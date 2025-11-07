Daniel Hyden, 44 tuổi, đã bị Thẩm phán April Newbauer của Tòa án Tối cao Manhattan kết án vào thứ Hai (3/11), sau một phiên tòa xét xử không bồi thẩm đoàn kéo dài hai tuần. Hyden bị kết tội 4 tội danh Giết người cấp độ hai, Ngộ sát do sử dụng phương tiện giao thông nghiêm trọng, cùng với 7 tội danh Cố ý gây thương tích.

Tại phiên điều trần, Thẩm phán tuyên bố ngắn gọn: "Bị cáo bị tuyên có tội với toàn bộ 12 tội danh."

Hyden, người từng tự nhận mình là một chuyên gia cố vấn và thậm chí đã viết một cuốn tự truyện mang tên “The Sober Addict” (Người nghiện tỉnh táo) kể chi tiết về cuộc chiến cá nhân với lạm dụng chất kích thích, sẽ nhận bản án vào ngày 3 tháng 12. Anh ta phải đối mặt với mức phạt từ 25 năm đến tù chung thân.

Hayden từng xuất bản một cuốn sách giúp mọi người vượt qua chứng nghiện ngập, nhưng chính anh lại gây ra một vụ tai nạn chết người khi lái xe trong tình trạng say rượu.

Các công tố viên Manhattan cho biết Hyden, trong trạng thái say rượu nặng, đã gây ra một vụ đâm xe cuồng loạn vào ngày 4 tháng 7 năm 2024, sau khi bị đuổi khỏi một quán bar ở Lower Manhattan.

Anh ta đã leo lên chiếc xe bán tải Ford F-150 của mình, sau đó lao xuyên qua hàng rào tại một công viên ở Lower East Side, đâm thẳng vào đám đông đang háo hức chờ đợi màn trình diễn pháo hoa ngày Quốc khánh nổi tiếng của thành phố.

Trợ lý Công tố viên Quận Matthew Bogdanos tường thuật lại khoảnh khắc kinh hoàng đó: "Khi anh ta tông vào 11 người, anh ta vẫn đang rồ ga động cơ."

"Lý do duy nhất chiếc xe dừng lại, một cách khủng khiếp, là vì nó nằm trên cơ thể con người," công tố viên nói. "Chính con người đã ngăn lốp xe chạm đất."

Tài xế say rượu đã lao vào đám đông tại Công viên Corlears Hook với tốc độ 83 km/h (52 dặm/giờ), giết chết 4 người và làm bị thương 7 người khác. Các công tố viên cho biết nồng độ cồn trong máu (BAC) của Hyden được báo cáo là 0.17, gấp hơn hai lần giới hạn pháp lý.

Hiện trường sau tai nạn

Sau khi tuyên án, Công tố viên Quận Manhattan Alvin Bragg mô tả hành vi say xỉn hỗn loạn của Hyden là "vô trách nhiệm, nhẫn tâm và phạm tội."

Ông Bragg nhấn mạnh: "Daniel Hayden đã kết thúc bi thảm và đột ngột cuộc sống của 4 người ngay tại công viên nơi họ lớn lên."

Bản án này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về hậu quả nghiêm trọng của việc lái xe khi say rượu, đặc biệt khi nó gây ra những thiệt hại không thể bù đắp cho nhiều gia đình.

Những giấc mơ tan vỡ và lời khai đau lòng

Vụ tai nạn thảm khốc này đã cướp đi sinh mạng của Emily Ruiz (31 tuổi), Herman Pinkney (38 tuổi), dì của Herman là Lucille Pinkney (59 tuổi), và Ana Morel (43 tuổi).

Những người sống sót và gia đình nạn nhân đã đưa ra lời khai đầy nước mắt về hậu quả ngay lập tức của vụ thảm sát.

Bà Liliana Ruiz, mẹ của nạn nhân Emily Ruiz, là một trong những người may mắn sống sót vì bà đang ở trong phòng vệ sinh vào thời điểm tai nạn. Bà kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi thấy thi thể con gái mình bị nghiền nát dưới gầm xe tải của Hyden.

Bà Liliana đã mô tả sự đau đớn khi phải đưa ra quyết định rút ống hỗ trợ sự sống cho con gái: "Con gái tôi đã bị chết não, vì vậy tôi buộc phải đưa ra lựa chọn." Bà cũng kể về cháu trai mình, Kai-El, 7 tuổi, đã mang bộ đồ sơ cứu đồ chơi đến bệnh viện với hy vọng có thể giúp mẹ tỉnh lại trước khi bà Ruiz phải rút máy thở của Emily.

Liliana Lewis, chị gái của Lucille Pinkney, cũng đã chia sẻ khoảnh khắc tàn khốc khi phải nhận dạng thi thể của cả em gái và cháu trai (Herman Pinkney) tại bệnh viện sau vụ tàn sát. "Tôi thấy cháu trai tôi đầy máu. Nó đã chết. Sau đó tôi đến căn phòng bên cạnh để gặp em gái tôi. Cô ấy cũng đã chết," Lewis đau đớn làm chứng trước tòa.