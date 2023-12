Chuyện những công dân thành thị hoài cổ trong âm nhạc

Doanh nhân Hà Linh: Loa nghe nhạc cũng phải "nghệ" như nhà



Không gian được bài trí ngăn nắp, đồ trang trí tinh gọn nhưng món nào cũng đẹp mắt và đặc biệt là kết hợp với nhau rất hài hoà đã tạo nên không gian làm việc vừa khoa học, hiệu quả vừa mang tính nghệ thuật cho Group Nghiện Nhà của nhà sáng lập Hà Linh. Một "đồ chơi nhạc" là không thể thiếu, Hà Linh đã chọn chiếc loa để bàn Authentics 500 mới nhất của JBL. Thiết kế đậm chất cổ điển từ vóc dáng chữ nhật mạnh mẽ, hoạ tiết vải caro đen tuyền ở mặt trước với vài chi tiết chấm phá bằng nhôm màu vàng đồng ở viền và tay nắm cùng nút điều khiển kiểu cũ, Authentics cho chất âm hifi mượt mà làm thăng hoa mọi playlist, bất chấp là ballad hay EDM.

"Nhờ tích hợp trợ lý giọng nói thông minh và ứng dụng JBL One, các thành viên trong team có thể dễ dàng chọn bản nhạc yêu thích để up mood và giúp tập trung hơn khi làm việc. Ngoài ra, sản phẩm được hoàn thiện bằng vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường cũng là điểm cộng mà Linh đánh giá cao" - Hà Linh chia sẻ.

Nhà sáng tạo nội dung Ở đâu cũng chụp: "Kim cổ giao thoa, cảm xúc ùa ra"

Những kẻ mê chụp ảnh, thường cũng mê đắm loa đài, âm nhạc. Blogger Văn Nguyên - người sáng lập và làm nội dung của page Ở Đâu Cũng Chụp là một người như thế. Kể chuyện bằng những tấm ảnh được ghi lại theo cảm nhận "của riêng tôi", anh "lôi" ra vô số những điều nhỏ bé dễ thương của Sài Gòn, khiến người xem tự nhiên thấy vui, thấy nhẹ, thấy thương, thấy mừng…

Lang thang mòn lối những góc quen, vậy mà lỡ nghe trúng mấy bài hát cũ ngẫu hứng vang lên từ chiếc loa JBL Authentics luôn mang theo, anh lại đưa máy lên và bấm. "Chiếc loa Authentics 300 có quai xách, dừng lại đâu bật nhạc, ai cũng trầm trồ vì trông có vẻ cổ nhưng chất âm kiểu được tạo bằng công nghệ cao". Chi tiết bài hát rất rõ, âm trầm sâu lắng, cân bằng hoàn hảo, mở cải lương nghe cũng đã" - anh Nguyên cho biết.

Nhiếp ảnh gia ẩm thực Đức Bùi: Âm nhạc - chất kết nối cho nhìn và nghĩ

Nhìn và nghĩ là 2 công việc Đức Bùi làm nhiều nhất khi bắt đầu con đường nhiếp ảnh ẩm thực. Làm nghệ thuật sáng tạo vui thì có vui nhưng những lúc brainstorm thì phải nói thôi rồi "chảy máu chất xám!". Để có thể thoải mái và tiếp tục nạp pin đầy năng lượng, Đức Bùi thường hay tìm đến âm nhạc. Bộ môn khiến người nhiếp ảnh gia này mê mẩn và nó len lỏi vào trong mọi việc Đức Bùi làm hằng ngày. Nghe nhạc và nghĩ ảnh tại văn phòng, mix nhạc những lúc tối khi về nhà.

Để chơi nhạc Đức Bùi thường ưu tiên những con loa có bass trầm, JBL Authentics 500 đã khiến Đức Bùi "mơi" ngay đầu trải nghiệm. Bass được gắn ở dưới đáy khiến âm thanh tỏa ra rất chắc và êm ở nhiều thể loại nhạc khác nhau. "Về mặt thị giác, nét cổ điển mà mình thích nhất là bề mặt loa được làm mặt lưới Quadrex, khiến chiếc loa toả ra sự thâm trầm, sâu sắc".

JBL Authentics được lấy cảm hứng từ thiết kế cổ điển lừng danh của JBL trong quá khứ kết hợp với âm thanh và công nghệ tân tiến đáng mong đợi. Dòng loa này hứa hẹn sẽ định hình tương lai của ngành công nghiệp âm thanh, là sự gặp gỡ giữa âm thanh hi-fi cao cấp, công nghệ cao Dolby Atmos và trợ lý giọng nói với thiết kế lưới Quadrex cổ điển. Từ 01/12/2023 đến 15/12/2023, khi mua hàng chính hãng, khách hàng sẽ được nhận kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.

JBL Authentics 200 có giá niêm yết 8.490.000đ, tặng kèm loa di động JBL Go 3 trị giá 1.090.000đ

BL Authentics 300 có giá niêm yết 11.900.000đ, tặng kèm tai nghe JBL Club Pro TWS trị giá 4.990.000đ

JBL Authentics 500 có giá niêm yết 16.900.000đ, tặng kèm loa di động JBL Charge 5 trị giá 3.990.000đ

Xem thêm thông tin chi tiết sản phẩm t ạ i đây .

Lưu ý số lượng quà tặng ưu đãi có hạn, chương trình có thể kết thúc trước ngày 15/12/2023.