Chuyện lạ: Cô gái tố bị quấy rối, khi xem lại clip, dân tình đồng loạt quay xe bênh vực "thủ phạm"

Một cô gái trẻ ở Trung Quốc mới đây lên tiếng tố bị sờ vào vòng 3 khi đang ăn uống tại nhà hàng. Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi đoạn camera an ninh được chia sẻ, nhiều người liền "quay xe" bênh "thủ phạm".

Bé trai 4 tuổi bị kéo cổ áo sau va chạm ở nhà hàng

Theo nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, ngày 26/8, một cô gái tên Tiểu Hùng, quê Phúc Kiến, đang ăn tại một nhà hàng thì xảy ra va chạm với một bé trai 4 tuổi. Camera an ninh ghi lại cảnh cậu bé cầm súng đồ chơi chạy qua lối đi trong nhà hàng. Do không gian hẹp, đông người, trong lúc chạy, mu bàn tay của em vô tình quệt vào vòng 3 của cô gái. Toàn bộ diễn biến chỉ kéo dài chưa đến một giây. Cậu bé không dừng lại mà tiếp tục chạy về phía trước.

Ảnh cắt từ camera

Tuy nhiên, cô gái đã đuổi theo, túm cổ áo và giữ cậu bé trong hơn một phút. Theo hình ảnh do gia đình chia sẻ sau đó, phần cổ của em xuất hiện vết hằn đỏ. Cậu bé bật khóc vì sợ hãi. Khi cha mẹ đến nơi, hai bên xảy ra tranh cãi. Theo các thông tin được đăng tải, phụ huynh đã xin lỗi về việc con vô tình va chạm với cô gái, đồng thời đề nghị bồi thường chi phí y tế và tổn thất tinh thần.

Dù vậy, cô gái vẫn yêu cầu gia đình phải xin lỗi bằng văn bản, quay video xin lỗi công khai với sự tham gia của cả ba người và viết cam kết sẽ quản lý, dạy dỗ con tốt hơn trong tương lai.

Phía cha mẹ cậu bé cho rằng họ có thể xin lỗi vì con vô tình chạm vào người khác, nhưng việc cô gái kéo cổ áo khiến con bị thương cũng cần được nhìn nhận. Hai bên không tìm được tiếng nói chung dù đã qua ba lần hòa giải. Cô gái sau đó tuyên bố sẽ khởi kiện liên quan đến sự việc.

Camera an ninh khiến dư luận thay đổi

Ban đầu, câu chuyện được nhiều người chú ý dưới góc nhìn một cô gái tố bị quấy rối bởi trẻ nhỏ. Tuy nhiên, khi đoạn camera an ninh được chia sẻ, phản ứng của dư luận nhanh chóng thay đổi.

Nhiều bình luận cho rằng hình ảnh cho thấy cậu bé chỉ vô tình va chạm trong lúc chạy, không có dấu hiệu dừng lại hay cố ý sờ mó. Một số người đặt câu hỏi: Một đứa trẻ mới 4 tuổi, đang chạy trong lối đi hẹp, liệu có thể được xem là có chủ đích quấy rối chỉ từ một va chạm diễn ra trong tích tắc?

Không ít người cũng cho rằng phụ huynh đã thể hiện thiện chí khi xin lỗi và đề nghị bồi thường. Trong trường hợp này, việc tiếp tục yêu cầu một loạt hình thức xin lỗi công khai và đưa sự việc đến mức kiện tụng khiến họ cảm thấy khó hiểu.

Dẫu vậy, việc trẻ nhỏ chạy trong khu vực đông người, cầm theo đồ chơi có thể gây va chạm cũng đặt ra trách nhiệm của cha mẹ trong việc nhắc nhở, giám sát con. Nếu người lớn chủ động xử lý bình tĩnh ngay từ đầu, sự việc có thể đã không trở nên căng thẳng.

Tranh luận về cách bảo vệ quyền lợi

Sau vụ việc, một số tài khoản mạng xã hội được cho là của cô gái tiếp tục đăng tải nội dung liên quan. Trong khi đó, gia đình cậu bé cho biết em đã bị ảnh hưởng tâm lý và mong sự việc sớm lắng xuống.

Dư luận cũng chú ý đến những video tranh cãi khác được đăng trên tài khoản của cô gái. Theo nội dung được chia sẻ, trước đó cô từng đăng video tranh luận với tài xế xe đi chung và một nhân viên quản lý ký túc xá. Một số người còn truy tìm thông tin về trường đại học cô đang theo học và nơi dự kiến du học, gửi email phản ánh đến các trường. Hành động này tiếp tục gây tranh luận về việc đưa thông tin cá nhân của người trong cuộc lên mạng xã hội.

Điều đáng suy nghĩ sau câu chuyện không chỉ nằm ở việc ai đúng, ai sai, mà còn là cách người lớn ứng xử khi xảy ra va chạm với trẻ nhỏ. Quyền được bảo vệ cơ thể và cảm xúc của mỗi người đều cần được tôn trọng. Nhưng khi một sự việc chưa rõ chủ ý đã được đẩy thành cáo buộc nghiêm trọng, những người liên quan, đặc biệt là trẻ nhỏ, có thể phải chịu những tổn thương vượt xa va chạm ban đầu.

Trong mọi trường hợp, camera an ninh và các thông tin xác thực cần được xem xét đầy đủ trước khi đưa ra kết luận. Bên cạnh đó, việc giải quyết tranh chấp cũng nên được thực hiện qua những kênh phù hợp, thay vì để cảm xúc và sức ép dư luận quyết định tất cả.