Chuyện Jack Ma ‘lừa’ cô lễ tân suốt 14 năm rồi đưa lên làm phó Chủ tịch Alibaba: Đừng nhìn lợi ích trước mắt, sau 30 tuổi vẫn có thể bắt đầu sự nghiệp!

Đồng Văn Hồng là một trong những người phụ nữ quyền lực tiêu biểu đứng sau Jack Ma, được ví như nữ hoàng ngành vận tải Trung Quốc. Bảy năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu nhưng thu nhập không được là bao, tháng 4/2020, bà quyết định đầu quân cho Alibaba sau khi đọc thông báo tuyển dụng trên mạng.



Được biết, bà Hồng nộp hồ sơ vào vị trí trợ lý hành chính nhưng bị từ chối tại cuộc phỏng vấn đầu tiên. Người phụ nữ này không bỏ cuộc, tiếp tục thử lần thứ hai và được chỉ định làm ở quầy lễ tân.

Bắt đầu với vị trí lễ tân, phụ trách các việc hành chính và hỗ trợ mọi người, Đồng Văn Hồng khi đó để lại nhiều ấn tượng nhờ phong cách làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và chủ động. Người phụ nữ ngoài 30 này không có hậu phương chống đỡ nên hoàn toàn chỉ dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà đi lên. Các vị trí quan trọng như quản lý hành chính tập đoàn, dịch vụ khách hàng, quản lý bộ phận nhân sự dần dần được bà Hồng chinh phục.

Nhờ thái độ nghiêm túc, làm việc chăm chỉ và tinh thần cầu tiến, Đồng Văn Hồng từng bước leo lên vị trí phó chủ tịch cấp cao của Alibaba. Bà được coi là huyền thoại, là người truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ sau này.

Có nhiều câu chuyện xoay quanh người phụ nữ họ Đồng, song nổi bất nhất là “huyền thoại” 0,2% cổ phần.

Khi Đồng Văn Hồng gia nhập Alibaba, Jack Ma đã phân phối vốn cổ phần trong công ty và hứa sẽ chia cho bà 0,2% cổ phần trong bộ phận lễ tân khi tập đoàn lên sàn. Tỷ lệ tuy nhỏ nhưng chắc chắn sẽ trị giá hàng trăm triệu USD khi Alibaba thành công. Jack Ma khuyên bà nên gắn bó với công ty, không chuyển sang các công ty khác thì sẽ nhận được số tiền khổng lồ.

Đồng Văn Hồng đã chờ đợi rất nhiều năm. Năm 2004, bà đích thân đến hỏi Jack Ma khi nào Alibaba sẽ ra mắt công chúng. Jack Ma nói sẽ sớm thôi.

Đến năm 2006, bà hỏi lại một lần nữa và nhận được câu trả lời tương tự. Lúc này, bà nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có được khoản tiền lớn như vậy đâu song vẫn tiếp tục làm tốt công việc của mình.





Vào tháng 9 năm 2014, Alibaba niêm yết thành công trên sàn giao dịch chứng khoán New York với giá trị thị trường là 38 tỷ USD. Như lời hứa, Jack Ma chia cho Đồng Văn Hồng 0,2% cổ phần. Chỉ qua một đêm, bà đã trở thành nữ triệu phú.

Các nhân viên của Alibaba nhận xét về bà giống như “ánh hào quang mạnh mẽ ngoài đời thật”. Con đường của Đồng Văn Hồng có thể truyền cảm hứng đến rất nhiều người: không kinh nghiệm, không chuyên môn nhưng không chấp nhận, không an phận với công việc, cuộc đời.

Chính vì vậy, người trẻ khi đi làm đừng vội đòi hỏi quyền lợi khi mà bản thân chưa đủ năng lực, chưa đủ kinh nghiệm. Cách tư duy đó sẽ khiến bạn mãi mãi “chôn chân” ở vị trí hiện tại. Nên nhớ, chỉ có nỗ lực mới có thể giúp bạn thành công.

Jack Ma từng thừa nhận thành công của Alibaba không nằm ở khẩu hiệu hay tầm nhìn một mình ông vẽ ra, mà ở những người biến ý tưởng thành hạ tầng thực tế – những con người như Đồng Văn Hồng. Khả năng kết nối các đối tác vận tải, sự am hiểu từng mắt xích trong chuỗi cung ứng và tính kỷ luật trong vận hành đã giúp bà trở thành “cô gái vàng” của Alibaba Logistics. Điều đó nhắc chúng ta rằng trong mọi tổ chức, người tạo ra giá trị bền vững nhất đôi khi không phải người xuất hiện trên sân khấu, mà là người âm thầm vạch ra đường đi để cả hệ thống vận hành trơn tru.﻿

Theo: Sohu﻿