấy. Nhưng sự háo hức cũng đi kèm áp lực. Thành hiểu rằng để thực sự đảm nhận vai trò của một bác sĩ nội trú, cậu sẽ phải tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng lâm sàng và bản lĩnh khi đối diện với người bệnh.

Trái ngọt cuối cùng cũng tới, Thành là một trong ba thủ khoa bác sĩ nội trú được vinh danh trong Match Day 9/9 vừa qua

Và chuyện tình 8 năm của những "con nhà người ta", yêu và cùng thành bác sĩ nội trú

Nếu hành trình học Y của Thành bắt đầu từ câu chuyện gia đình thì một phần khác trong hành trình ấy lại có dấu ấn của một người đồng hành đặc biệt, cô gái mang tên Nguyễn Phương Thảo - bạn gái 8 năm của tân thủ khoa.

Được biết, cả hai biết nhau từ những năm THPT, học cùng trường và hai lớp nằm sát vách. Thành quen Thảo qua một lớp học thêm, sau đó thường xuyên sang lớp bạn chơi rồi hai người cứ thế trở nên thân thiết.

Chuyện tình của Phạm Đức Thành và bạn gái Nguyễn Phương Thảo - Top 3 và top 1 chuyên ngành Y học cổ truyền trong kỳ thi bác sĩ nội trú là một trong những chủ đề viral nhất Match Day vừa qua

Điều thú vị là cả hai ban đầu không hề đặt mục tiêu sẽ cùng học đại học hay cùng theo ngành Y. Thành xác định theo Y học cổ truyền vì muốn chăm sóc bố mẹ, trong khi Thảo từng e ngại trước những hy sinh mà nghề bác sĩ đòi hỏi, từ tiền bạc, nhan sắc đến cả tuổi xuân. Thế rồi sau một lần điều trị đau cổ gáy tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Thảo chứng kiến sự tận tâm và chuyên nghiệp của các bác sĩ. Điều đó khiến cô thay đổi suy nghĩ và quyết định chuyển hướng lựa chọn ngành Y vào những thời điểm cuối cùng.

Vậy là từ hai học sinh THPT, Thành và Thảo trở thành bạn học suốt 6 năm tại Đại học Y Hà Nội, cùng học Y học cổ truyền và giờ tiếp tục trở thành đồng nghiệp trong 3 năm bác sĩ nội trú. Thảo cũng đạt thành tích top 3 nhóm Y học cổ truyền trong kỳ thi năm nay.

Trong suốt thời gian học và ôn thi, hai người không nhất thiết phải có cùng lịch trình hay phương pháp học. Điều quan trọng là họ luôn có mặt khi người kia cần một lời động viên.

"Hai đứa mình luôn kề vai sát cánh với nhau, mặc dù mỗi người có một thời gian biểu khác nhau, một phương pháp học khác nhau nhưng chúng em luôn ở bên động viên nhau, khích lệ tinh thần để cùng nhau cố gắng đạt mục tiêu cao nhất mà cả 2 đề ra", Thành chia sẻ.

Từ 2 người bạn lớp sát vách nhau, họ trở thành người yêu

Và sau đó là trở thành "chiến hữu" trên hành trình chinh phục những mục tiêu lớn hơn

Sau Match Day, câu chuyện của hai người tiếp tục bước sang một chương mới. Nhưng Thành cho rằng việc cùng trở thành bác sĩ nội trú không có nghĩa cả hai đã chạm đến đích. Trước mắt, họ vẫn còn một chặng đường dài để học hỏi và hoàn thiện chuyên môn.

"Đạt được thành tích hôm nay không phải là cái đích cuối cùng, hai đứa mình luôn dặn nhau là không được ngủ quên trên chiến thắng", Thành nói.

Điều cả hai hướng đến cuối cùng không phải là những danh hiệu mà là trở thành những bác sĩ có chuyên môn và y đức, đủ khả năng để tự hào về lựa chọn của mình. Riêng với Thành, đó cũng là cách để cậu đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ, những người đã vô tình trở thành lý do đầu tiên đưa cậu từ đội tuyển Vật lý đến với giảng đường Y và cũng là những người đầu tiên cậu muốn báo tin khi ước mơ thủ khoa trở thành sự thật.

Ảnh: NVCC