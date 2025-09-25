Chuyển hơn 350 triệu cho con trai mới vào đại học, yêu cầu ghi chép chi tiêu hằng ngày, hóa đơn cuối tháng khiến cha ôm mặt khóc

"100.000 tệ (khoảng 370 triệu đồng) này là để con dùng cho năm học đầu tiên, nhưng mỗi đồng chi tiêu phải ghi lại rõ ràng, cuối tháng bố sẽ kiểm tra" , ông Trần Kiến Quân, một người cha ở Tô Châu (Trung Quốc) đã dặn dò con trai Trần Dương như vậy khi tiễn cậu lên Nam Kinh nhập học đại học hôm 20/8 vừa qua. Đứng trước máy ATM, ông nhắc đi nhắc lại, không ngờ rằng một tháng sau, hóa đơn chi tiêu của con trai gửi về lại khiến đôi tay cầm điện thoại của ông run rẩy vì xúc động.

Ông Trần Kiến Quân làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, thường xuyên bôn ba khắp nơi. Gia đình ông khá giả, nhưng từ nhỏ ông đã dạy con trai rằng "tiền phải tiêu đúng chỗ". Khi Trần Dương đậu đại học, ông chuẩn bị 100.000 tệ làm chi phí sinh hoạt, vừa muốn con sống thoải mái ở trường, vừa hy vọng việc ghi chép chi tiêu sẽ rèn cho con ý thức quản lý tài chính.

"Hồi học đại học, mỗi tháng tôi chỉ có 300 tệ (khoảng 1,1 triệu đồng) để sống. Giờ gia đình tôi khá hơn, nhưng tôi không thể để con quen thói tiêu xài hoang phí" , ông Kiến Quân chia sẻ.

Ảnh minh họa

Được biết, sau khi nhập học, Trần Dương đều đặn ghi chép chi tiêu mỗi tối vào ứng dụng ghi chú trên điện thoại: ngày 21/8, mua chăn gối 320 tệ (khoảng 1,2 triệu đồng), đồ dùng sinh hoạt 180 tệ (khoảng 670k đồng); ngày 23/8, ăn ở căng tin 28 tệ (khoảng 104k), mua vở 15 tệ (khoảng 55k); ngày 25/8, mua bánh sinh nhật cho bạn cùng phòng 88 tệ (khoảng 326k)… Ban đầu, ông Kiến Quân kiểm tra hóa đơn mỗi ngày, thấy con chi tiêu tiết kiệm, ông còn nhắn tin khen: "Tốt lắm, con!".

Nhưng đến đầu tháng 9, hóa đơn xuất hiện vài khoản chi bất ngờ: ngày 2/9, mua thức ăn cho mèo hoang 25 tệ (khoảng 93k đồng); ngày 5/9, ứng trước tiền sách giáo khoa cho bạn 120 tệ (khoảng 445k đồng); ngày 10/9, quyên góp văn phòng phẩm cho trẻ em vùng cao 100 tệ (khoảng 370k đồng). Ông Kiến Quân thoáng băn khoăn, nghĩ con trai hơi "lãng phí thời gian vào chuyện không đâu" nhưng chỉ nhẹ nhàng nhắc con "tập trung hơn vào việc học".

Đến ngày 20/9, Trần Dương gửi bảng tổng chi tiêu 1 tháng qua cho bố: tổng cộng 8.652 tệ (khoảng 32 triệu đồng), trong đó 5.200 tệ (khoảng 19,3 triệu đồng) là học phí, phí ký túc xá và các chi phí thiết yếu. Phần còn lại, 3.452 tệ (khoảng 12,8 triệu đồng), gồm 800 tệ (khoảng 3 triệu đồng) mua đồ dùng chung cho phòng ký túc, 600 tệ (2,2 triệu đồng) giúp bạn cùng phòng có hoàn cảnh khó khăn đóng tiền điện nước và 1.200 tệ (khoảng 4,45 triệu đồng) quyên góp cho câu lạc bộ thiện nguyện của trường để hỗ trợ trẻ em mồ côi.

Dòng cuối cùng, Trần Dương viết: "Bố, con biết bố sợ con tiêu xài hoang phí, nhưng những khoản này con đều dùng đúng chỗ. Số tiền còn lại, 91.348 tệ, con đã chuyển về tài khoản của bố. Từ giờ, mỗi tháng bố gửi con 2.000 tệ để sinh hoạt là đủ rồi".

Đọc đến đây, ông Kiến Quân sững sờ. Ông từng lo cậu con trai lớn lên trong nhung lụa sẽ tiêu xài phung phí, nhưng không ngờ Trần Dương lại trưởng thành và trách nhiệm đến vậy. Ông chợt nhớ lại thời thơ ấu khốn khó của mình, khi mỗi đồng tiêu đều phải đắn đo, nên luôn sợ con trai quen thói hoang phí, mà quên rằng cậu đã học được cách sống có trách nhiệm và biết sẻ chia.

"Lúc đó tôi thấy hổ thẹn vô cùng. Tôi cứ dùng ánh mắt của người lớn để đánh giá con, mà quên mất con đã trưởng thành" , ông Kiến Quân rưng rưng nói.

Ảnh minh họa

Tối hôm ấy, ông chuyển thêm 5.000 tệ (khoảng 18,5 triệu) cho con trai, kèm một tin nhắn: "Dương, bố sai rồi. Từ giờ con tự quản lý chi tiêu, bố tin con".

Câu chuyện về Trần Dương và người cha của mình nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, chạm đến trái tim của hàng ngàn người bởi sự trưởng thành đầy bất ngờ và tấm lòng nhân ái của cậu sinh viên trẻ.

Cư dân mạng xúc động bình luận: "Đọc mà rưng rưng nước mắt, hóa ra bọn trẻ đôi khi hiểu chuyện và sâu sắc hơn cả những gì người lớn tưởng tượng", "Tôi giật mình nhận ra mình đã kiểm soát con quá nhiều. Bố mẹ cần học cách tin tưởng và thả lỏng, để con được tự do trưởng thành", "Cậu ấy không chỉ biết quản lý tiền mà còn biết dùng nó để lan tỏa điều tốt đẹp, thật đáng ngưỡng mộ"...

Câu chuyện này như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc dành cho mọi gia đình rằng giáo dục con cái không chỉ dừng ở việc chu cấp vật chất hay đặt ra những quy tắc cứng nhắc, mà quan trọng hơn là xây dựng niềm tin, tạo không gian để con tự lập và khám phá giá trị bản thân. Hơn cả việc dạy con tiết kiệm, đó là giúp con hiểu ý nghĩa của đồng tiền, học cách sống trách nhiệm và biết sẻ chia với cộng đồng xung quanh.