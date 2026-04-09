Chuyển thể sách giáo khoa bản in sang bản điện tử

Sáng nay, Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị vừa ban hành thông tư quy định tiêu chuẩn, quy trình chuyển thể, chỉnh sửa cập nhật SGK bản in sang SGK điện tử; tổ chức thẩm định SGK điện tử.



Trong đó, SGK điện tử được xây dựng trên cơ sở sách giáo khoa bản in đã được Bộ trưởng phê duyệt, bảo đảm tính khoa học, chính xác, sư phạm của nội dung dạy học; phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật về bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, quy chuẩn bảo mật, quy chuẩn về lưu chiểu và các quy định của pháp luật có liên quan.

SGK điện tử gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp với xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Sắp tới, học sinh có bản SGK điện tử phục vụ học tập

SGK điện tử không thay thế sách giáo khoa bản in; không mang tính bắt buộc đối với cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh.

Sách này cũng không thu thập, khai thác thông tin, dữ liệu người dùng trái quy định hiện hành; bảo mật thông tin của cá nhân học sinh và giáo viên theo quy định của pháp luật.

Giao diện SGK điện tử phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi học sinh, hình ảnh, âm thanh, video trong sách giáo khoa điện tử được thiết kế và sử dụng như giải pháp sư phạm, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tăng tính trải nghiệm trong học tập, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Sách điện tử không chèn quảng cáo

Thông tư cũng quy định, SGK điện tử không chèn quảng cáo, nội dung kinh doanh; không chứa và không được hiển thị các liên kết độc hại hoặc nội dung không phù hợp với mục đích giáo dục.

Cũng theo thông tư, SGK điện tử phải tuân thủ các quy định hiện hành về kĩ thuật của xuất bản phẩm điện tử, khuyến khích sử dụng các chuẩn mở quốc tế cho xuất bản phẩm điện tử giáo dục.

SGK điện tử bảo đảm tính năng hỗ trợ sử dụng ngoại tuyến đối với nội dung tĩnh; sử dụng trên thiết bị cấu hình thấp; tích hợp các tính năng công nghệ hỗ trợ tiếp cận dành cho đối tượng học sinh khuyết tật và người yếu thế.

Về hạ tầng và bảo mật SGK điện tử, Thông tư quy định, hệ thống bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng theo quy định hiện hành.

SGK điện tử phải được hoạt động ổn định trên các thiết bị, nền tảng khác nhau, không phụ thuộc độc quyền vào công nghệ, cấu hình thiết bị riêng biệt, tuân thủ tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế về dữ liệu để tích hợp được với các hệ thống quản lý học tập; đồng thời có cơ chế đồng bộ dữ liệu thông suốt giữa chế độ trực tuyến và ngoại tuyến.

Bộ GD&ĐT cho biết, SGK điện tử được chỉnh sửa, cập nhật khi sách giáo khoa bản in chỉnh sửa, cập nhật. Việc chỉnh sửa, cập nhật SGK điện tử do đơn vị chuyển thể tổ chức thực hiện, bảo đảm các nội dung cập nhật không làm giảm mức độ tiếp cận đã đạt được tại các phiên bản trước đó.

Từ trước đến nay, học sinh sử dụng SGK bản giấy. SGK điện tử cũng được tồn tại dưới dạng bản PDF để học sinh, giáo viên có thể sử dụng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bộ GD&ĐT có quy định cụ thể về nguyên tắc chuyển thể SGK bản in sang bản điện tử; quy định về các tiêu chuẩn của bản điện tử; quy trình chuyển thể, thực nghiệm, chỉnh sửa và cập nhật, quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định, hồ sơ và trình tự thẩm định phê duyệt và cho phép sử dụng SGK điện tử.